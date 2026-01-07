2023 yazında Tottenham Hotspur'dan Bayern Münih'e transfer olan Kane, Bundesliga'da gol rekorlarını alt üst etti. Alman futboluna geçişi sorunsuz oldu ve forvet, ligin açık ve hücumcu yapısından keyif aldı. Ancak Yorke, La Liga'nın taktiksel karmaşıklığı ve teknik taleplerinin, otuzlu yaşlarının ortasına giren bir oyuncuya uygun olmayabilecek farklı bir tür zorluk oluşturduğunu savunuyor.

Kane'in yadsınamaz kalitesini kabul etmekle birlikte, Yorke transferin gerçekleşmesi halinde istatistiklerinde düşüş olacağını öngörüyor. Uzman, Kane'in Bayern'de sahip olduğu, tartışmasız bir şekilde dominant bir takımın odak noktası olduğu benzersiz ekosistemin Katalonya'da kolayca kopyalanamayacağını öne sürüyor.

Yorke, "Hala iyi performans göstereceğini düşünüyorum, ancak Bayern Münih'te olduğu kadar iyi olmayacaktır" dedi ve ekledi. "Onun danışmanı veya çevresindeki kişilerden biri olsaydım, bu konuda çok dikkatli olurdum."