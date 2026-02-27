Goal.com
Harry Kane Robert Lewandowski GFXGOAL
James Westwood

Çeviri:

Harry Kane, Barcelona'da Polonyalı efsanenin yerini doldurmak yerine Bayern Münih'te Robert Lewandowski'yi geçmeyi hedeflemeli

Xavier Vilajoana, Mart ortasında Barcelona başkanlığına seçilirse, yaz transfer döneminde büyük bir transfer için tüm gücüyle çalışacak. Vilajoana, bu hafta ESPN'ye verdiği röportajda, "Zaten bazı temaslar kurduk ve sözleşme durumuna bağlı olarak, bu oyuncunun takıma çok uygun olacağını düşünüyorum: Harry Kane" dedi.

"Kane, oyun tarzımıza mükemmel şekilde uyan bir santrfor. Takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için geriye düşebilen bir forvet. Aynı zamanda saf bir 9 numara, bir katil, bir bitirici olarak da oynayabilir. Hareket kabiliyeti yüksek bir oyuncu. Takımlar geriye çekildiğinde de iyi performans gösterir. Barcelona'nın oyununa büyük değer katacaktır."

Kesinlikle haklı. Kane, Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick ile aynı yüksek tempolu, agresif oyun stilini tercih eden Vincent Kompany yönetimindeki Bayern'de hem üstün bir golcü hem de oyun kurucu olarak başarılı oldu. O halde, İngiltere kaptanının Camp Nou'da da aynı muhteşem işi yapacağını hayal etmek kolay.

Görünüşe göre Kane de bu fikre tamamen karşı değil, ancak kamuoyu önünde mantıklı bir şekilde bu konuyu önemsizleştiriyor.

Vilajoana'nın yorumları sorulduğunda, "Bu konuda hiçbir şey duymadım. Her şeyi babam ve kardeşim hallediyor, ama bana hiçbir şey söylemediler" diye yanıtladı. "Daha önce de söylediğim gibi, Bayern'de çok mutluyum. Bu sezona ve Bayern'deki zamanıma odaklandım. Bunu bir iltifat olarak alıyorum."

Bu son cümle Barça'ya biraz umut veriyor ve tüm sadık taraftarlar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski'nin yerine Kane'in geçme ihtimalini kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır. Ancak, Kane'in kariyerinin bu aşamasında bunun en iyi seçenek olup olmadığı tamamen başka bir konudur.

  • FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONAAFP

    Sonunda yaşına uygun görünmeye başladı.

    Kane'i hedeflemek Barça için çok mantıklı. 32 yaşındaki oyuncu, kendisinden yedi yaş küçük olan Erling Haaland'dan çok daha ucuza mal olacak, bu da kulübün bilinen mali sorunlarını daha da kötüleştirme riskinin çok az olduğu anlamına geliyor. Kane ayrıca Flick'in en büyük sorunlarından birine ideal çözüm.

    Lewandowski, Barca'nın 2024-25 sezonunda ulusal üçlü kupayı kazandığı dönemde tüm turnuvalarda 42 gol attı, ancak mevcut sezonun bitmesine üç ay kala sadece 13 golü var ve Flick artık onun haftada birden fazla maçta 90 dakika oynamasına güvenmiyor. Nitekim, bir zamanlar golcü olan Polonyalı oyuncunun 31 maçının sadece 17'sinde ilk 11'de yer aldı ve 37 yaşındaki oyuncu nihayet yaşını göstermeye başladı.

    İspanya Süper Kupası'nı başarıyla savunmasına, La Liga zirvesine geri dönmesine ve hem Şampiyonlar Ligi hem de Kupa del Rey'de son aşamalara ulaşmasına rağmen, Lewandowski'nin tüm gücüyle oynamadığı Barça, eskisi kadar hakim görünmüyor. Copa yarı finalinde Atletico Madrid ile oynayacakları ikinci maç öncesinde 4-0'lık bir mağlubiyetle karşı karşıya olan Barça'nın bir kupa şansı önümüzdeki hafta neredeyse kesin olarak sona erecek, Bayern, Arsenal ve Paris Saint-Germain gibi takımlar ise Avrupa'yı fethetmek için daha güçlü adaylar gibi görünüyor.

    La Liga'yı tekrar kazanmak, Barça'nın düşüşünü gizlemek için yeterli olmayacaktır. Bu durumun büyük ölçüde Flick'in riskli yüksek savunma hattının çok sık aşılmasına bağlı olsa da, Barça'nın artık sahanın üst kısmında eskisi kadar etkili olmadığına şüphe yok. Lewandowski'nin halefini kesinlikle bulmaları gerekiyor - Lewandowski'nin sözleşme uzatmaya çalıştığı söylense de - ve Kane, Bayern'de bu dev forvetin yerini doldurabileceğini çoktan kanıtladı.

  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Efsanevi statüye doğru yolunda

    Lewandowski, 2014 ile 2022 yılları arasında Bayern formasıyla 374 maçta 344 gol attı ve 72 asist yaptı, sekiz Bundesliga şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi zaferi kazanarak kulübün gerçek bir efsanesi haline geldi. Kane ise Allianz Arena'da sadece iki buçuk sezon geçirdikten sonra aynı statüye ulaşma yolunda ilerliyor.

    Eski Tottenham yıldızı, sadece 132 maçta 159 gol katkısı yaptı ve Alman birinci liginin Meisterschale ve Franz Beckenbauer Süper Kupası'nı kazanarak uzun süredir devam eden kupa lanetini sona erdirdi. Cumartesi günü Borussia Dortmund'a yenilmezlerse, Bayern arka arkaya Bundesliga şampiyonluğu kazanacak ve son dörde kaldıktan sonra 2020'den bu yana ilk DFB-Pokal kupasını kaldırma favorisi olacak. Ayrıca, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden enaz bir adım daha ileri gitmezlerse bu büyük bir sürpriz olur.

    Yaz aylarında Luis Diaz ve Jonathan Tah'ın takıma katılması ve genç yetenek Lennart Karl'ın ortaya çıkmasıyla güçlenen Bayern, son yedi ayda durdurulamaz bir güç haline geldi. Kompany'nin takımı, sürdürülebilir başarı için kuruldu ve Kane bu takımın lideri. 2027'nin ötesinde bir sözleşme yenilemesi yaparsa, Lewandowski'ye eşitlemek için toplam 257 gol ve asist daha yapma ihtimali hiç de uzak değil. Polonya milli takımının Bundesliga'daki gol rekorunu egale etmesi pek olası olmasa da, Şampiyonlar Ligi'nde onu geçebilir. 

  • RB Leipzig v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Büyük ikramiyeyi kazanmak

    Bayern, Kane ile henüz resmi sözleşme uzatma görüşmelerine başlamadı, bu yüzden onun geleceği hakkında spekülasyonlar devam ediyor. Kane'in şu anki kulübü onun önemini yeniden teyit etmek için ne kadar uzun süre beklerse, La Liga'da yeni bir mücadeleye atılma ihtimali o kadar cazip hale gelecektir. 

    Ancak Kane, mirasını da göz önünde bulundurmalıdır. Bayern'de kalıp kulübün tarihine adını yazdırmak, Barça'da sıfırdan başlamak ve Lewandowski'nin şu anda olduğu gibi birkaç yıl içinde kadro dışı kalma riskini göze almaktan daha iyi bir seçenek olacaktır.

    Lothar Matthaus'un da belirttiği gibi, Kane'in Kompany'nin gözetiminde oyununu yeni zirvelere taşıdıktan sonra başka bir teknik direktörle de bu kadar iyi anlaşacağına dair bir garanti yok.

    Eski Bayern savunmacısı Sky90 – die Fußballdebatte programında "Şu anda İngiltere'de daha önce başaramadığı şekilde arka arkaya şampiyonluklar kazanıyor" dedi. "Bu yüzden Harry Kane'in bu kulüpten veya çevresinden ayrılması için bir neden görmüyorum. Sözleşmesi uzatılacak. Bundan eminim. Koçunun ona ne kadar değer verdiğini biliyor ve koçunun kendisine gösterdiği güveni karşılıksız bırakmıyor. İşleyen bir takımda oynuyor. Başka bir yerde parlayabilir mi, kim bilir? Kompany'nin altında burada olduğu kadar başka bir yerde de iyi oynayabilir mi, kim bilir?"

    Matthaus, Bayern'in Kane ile mümkün olan en kısa sürede yeni bir sözleşme imzalaması için bir başka önemli nedeni daha ekledi: "O küresel bir marka, ikinci [David] Beckham çünkü dünyadaki herkes onu tanıyor. Onu sevmeyen kimse yok – ne Frankfurt'ta, ne Dortmund'da."

  • Harry Kane Robert LewandowskiGetty

    Görünürdeki kayıtlar

    Kane'in, Beckham'ın Real Madrid'de ve ardından LA Galaxy'de yaptığı gibi, Barcelona'ya katılarak "küresel markasını" güçlendirebileceği yönünde bir görüş var. Ancak bu, Bayern'e sırtını dönmesi için yeterli bir neden değil. Münih'te, ilk Ballon d'Or ödülü de dahil olmak üzere hayal ettiği her şeyi başarabilir ve bu, saha dışındaki profilinden daha öncelikli olmalıdır.

    Kane, Lewandowski'nin Bundesliga'daki inanılmaz tek sezon gol rekorunu (41) kırarsa, kariyerinin geri kalanını Bayern'de geçirme motivasyonu artabilir. Kane, bu sihirli rakama sadece 13 gol uzaklıkta ve 11 maç daha oynayacak. Ligin en golcü oyuncusu olarak üçüncü kez üst üste Torjägerkanone (golcü topçusu) ödülünü şimdiden cebine koydu, çünkü en yakın rakibi ve takım arkadaşı Diaz'ın 15 gol önünde.

    Ardından Lewandowski'nin beş ardışık mini topçu rekorunu ve Gerd Muller ile paylaştığı yedi rekorunu hedefleyebilir. Kane'in bu kilometre taşlarını aşmak için gerekli zihniyete sahip olduğu şüphe götürmez.

    Bu ayın başlarında Werder Bremen'i 3-0 yendikleri maçta kariyerinin 500. golünü attıktan sonra, Lewandowski'nin en iyi Bundesliga sezonunu geçme olasılığı sorulduğunda "Her şey mümkün" dedi.

  • FC Bayern München v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    'Takım için daha önemli'

    Kane, Bayern'e sadece gollerden çok daha fazlasını sunuyor, ancak bu Lewandowski için her zaman geçerli değildi. Üstün ve çok yönlü oyunuyla en üst düzeyde daha uzun süre başarılı olmayı başarabilir.

    "Harry Kane ve Robert Lewandowski bazı yönlerden birbirlerine benziyorlar. Nadiren sakatlanıyorlar ve her zaman gol atıyorlar, ancak Kane'in daha çok bir takım oyuncusu olduğunu düşünüyorum – Lewandowski bazen çok bencil bir forvet oluyor," dedi eski Bayern orta saha oyuncusu Mario BaslerGOAL'e. "Bence o, Lewandowski'den daha önemli bir oyuncu. Lewandowski'den daha fazla katkı sağlıyor çünkü savunmada da görev alıyor ve takımın oyun kurulumuna daha fazla dahil oluyor."

    Buna, Lewandowski'nin kulüpten ayrılışının sert bir şekilde gerçekleşmesini de ekleyin. Lewandowski, Bayern yönetimini saygısızlıkla suçlayarak Barça'ya transferini zorladı. Kane ise Bavyera taraftarları tarafından çok daha sıcak bir şekilde hatırlanma şansına sahip. Thomas Muller, Manuel Neuer ve Phillip Lahm gibi en sadık yıldızlara özgü nadir bir bağ, La Liga devlerini reddedip Allianz Arena'da yeni bir iç saha hakimiyeti ve Avrupa başarısı dönemine öncülük ederse kurulabilir.

    Basler, Kane'in fikrini değiştirmeyeceğinden emin: "Umarım Bayern'den ayrılmaz ve kulüpte sahip olduğu şeylerin tam olarak farkında olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce, artık belli bir yaşta ve bu aşamada başka bir değişiklik yapmak isteyeceğini sanmıyorum. Bayern'de çok rahat hissettiğini düşünüyorum ve kariyerini sonlandırana kadar orada kalmasını umuyorum."

  • Harry Kane Bayern Munich 2025-26Getty

    Bundesliga onun oyun alanı

    Kane, Cumartesi günü Signal Iduna Park'ta sahaya çıktığında Bayern'de ölümsüzlüğe bir adım daha yaklaşabilir. Bundesliga lideri, Atalanta'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde şok bir yenilgi alan Dortmund ile karşılaşacak ve BVB, Klassiker rakibine karşı bir yenilgi daha alırsa, zirvedeki fark 11 puana çıkacak ve şampiyonluk yarışı fiilen sona erecek.

    Lewandowski, her iki kulüpte de oynamış olması nedeniyle bu maçı yakından takip ediyor olabilir. Kane, Dortmund karşısında iki veya daha fazla gol atarsa, Lewandowski ile birlikte Bundesliga'da dört maç üst üste birden fazla gol atan ikinci oyuncu olacak. Bayern'in şu anki 9 numarası, Dortmund karşısında bugüne kadar dokuz maçta sekiz gol attı; dördünü Bayern formasıyla, beşini Tottenham formasıyla. Bu nedenle, ona karşı bahis oynamak aptalca olur.

    Bu sezon Avrupa'nın en iyi beş liginde Kane'in acımasızlığıyla boy ölçüşebilecek kimse yok. Ligde ortalama 66 dakikada bir gol atıyor ve şu ana kadar 28 golünü sadece 87 şutla attı. Gol atmadığında ise İngiltere kaptanı ya gol pasları veriyor ya da derinlerden oyunu yönetiyor. Bundesliga onun oyun alanı haline geldi.

    Şampiyonlar Ligi zaferi de Kane'in ulaşabileceği bir mesafede olduğundan, diğer kulüplerle olan bağlantılarının bir yere varması son derece olası değildir. Bayern ve Kompany, onun tüm potansiyelini ortaya çıkardı ve daha çok şey var.

