Harry Kane, Barcelona'da Polonyalı efsanenin yerini doldurmak yerine Bayern Münih'te Robert Lewandowski'yi geçmeyi hedeflemeli

"Kane, oyun tarzımıza mükemmel şekilde uyan bir santrfor. Takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için geriye düşebilen bir forvet. Aynı zamanda saf bir 9 numara, bir katil, bir bitirici olarak da oynayabilir. Hareket kabiliyeti yüksek bir oyuncu. Takımlar geriye çekildiğinde de iyi performans gösterir. Barcelona'nın oyununa büyük değer katacaktır."

Kesinlikle haklı. Kane, Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick ile aynı yüksek tempolu, agresif oyun stilini tercih eden Vincent Kompany yönetimindeki Bayern'de hem üstün bir golcü hem de oyun kurucu olarak başarılı oldu. O halde, İngiltere kaptanının Camp Nou'da da aynı muhteşem işi yapacağını hayal etmek kolay.

Görünüşe göre Kane de bu fikre tamamen karşı değil, ancak kamuoyu önünde mantıklı bir şekilde bu konuyu önemsizleştiriyor.

Vilajoana'nın yorumları sorulduğunda, "Bu konuda hiçbir şey duymadım. Her şeyi babam ve kardeşim hallediyor, ama bana hiçbir şey söylemediler" diye yanıtladı. "Daha önce de söylediğim gibi, Bayern'de çok mutluyum. Bu sezona ve Bayern'deki zamanıma odaklandım. Bunu bir iltifat olarak alıyorum."

Bu son cümle Barça'ya biraz umut veriyor ve tüm sadık taraftarlar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski'nin yerine Kane'in geçme ihtimalini kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır. Ancak, Kane'in kariyerinin bu aşamasında bunun en iyi seçenek olup olmadığı tamamen başka bir konudur.