Harry Kane, alkışları kabul et! Bayern Münih'in forveti, Bayern Münih'in son maçında attığı iki golle kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı

Bu 500 golün 100'ü penaltıdan geldi, bunlardan biri de Bremen galibiyetinde atılan penaltıydı. Kane'in öğleden sonraki ilk golü, genç orta saha oyuncusu Lennart Karl'ın ceza sahası içinde faul almasının ardından geldi. Kısa bir VAR incelemesi kararı doğruladı ve top penaltı noktasına yerleştirildiğinde sonuç kaçınılmaz gibi görünüyordu.

İngiltere kaptanı sakin bir şekilde penaltıyı gole çevirdi ve son üç sezonda Bundesliga'da 23. penaltısını kaydetti. Bu sayı, onu takip eden iki oyuncunun toplamından daha fazla. Daha da çarpıcı olanı, Almanya'ya geldiğinden bu yana 23 penaltının hepsini gole çevirerek bu turnuvada kusursuz bir performans sergilemesi.

Bu gol, onun standartlarına göre sıradan bir goldu, ancak güvenilirliği sıradan olmaktan çok uzak. Bayern, Kane'in 12 metreden gösterdiği isabet ve teknik sayesinde penaltıları neredeyse garantili gol olarak görmeye başladı. Premier League'de de penaltı noktasında nadiren kaçırdı. 12 metreden en unutulmaz anı, İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı oynadığı maçta yaşadı.