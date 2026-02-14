AFP
Harry Kane, alkışları kabul et! Bayern Münih'in forveti, Bayern Münih'in son maçında attığı iki golle kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı
Kane, 500. golünü attı
Kane, Bayern Münih'in Werder Bremen'i rahatça geçmesiyle olağanüstü gol rekoruna yeni bir sayfa ekledi. İngiltere kaptanı iki gol atarak profesyonel kariyerinde 500 gole ulaştı.
Bu dönüm noktası, Kane'in Alman kulübünde ve Tottenham'da geçirdiği süre boyunca kariyerini tanımlayan olağanüstü istikrarını vurguluyor. 32 yaşındaki forvet, düşüş belirtisi göstermiyor ve Vincent Kompany yönetimindeki Bayern'in hücumunun odak noktası olmaya devam ediyor. Bu sezon tüm turnuvalarda 35 maçta 41 gol atan Kane, Avrupa futbolundaki diğer forvetlerle rekabet eden ve genellikle onları geride bırakan bir gol ortalamasını koruyor.
İngiltere kaptanının mükemmel penaltısı
Bu 500 golün 100'ü penaltıdan geldi, bunlardan biri de Bremen galibiyetinde atılan penaltıydı. Kane'in öğleden sonraki ilk golü, genç orta saha oyuncusu Lennart Karl'ın ceza sahası içinde faul almasının ardından geldi. Kısa bir VAR incelemesi kararı doğruladı ve top penaltı noktasına yerleştirildiğinde sonuç kaçınılmaz gibi görünüyordu.
İngiltere kaptanı sakin bir şekilde penaltıyı gole çevirdi ve son üç sezonda Bundesliga'da 23. penaltısını kaydetti. Bu sayı, onu takip eden iki oyuncunun toplamından daha fazla. Daha da çarpıcı olanı, Almanya'ya geldiğinden bu yana 23 penaltının hepsini gole çevirerek bu turnuvada kusursuz bir performans sergilemesi.
Bu gol, onun standartlarına göre sıradan bir goldu, ancak güvenilirliği sıradan olmaktan çok uzak. Bayern, Kane'in 12 metreden gösterdiği isabet ve teknik sayesinde penaltıları neredeyse garantili gol olarak görmeye başladı. Premier League'de de penaltı noktasında nadiren kaçırdı. 12 metreden en unutulmaz anı, İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı oynadığı maçta yaşadı.
Zirvede olan tecrübeli forvet
Kane, birkaç dakika sonra Bayern'in üstünlüğünü ikiye katladı ve ikinci golüyle çok yönlü yeteneğini sergiledi. Ceza sahası dışında topu alan Kane, hızlı bir şekilde pozisyonunu aldı ve düşük bir vuruşla topu köşeye gönderdi.
Bu, Kane'in klasik bir bitirişiydi: minimum geriye çekme, hızlı karar verme ve kalecinin ulaşamayacağı bir noktaya mükemmel yerleştirme. Bu iki gol, Kane'in Bayern'deki son üç sezonunda toplam 109 gol katkısına ulaşmasını sağladı ve bu, aynı dönemde Avrupa'nın en iyi beş ligindeki herhangi bir oyuncudan daha fazla.
Spurs'tan transfer olduktan sonra yeni lige uyum sağlamak için zaman harcamak yerine, Kane performansını ve genel oyununu daha da yükseltti. Süperstarlarla dolu Bayern takımının ana adamı ve daha derin bölgelerde yaratıcı bir referans noktası haline geldi. Hatlar arasında düşerken, kuzey Londra'da oynadığı dönemde sık sık gördüğümüz gibi, elit golcü kimliğini de korudu.
İngiltere Dünya Kupası'nı kaybedecek mi?
Onun formunun zamanlaması İngiltere için özellikle sevindirici. Dünya Kupası hızla yaklaşırken, Kane kariyerinin tartışmasız en iyi formunda turnuvaya giriyor gibi görünüyor.
Teknik direktör Thomas Tuchel, forvetin kulüpteki formunu bu yaz milli takımda da sürdürmesini umuyor. Kane mevcut verimliliğini korursa, İngiltere turnuvaya dünya futbolunun en güvenilir golcülerinden biri ile başlayacak.
