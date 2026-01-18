حساب برشلونة على تويتر
Hansi Flick’ten PSG’ye kaptırdığı genç yeteneğe büyük tepki! ‘Bu kadar yeter’
Barça genç yeteneği PSG'e kaptırıyor
La Masia'da şok etkisi yaratan şaşırtıcı bir gelişmeyle, genç yetenek Ocak transfer döneminde Barcelona'ya kulüpten ayrılma kararını bildirdi. 18 yaşındaki hücum orta saha oyuncusu, daha düzenli ilk takım fırsatları bulmak için sözleşmesindeki 6 milyon Euro'luk (5,18 milyon £/6,96 milyon $) cüzi fesih maddesini devreye sokmaya hazırlanıyor.
Bu haber, teknik direktör Flick'i "şaşırtmış" ve derinden hayal kırıklığına uğratmıştı; zira genç oyuncuda büyük bir potansiyel görmüş ve Fernandez'i bu sezon A takım kadrosuna entegre etmişti. PSG hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etti ve haberlere göre Haziran 2030'a kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme konusunda sözlü anlaşmaya varıldı. PSG şu anda transferi tamamlamak için fesih bedelini ödeme sürecinde ve Premier Lig devleri Chelsea ve Manchester City'nin yoğun ilgisini geride bıraktı. Flick ise genç oyuncuya danışmanlık yapanlara sert bir eleştiri yöneltti.
- AFP
'Daha fazla konuşmak istemiyorum'
Diario AS'ye konuşan Flick şunları söyledi: "Bu olay gerçekleştiğinde konuşacağım, şimdi zamanı değil. Bir teknik direktör olarak yaptığımız şey oyunculara güven vermektir. Onların gelişmesi için onlara inanmaya çalışırız. Ayrıca etrafında insanlar olduğunu da biliyorum. Bunun geçmişte kalmasını beklemek istiyorum. Kulüp değiştirmeye karar verirse, o zaman bununla ilgileniriz. Şimdi zamanı değil."
"Bugünkü durum şu ki, herkes burada. Eğer Dro kapalı olmasaydı, bu soruyu cevaplamazdım. Ama biz futbol dünyasındayız ve bazen olaylar oluyor. Yaptıklarıyla aynı fikirde olmayabilirsiniz, ama onlar yetişkin insanlar. Etraflarında insanlar var ve bu onları kışkırtabilir. Ama daha fazla konuşmak istemiyorum, sanırım bu kadar yeter."
La Masia'ya seslendi!
Flick , Barcelona'nın ünlü La Masia antrenman sahasında genç oyunculara da seslenerek şunları söyledi: "Benim için önemli olan her gün antrenman yapmak. Bu konuda çok tecrübem var. Onların sahip oldukları potansiyeli görmelerini sağlamak. Bunu analiz ediyorum ve sonra onlara öneriyorum. Bunlar onlara yardımcı olabileceğimiz alanlar."
"Daha önce de söylediğim gibi, dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyorlar, süre almak kolay değil. Ama sonuçta, her antrenmandan sonra daha iyi oluyorsunuz. Bunu her antrenmanda görüyorum. Süreç bu. Bir oyuncu işini iyi yaptığında ve oynamayı hak ettiğinde oynar."
- Getty Images Sport
'Onları istemiyorum!'
Katalan kulübü, 12 Ocak'ta 18 yaşına girecek olan Dro'nun sözleşmesini yenilemeyi umarken, şimdi en umut vadeden yeteneklerinden birini nispeten düşük bir bedelle kaybetme gerçeğiyle karşı karşıya. Bu transfer, kulübün altyapı oyuncularını A takıma kazandırma felsefesine önemli bir darbe vuruyor ve büyük kulüplerin genç yıldızlar için düşük serbest kalma maddeleriyle karşılaştığı zorlukları vurguluyor.
Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Flick şunları söyledi: "Barça için oynamak istiyorsanız, her şeyinizi vermelisiniz... Yüzde 100. Bunu şu anda bizimle olan veya gelecekte bizimle olabilecek herkese söylemek istiyorum. Aynı şey, A takımla antrenman yapan La Masia gençleri için de geçerli. Yüzde 100 burada olmaları gerekiyor. Bu renkler savunulmalı, görmek istediğim şey bu. Geri kalanlara gelince, onları istemiyorum."
Reklam