Hansi Flick’ten PSG’ye kaptırdığı genç yeteneğe büyük tepki! ‘Bu kadar yeter’

La Masia'da şok etkisi yaratan şaşırtıcı bir gelişmeyle, genç yetenek Ocak transfer döneminde Barcelona'ya kulüpten ayrılma kararını bildirdi. 18 yaşındaki hücum orta saha oyuncusu, daha düzenli ilk takım fırsatları bulmak için sözleşmesindeki 6 milyon Euro'luk (5,18 milyon £/6,96 milyon $) cüzi fesih maddesini devreye sokmaya hazırlanıyor.

Bu haber, teknik direktör Flick'i "şaşırtmış" ve derinden hayal kırıklığına uğratmıştı; zira genç oyuncuda büyük bir potansiyel görmüş ve Fernandez'i bu sezon A takım kadrosuna entegre etmişti. PSG hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etti ve haberlere göre Haziran 2030'a kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme konusunda sözlü anlaşmaya varıldı. PSG şu anda transferi tamamlamak için fesih bedelini ödeme sürecinde ve Premier Lig devleri Chelsea ve Manchester City'nin yoğun ilgisini geride bıraktı. Flick ise genç oyuncuya danışmanlık yapanlara sert bir eleştiri yöneltti.