Hansi Flick, Levante galibiyetinde oyundan alınmasına öfkelenen Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'a net bir mesaj gönderdi
Yamal her maçın her dakikasını oynamak istiyor.
Yamal, dünya futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri olarak ününü pekiştirmeye devam ediyor. Onun birden fazla Ballon d'Or ödülü kazanacağına dair beklentiler var. Ancak, onun tavırları ve kendi yarattığı heyecanın içinde kaybolmaması gerektiği konusunda bazı sorular soruluyor.
Flick bu konuda endişeli değil, Camp Nou'dakiler ise değişken 10 numarasının her maçın her dakikasında oynamak istemesini olumlu bir gelişme olarak görüyor. Levante'ye karşı 3 gol farkla öne geçtikten sonra Yamal'a kısa bir dinlenme fırsatı verdiler.
Flick, Yamal'ın oyundan alınmasına tepki gösterdi
Yamal, 81. dakikada Fermin Lopez'in Barça'nın üçüncü golünü atmasına asist yaptı ve böylece günün görevini yerine getirmiş oldu. Genç oyuncu, maçın bitiş düdüğü çalınmadan önce yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldığı için gözle görülür bir şekilde hayal kırıklığına uğramıştı.
Flick, maçtan sonra bu olayı önemsiz göstermeye çalışarak, gazetecilerin Yamal'ın davranışıyla ilgili sorusuna şöyle cevap verdi: "Ne tepkisi? Kızgın mıydı? Bu normal. Benim için en önemli şey, kazandığımız ve [Roony] Bardghji gibi oynamayı hak eden oyuncularımızın olması.
"Oyuna girdiğinde tavrını beğendim. Hepsi bu. Sizler Lamine'nin yaptığı her şeyi abartıyorsunuz. Oyundan çıkarıldığı için üzgünse, bu çok insani bir şey."
Genç yıldız Bernal, Barcelona'da yine dikkatleri üzerine çekiyor
Barça'nın galibiyeti, onları La Liga tablosunun zirvesine geri taşıdı ve Clasico rakibi Real Madrid'in bir puan önünde yer aldı. Marc Bernal'ın erken golü, Levante karşısında galibiyete giden yolu açtı ve gerginliği yatıştırdı.
Flick şunları ekledi: "Erken gol atmak çok önemliydi; başından beri kendimize güveniyorduk. Maç ilerledikçe daha da iyiye gittik ve galibiyeti hak ettik."
Flick, 18 yaşındaki akademi mezunu Bernal'ın orta sahanın kalbinde ilk 11'de yer almasının galibiyete katkısını şöyle değerlendirdi: "Bu kadar düşük bir blokla oynadığınızda, ikinci hattan gelen orta saha oyuncularının yardımına ihtiyacınız var. Marc, gelecek için harika bir oyuncu. Sağlıklı kalırsa parlak bir geleceği olmasını umuyorum."
Flick, Bernal'ın genel performansı hakkında da yorumda bulunarak, genç oyuncunun Katalonya'da kıdemli bir yıldız olarak rolünü geliştirmeye devam ettiğini söyledi: "Harika bir iş çıkardı, bize top ile yapı kazandırdı, her an nerede olması gerektiğini biliyor ve topu kontrol ediyor. Onun oyununu izlemeyi seviyorum."
Hollandalı yıldız Frenkie de Jong, çok yönlü Portekizli milli oyuncu Joao Cancelo'nun pasıyla Barcelona'nın ikinci golünü attı. 31 yaşındaki bek, Blaugrana ile ikinci dönemini geçiriyor ve sahanın her iki ucunda da etkili olarak oldukça büyük bir etki yaratıyor.
Flick, eski Manchester City ve Al-Hilal savunmacısını överek şöyle dedi: "Harikaydı, fırsatlar yarattı ve ben de bunu görmek istiyorum. Güçlü yanlarını gösterdi. Bize çok yardımcı olabilir."
Şampiyonluk yarışı: Real Madrid'in yenilgisiyle Barcelona La Liga'da yeniden zirveye çıktı
Barcelona, bu sezon La Liga'da 13 maç daha oynayacak ve lig şampiyonluğunu korumaya çalışacak. Flick, bu yarışta tekrar liderliğe yükselmiş olmaktan memnun. Alman teknik adam, liderliği geri kazanmakla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu önemli ve olumlu bir gelişme. Cumartesi günkü sonucun ardından bu fırsatı yakaladık ve bunu değerlendirdik. Ancak daha önümüzde uzun bir yol var. Bugün ihtiyacımız olan cevabı verdik."
Real Madrid, son maçında Osasuna'ya 2-1 yenilerek sürpriz bir mağlubiyet aldı ve bu da Barça'ya kapıyı açtı. Flick'in takımı Cumartesi günü Villarreal'i ağırlayacak, ardından Copa del Rey yarı finalinde Atletico Madrid ile ikinci maça çıkacak. Şu anda toplamda 4-0 geride olan Barça, bu maçı kazanması halinde finale yükselebilir.
