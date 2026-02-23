Hansi Flick, Levante galibiyetinde oyundan alınmasına öfkelenen Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'a net bir mesaj gönderdi

Barça'nın galibiyeti, onları La Liga tablosunun zirvesine geri taşıdı ve Clasico rakibi Real Madrid'in bir puan önünde yer aldı. Marc Bernal'ın erken golü, Levante karşısında galibiyete giden yolu açtı ve gerginliği yatıştırdı.

Flick şunları ekledi: "Erken gol atmak çok önemliydi; başından beri kendimize güveniyorduk. Maç ilerledikçe daha da iyiye gittik ve galibiyeti hak ettik."

Flick, 18 yaşındaki akademi mezunu Bernal'ın orta sahanın kalbinde ilk 11'de yer almasının galibiyete katkısını şöyle değerlendirdi: "Bu kadar düşük bir blokla oynadığınızda, ikinci hattan gelen orta saha oyuncularının yardımına ihtiyacınız var. Marc, gelecek için harika bir oyuncu. Sağlıklı kalırsa parlak bir geleceği olmasını umuyorum."

Flick, Bernal'ın genel performansı hakkında da yorumda bulunarak, genç oyuncunun Katalonya'da kıdemli bir yıldız olarak rolünü geliştirmeye devam ettiğini söyledi: "Harika bir iş çıkardı, bize top ile yapı kazandırdı, her an nerede olması gerektiğini biliyor ve topu kontrol ediyor. Onun oyununu izlemeyi seviyorum."

Hollandalı yıldız Frenkie de Jong, çok yönlü Portekizli milli oyuncu Joao Cancelo'nun pasıyla Barcelona'nın ikinci golünü attı. 31 yaşındaki bek, Blaugrana ile ikinci dönemini geçiriyor ve sahanın her iki ucunda da etkili olarak oldukça büyük bir etki yaratıyor.

Flick, eski Manchester City ve Al-Hilal savunmacısını överek şöyle dedi: "Harikaydı, fırsatlar yarattı ve ben de bunu görmek istiyorum. Güçlü yanlarını gösterdi. Bize çok yardımcı olabilir."