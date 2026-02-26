Hansi Flick, Lamine Yamal'ın oyundan alınmasına verdiği tepkiyi ele alıyor. Barcelona teknik direktörü, kararlarının her zaman eleştiriye yol açacağının farkında

Flick, akademinin en değerli oyuncusu söz konusu olsa bile, kadrosunu değiştirme hakkını hemen savundu. Oyuncuların tepkilerinin doğal olduğunu vurguladı, ancak bireyden çok kolektifin önemini vurguladı. "Burada, Barça'da, Lamine'yi oyundan çıkardığımda, onun ne yapacağını, tepkisini görmek istediklerini biliyoruz, çünkü bu oyunun bir parçası. Futbolcu olarak sahadan çıktığınızda memnun olmamak normaldir, ama sonuçta oynamayı hak eden başka bir oyuncu da vardır ve bunu kabul etmelisiniz. Ama bunu anlayabiliyorum," diye ekledi Alman teknik adam.

Teknik direktör, büyük ölçüde La Masia'dan gelen bir grup oyuncuyla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, onların birlikteliğini en önemli güçleri olarak gösterdi. Yamal, Pau Cubarsí ve Marc Bernal gibi oyuncuların nasıl uyumlu bir bütün olarak çalıştıklarını vurguladı. Flick, "En önemli şey oyunculardır ve antrenörler onlar için buradadır, daha iyi olmalarına, büyümelerine yardımcı olmak için, böylece her gün rekabet olur. Lamine, Cubarsí, Bernal'ın... aynı şekilde, bir takım olarak hareket ettiklerini görebilirsiniz, bu en önemli şey ve Barça'yı farklı kılan da budur. Tek bir bütün olmak, maç geldiğinde %100 oynamak için %100 antrenman yapmak. Böylesine genç bir takımın, bazı deneyimli futbolcuların, daha iyi olma arzusunun olması ve bunun her kupa veya kazanılan maçtan sonra kutlamalarında görülmesi çok hoşuma gidiyor: fotoğraf çekiliyorlar; bu beni şaşırttı. Bu, bu oyuncuların rekabet etmeyi ve iyi rekabet ettiklerinde kutlamayı sevdiklerini gösteriyor."