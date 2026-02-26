Getty Images Sport
Hansi Flick, Lamine Yamal'ın oyundan alınmasına verdiği tepkiyi ele alıyor. Barcelona teknik direktörü, kararlarının her zaman eleştiriye yol açacağının farkında
Barselona'daki yoğun incelemeyi bir kenara bırakın
Yamal, Levante ile oynanan son maçta, Flick'in "normal" bir tepki olduğunu iddia etmesine rağmen, oyundan çıkarılmasına öfkeyle tepki göstermesiyle manşetlere taşındı.
Barcelona teknik direktörü, bu olayı bir kez daha değerlendirdi ve aldığı her taktiksel kararın medya ve taraftarlar tarafından abartıldığını kabul etti. Özellikle, genç kanat oyuncusunun son oyuncu değişiklikleri sonrası yüz ifadeleriyle ilgili tartışmalara değindi. Flick, bu gürültünün çok fazla olabileceğini, ancak bunun kulübün büyüklüğünün bir yan ürünü olduğunu belirtti. "Barselona'da bir oyuncu veya teknik direktör bir şey söylediğinde veya yaptığında, dışarıda çok fazla gürültü çıkar. Bunun nedeni, herkesin Barça'yı izlemesi. Başlangıçta, yorumlar nedeniyle her şey olumsuz gibi görünüyordu. Oysa futbol, olumlu bir şekilde keyif alınacak bir şeydir" diye açıkladı Flick.
La Masia'nın süperstarlarını yönetmek
Flick, akademinin en değerli oyuncusu söz konusu olsa bile, kadrosunu değiştirme hakkını hemen savundu. Oyuncuların tepkilerinin doğal olduğunu vurguladı, ancak bireyden çok kolektifin önemini vurguladı. "Burada, Barça'da, Lamine'yi oyundan çıkardığımda, onun ne yapacağını, tepkisini görmek istediklerini biliyoruz, çünkü bu oyunun bir parçası. Futbolcu olarak sahadan çıktığınızda memnun olmamak normaldir, ama sonuçta oynamayı hak eden başka bir oyuncu da vardır ve bunu kabul etmelisiniz. Ama bunu anlayabiliyorum," diye ekledi Alman teknik adam.
Teknik direktör, büyük ölçüde La Masia'dan gelen bir grup oyuncuyla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, onların birlikteliğini en önemli güçleri olarak gösterdi. Yamal, Pau Cubarsí ve Marc Bernal gibi oyuncuların nasıl uyumlu bir bütün olarak çalıştıklarını vurguladı. Flick, "En önemli şey oyunculardır ve antrenörler onlar için buradadır, daha iyi olmalarına, büyümelerine yardımcı olmak için, böylece her gün rekabet olur. Lamine, Cubarsí, Bernal'ın... aynı şekilde, bir takım olarak hareket ettiklerini görebilirsiniz, bu en önemli şey ve Barça'yı farklı kılan da budur. Tek bir bütün olmak, maç geldiğinde %100 oynamak için %100 antrenman yapmak. Böylesine genç bir takımın, bazı deneyimli futbolcuların, daha iyi olma arzusunun olması ve bunun her kupa veya kazanılan maçtan sonra kutlamalarında görülmesi çok hoşuma gidiyor: fotoğraf çekiliyorlar; bu beni şaşırttı. Bu, bu oyuncuların rekabet etmeyi ve iyi rekabet ettiklerinde kutlamayı sevdiklerini gösteriyor."
Tarihi bir Copa del Rey geri dönüşü peşinde
Bireysel personel meselelerinin yanı sıra, Flick, Copa del Rey yarı finalinde Atletico Madrid'e karşı 4-0'lık bir mağlubiyeti tersine çevirmeye odaklanmış durumda. Aşmaları gereken zorlu bir engel olmasına rağmen, teknik direktör ikinci maçta sansasyonel bir geri dönüş yaparak finale ulaşma konusunda iyimserliğini koruyor.
"Zor, ama imkansız değil. Öncelikle inanmamız gerekiyor. Geri dönüş yapabilir ve 90 dakika veya daha fazla süre boyunca her şeyimizi verebiliriz. Takım, kulüp ve taraftarlar için mücadele etmeliyiz ve tabii ki taraftarların da bizim tarafımızda olması, hepimizin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Kupa finaline ulaşmak neredeyse bir rüya olur" dedi.
3 Mart'taki rövanş maçında Camp Nou'daki atmosfer çok önemli olacak. Flick, imkansızı mümkün kılmak için tribünler ve saha arasında tam bir bağ kurulmasını istiyor. "Camp Nou bu yüzden çok önemli. Henüz kaybetmedik ve böyle devam etmek istiyoruz. Geri dönüşü deneyeceğiz. Evimizde oynadığımızda her şey mümkün. Takım ve taraftarlar arasında bir bağ olduğunda bu harika bir şey. 3 Mart'ta buna ihtiyacımız olacak. Bunun için taraftarların gelip eğlenmeleri gerekiyor. Birlikte olursak her şey mümkün."
Katalonya'da parlak bir geleceğe bakmak
100. maçına hazırlanırken Flick, spor direktörü Deco ile birlikte uzun vadeli planlar yaptığını ima eden birkaç ipucu verdi. Günlük yaklaşımından gurur duyan Alman teknik adam, şimdiden gelecek sezonun temellerini atmaya başladı. "Maç maç, gün gün ilerliyorum, bu bir teknik direktör olarak yapabileceğiniz en iyi şey, yolunuza devam etmek. Tüm turnuvalarda oynuyoruz ve şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. Ancak bu kulüpte gelecek sezonu ve gelecek her şeyi düşünmek de önemli. Deco'nun ve ekibimin çalışmalarını gerçekten takdir ediyorum. Benim için geleceğe olumlu bakmak önemli. Benim için güven hissetmek önemli" dedi Flick.
Sıcak koltukta geçirdiği zamanı düşünerek Flick, başkan Joan Laporta'nın kendisine geldiğinde verdiği talimatları hatırladı. Barcelona için önemli olan sadece sonuç değil, felsefe. "FC Barcelona'nın ne anlama geldiğini, kimliğini, oyun stilini bilmelisiniz. Başkan ilk gün bana sadece kazanmakla kalmayıp, nasıl kazandığınızın da önemli olduğunu söyledi ve ben de buna inanıyorum," diye konuştu Flick.
