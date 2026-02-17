Hansi Flick, Girona yenilgisinde Barcelona'nın birçok 'hatasını' eleştirirken, teknik direktör hakem hatalarını 'bahane' olarak kullanmayı reddetti

Barcelona, Katalan derbisinde tökezledi ve Estadi Montilivi'de dramatik ve kaçırılan fırsatlarla dolu bir maçta 2-1 mağlup oldu. Konuk takım, saat dolmadan önce defans oyuncusu Cubarsi'nin Kounde'nin ortasından üst köşeye attığı kafa vuruşuyla skoru açtı. Ancak bu sevinç kısa sürdü, çünkü Girona hemen yanıt verdi ve Thomas Lemar'ın golüyle skoru eşitledi ve ev sahibi taraftarları coşturdu.

Maçın kaderi 86. dakikada, yedek oyuncu Beltran'ın attığı golle belirlendi. Barcelona oyuncuları, Kounde'nin gol öncesinde Claudio Echeverri tarafından faul yapıldığını iddia ederek öfkelendi, ancak hakem oyunu devam ettirdi ve VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı. Kaosa ek olarak, Joel Roca'nın uzatma dakikalarında Lamine Yamal'a yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart görmesiyle Girona maçı 10 kişi tamamladı.

Blaugrana için, halsiz bir hücum oyunu ve pahalı hatalarla karakterize edilen sinir bozucu bir akşamdı. Yamal özellikle şanssızdı, skor hala 0-0 iken ilk yarıda penaltıyı direğe çarparak kaçırdı.