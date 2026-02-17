Getty Images
Hansi Flick, Girona yenilgisinde Barcelona'nın birçok 'hatasını' eleştirirken, teknik direktör hakem hatalarını 'bahane' olarak kullanmayı reddetti
Montilivi'de Derby umutsuzluğu
Barcelona, Katalan derbisinde tökezledi ve Estadi Montilivi'de dramatik ve kaçırılan fırsatlarla dolu bir maçta 2-1 mağlup oldu. Konuk takım, saat dolmadan önce defans oyuncusu Cubarsi'nin Kounde'nin ortasından üst köşeye attığı kafa vuruşuyla skoru açtı. Ancak bu sevinç kısa sürdü, çünkü Girona hemen yanıt verdi ve Thomas Lemar'ın golüyle skoru eşitledi ve ev sahibi taraftarları coşturdu.
Maçın kaderi 86. dakikada, yedek oyuncu Beltran'ın attığı golle belirlendi. Barcelona oyuncuları, Kounde'nin gol öncesinde Claudio Echeverri tarafından faul yapıldığını iddia ederek öfkelendi, ancak hakem oyunu devam ettirdi ve VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı. Kaosa ek olarak, Joel Roca'nın uzatma dakikalarında Lamine Yamal'a yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart görmesiyle Girona maçı 10 kişi tamamladı.
Blaugrana için, halsiz bir hücum oyunu ve pahalı hatalarla karakterize edilen sinir bozucu bir akşamdı. Yamal özellikle şanssızdı, skor hala 0-0 iken ilk yarıda penaltıyı direğe çarparak kaçırdı.
Şampiyonluk umutları darbe aldı
Bu yenilgi, Flick'in şampiyonluk hedeflerine önemli bir darbe vurarak, ivmeyi ezeli rakibinin lehine çevirdi. Bu mağlubiyetle Barcelona, La Liga'nın zirvesinde Real Madrid'in iki puan gerisinde kaldı ve sezon kritik aşamaya girerken bu fark belirleyici olabilir. Los Blancos ligde sekiz galibiyetle istikrarlı bir performans sergilerken, küme düşme mücadelesi veren bir takıma karşı puan kaybetmek, Barça'nın kaldıramayacağı bir darbe oldu.
Maçla ilgili düşünceleri sorulan Flick, "Özellikle orta sahada pozisyonumuz iyi değildi" dedi. "Çok açık oynadık. Sakinleşmemiz gerekiyor. Çok fazla hata yaptık. Önümüzde uzun bir hafta var; oyuncuların kendilerini toparlayıp iyileşmeleri için iki gün izin vereceğim. Daha önümüzde uzun bir yol var; şu anda ikinci sıradayız."
Flick 'kolay yolu' seçmiyor
Oyuncularının galibiyet golüyle ilgili açıkça hissettikleri hayal kırıklığına rağmen, Flick maç sonrası basın toplantısında hakem kararının arkasına sığınmayı reddetti. Kounde'ye yapılan olası faul hakkında sorulduğunda, Alman teknik adam bunun faul gibi göründüğünü kabul etti, ancak bunu mazeret olarak kullanmanın yanlış olacağını vurguladı.
"Ne düşünüyorsunuz? Faul, değil mi? Daha fazla söze gerek yok" diyen Flick, daha sonra "İyi oynamış olsaydık, kararı eleştirebilirdim... ama bunun bir mazeret olarak kullanılması istemiyorum" diye ekledi.
Diğer tarafta ise Girona teknik direktörü Michel, takımının galibiyetinin meşruiyetini savunarak, sonucun tek bir düdüğe bağlı olduğu fikrini reddetti. Michel, "Gördüğümüz bu muhteşem maçtan sonra tek bir pozisyondan bahsetmek haksızlık olur" dedi.
Üstün yetenekli oyuncu için nadir bir hata
Yamal'ın penaltı kaçırması, Barcelona için bir keşif olan genç süperstarın nadir görülen bir hatasıydı. Genellikle yaşına göre olgun davranan kanat oyuncusu, takımına üstünlük sağlayacak şansı kaçırdı ve bu an derbinin gidişatını tamamen değiştirebilirdi.
Girona için bu zafer tarihi ve istatistiksel olarak hayatta kalma umutları için hayati öneme sahipti. Michel, bu maçı "Girona'nın sezonun en iyi maçı" olarak nitelendirdi, bu da takımın küme düşme hattına yakın mücadelesini düşünürsek büyük bir iddia. Barcelona'yı yenmek sadece moral açısından önemli değil; bu üç puanla 12. sıraya yükselen takım, küme düşme hattının 5 puan üzerine çıktı ve sezonunu tersine çevirme şansı yakaladı.
Sıfırlama ve kurtarma zamanı
Barcelona, sezonun tamamen rayından çıkmadan önce bu küçük düşüşü durdurmaya çalışırken, şimdi önemli bir değerlendirme dönemine giriyor. Flick, zorlu bir haftanın ardından oyuncularına zihinsel ve fiziksel olarak "sıfırlanıp iyileşmeleri" için iki gün izin vereceğini söz verdi. Teknik ekip bu süreyi, Montilivi'de puan kaybına neden olan savunma hatalarını analiz etmek ve önlerindeki zorluklara hazırlanmak için kullanacak.
Blaugrana için ufukta, geri dönen oyuncular şeklinde bir umut ışığı var. Flick, kilit oyuncuların geri dönmek üzere olduğunu ima etti ve özellikle Pedri ve Marcus Rashford'un yakında geri dönebileceğini belirtti. Bu, takımın Girona karşısında orta sahada ve hücumda çok ihtiyaç duyduğu kıvılcımı ve istikrarı sağlayacaktır.
Maç takvimine bakıldığında, Barcelona'nın zirveyi geri almak istiyorsa daha fazla hata yapma lüksü yok. Pazar günü Levante'yi ağırlayacakları maç, Real Madrid üzerindeki baskıyı sürdürmek için kazanılması gereken bir maç haline geldi.
