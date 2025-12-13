Getty Images Sport
Hansi Flick, Barcelona'daki yerini kaybeden Marcus Rashford'ı övdü
Flick’ten Rashford’un azalan rolüne övgü
Flick’ten Rashford’un azalan rolüne övgüMarcus Rashford, Manchester United’dan transferinin ardından Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 14 maça ilk 11’de başladı. Ancak Raphinha’nın sol kanattaki yerini yeniden alması ve genç yıldız Lamine Yamal’ın sağ kanadı adeta kilitlemesiyle birlikte Rashford, ekim ayındaki milli ara sonrasında Barcelona’nın oynadığı son altı maçın yalnızca birine ilk 11’de başladı. Buna rağmen Rashford’un azalan rolü takım içi dengeleri bozmadı. Aksine, 28 yaşındaki oyuncunun bu durumu olgunlukla karşılaması, teknik direktör Hansi Flick’i fazlasıyla etkiledi.
Rekabetçi hücum hattında örnek bir soyunma odası figürü
Barcelona’nın hücum üçlüsü, Flick’in 4-3-3 sisteminde büyük ölçüde istikrar kazanmış durumda. Robert Lewandowski’nin önünde, kanatlarda Raphinha ve Lamine Yamal yer alıyor. Rashford ise son dönemde “etki oyuncusu” rolünde kullanılıyor; son beş maçın üçünde devre arasında oyuna girdi. Bu görev, sabır ve yüksek konsantrasyon gerektiriyor.
Flick, Rashford’un bakış açısını özetleyen özel bir diyaloğu da paylaştı: “İlk 11’de olmayan her oyuncuyla konuşmaya çalışırım. Onunla en son konuştuğumda bana ‘Hocam, kararlarınızı bana açıklamanıza gerek yok’ dedi. ‘En önemli şey takım. Üç puanı almamız gerekiyor. Gerisi o kadar önemli değil.’”
Bu sözlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Flick, şöyle devam etti: “Bu, mükemmel bir zihniyet. Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğum için çok mutluyum. Yedek kulübesinde olması bile ne kadar geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olduğumuzu gösteriyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki o son derece profesyonel bir futbolcu. Başlangıçta biraz adaptasyon süreci yaşadı ama şu anda en iyi seviyesinde.”
Rashford, Katalonya’da yeniden kendini buluyor
Marcus Rashford’un Barcelona’ya transferi, Manchester United’daki zorlu bir dönemin ardından gerçekleşti. Ruben Amorim yönetiminde gözden düşen ve istikrar yakalamakta zorlanan Rashford, Katalonya’da ise kendini daha rahat ifade edebileceği bir ortam bulduğuna inanıyor.
BBC Sport’a konuşan İngiliz futbolcu, kolektif hedeflerin ön planda olduğu bir kültürü benimsediğini dile getirdi. “Dünyadaki pek çok insan gibi ben de her zaman İspanyol futboluna hayranlık duydum,” diyen Rashford sözlerini şöyle sürdürdü: “İspanya’nın en büyük kulübü için forma giymek büyük bir onur. Burada daha fazla maça çıkmayı, elimden gelenin en iyisini yapmayı ve takıma kazanması için yardımcı olmayı istiyorum. Bu kulüp bunu talep ediyor. Ortam sürekli olarak bizi olabileceğimiz en iyi futbolcular olmaya zorluyor. Bir oyuncu için böyle bir yerde olmak mükemmel.”
Rashford, İngiltere’deyken maruz kaldığı yoğun eleştiriler konusunda da açık konuştu. Zaman zaman bağlılığı ve odağı sorgulanan yıldız oyuncu, Barcelona’da hikâyenin farklı yazıldığını söylüyor: “Burada hiçbir şeyi baskı olarak görmüyorum,” dedi.
“Sadece futbol oynamak için buradayım. Her şey harika gidiyor. Kendimi hoş karşılanmış hissediyorum, evimde gibiyim. Sürecin her anından keyif alıyorum.”
Saha dışında da İspanya’daki yaşama uyum sağlamak için bilinçli adımlar atan Rashford, Manchester’dan ilk kez uzun süreli olarak ayrıldığını ve bu nedenle İspanyolca dersleri almaya başladığını belirtti.
“Tüm takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı ve şehirde kendimi çok iyi hissettim,” diye ekledi. “Manchester dışında ilk kez yaşıyorum ama şimdiden burayı evim gibi hissetmeye başladım. Daha fazla İspanyolca öğrenmek istiyorum ve bunun için çabalıyorum.”
Geleceğe dair kararlar yaklaşıyor
Barcelona’nın, 2025-26 sezonunun sonunda Rashford’un bonservisini 30 milyon euro (26 milyon sterlin / 35 milyon dolar) karşılığında alma opsiyonu bulunuyor. Rashford’un olumlu katkısı sürerse bu madde giderek daha fazla önem kazanabilir. Ekim ayında açıkça kalma isteğini dile getiren Rashford, Blaugrana formasıyla uzun vadeli bir geleceğe göz kırpmıştı. Rolü düzenli ilk 11 oyuncusundan rotasyon parçasına evrilmiş olsa da, Rashford’un sahadaki etkisi ve profesyonelliği teknik ekip tarafından takdir ediliyor. Flick yönetimindeki Barcelona, La Liga’da Real Madrid’in dört puan önünde lider durumda. Cumartesi günü Osasuna’yı ağırlamaya hazırlanan takımda odak noktası bireysel statülerden ziyade kolektif ivme olmaya devam ediyor. Rashford’un bu anlayışı benimsemesi ise Flick’in elini daha da güçlendiriyor.
