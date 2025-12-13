Hansi Flick, Barcelona'daki yerini kaybeden Marcus Rashford'ı övdü

Marcus Rashford’un Barcelona’ya transferi, Manchester United’daki zorlu bir dönemin ardından gerçekleşti. Ruben Amorim yönetiminde gözden düşen ve istikrar yakalamakta zorlanan Rashford, Katalonya’da ise kendini daha rahat ifade edebileceği bir ortam bulduğuna inanıyor.

BBC Sport’a konuşan İngiliz futbolcu, kolektif hedeflerin ön planda olduğu bir kültürü benimsediğini dile getirdi. “Dünyadaki pek çok insan gibi ben de her zaman İspanyol futboluna hayranlık duydum,” diyen Rashford sözlerini şöyle sürdürdü: “İspanya’nın en büyük kulübü için forma giymek büyük bir onur. Burada daha fazla maça çıkmayı, elimden gelenin en iyisini yapmayı ve takıma kazanması için yardımcı olmayı istiyorum. Bu kulüp bunu talep ediyor. Ortam sürekli olarak bizi olabileceğimiz en iyi futbolcular olmaya zorluyor. Bir oyuncu için böyle bir yerde olmak mükemmel.”

Rashford, İngiltere’deyken maruz kaldığı yoğun eleştiriler konusunda da açık konuştu. Zaman zaman bağlılığı ve odağı sorgulanan yıldız oyuncu, Barcelona’da hikâyenin farklı yazıldığını söylüyor: “Burada hiçbir şeyi baskı olarak görmüyorum,” dedi.

“Sadece futbol oynamak için buradayım. Her şey harika gidiyor. Kendimi hoş karşılanmış hissediyorum, evimde gibiyim. Sürecin her anından keyif alıyorum.”

Saha dışında da İspanya’daki yaşama uyum sağlamak için bilinçli adımlar atan Rashford, Manchester’dan ilk kez uzun süreli olarak ayrıldığını ve bu nedenle İspanyolca dersleri almaya başladığını belirtti.

“Tüm takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı ve şehirde kendimi çok iyi hissettim,” diye ekledi. “Manchester dışında ilk kez yaşıyorum ama şimdiden burayı evim gibi hissetmeye başladım. Daha fazla İspanyolca öğrenmek istiyorum ve bunun için çabalıyorum.”