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Hamza Abdülkerim'in dokunuşlarına rağmen: Gol düşüşü Barcelona'yı endişelendiriyor

FEATURES
Nottingham Forest - Barcelona
Nottingham Forest
Barcelona
Club Friendlies
Udinese - Barcelona
Udinese
H. Abdelkarim
H. Flick
La Liga
İspanya
Mısır

Barcelona'nın hazırlık dönemi, Dünya Kupası'nın düzenlenmesi nedeniyle teknik direktör Hansi Flick'in önünde istisnai koşullar sundu. Bu durum, milli takım oyuncularının geç bir dönemde katılmasını zorunlu kılıyor; son grup 12 Ağustos'ta gelecek.

Ancak Birmingham, Nottingham Forest ve Udinese karşısında oynanan ilk üç maç, ki bunların ikisi 45 dakika sürdü, takımın daha fazla gol atmaya ihtiyacı olduğunu ortaya koydu.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın yeni sezon öncesindeki hazırlık maçlarının, Robert Lewandowski'nin ayrılığı ve ayrıca Ferran Torres'in de takımdan ayrılma olasılığı gölgesinde, Barcelona'nın gol kısırlığından muzdarip olduğunu gösterdiğini aktardı.

Şu ana kadar, 16 Ağustos'ta Basel karşısında oynanacak hazırlık maçı ve aynı ayın 19'unda düzenlenecek Joan Gamper Kupası öncesinde Barcelona yalnızca 3 gol attı; bunların ikisi penaltıdan, diğeri ise topun sekmesinin takibinden geldi.

Mısırlı Hamza Abdülkerim iki gol kaydederken, Brezilyalı Raphinha bir gol ekledi.

  • Lewandowski BarcelonaGetty

    Lewandowski'nin ayrılığı Barcelona'nın hücumunu etkiliyor

    Bu gol düşüşü, Barcelona ile geçirdiği dört sezon boyunca sezon başına ortalama 30 gol kaydeden Lewandowski'nin ayrılışının yanı sıra, ortalaması 20 gole yakın olan ve kulübe ayrılmak ve Paris Saint-Germain'e transfer olmak istediğini zaten bildiren Torres'in de ayrılma ihtimaliyle birlikte geldi.

    Dolayısıyla Julian Alvarez ile anlaşmak ya da alternatif plana başvurmak, Barcelona için acil bir mesele haline geldi.

    Udinese maçında Flick; Raphinha, Fermin, Ademi, Besio ve Hamza'ya güvendi. Alman teknik direktör, takımın diğer golcülerinden olan Lamine Yamal ve Dani Olmo'nun gelişini hâlâ bekliyor.

    Flick'in Barcelona'nın yedek kulübesindeki ilk hazırlık dönemi olan 2024-2025 sezonunda takım, 5 maçta 7 gol kaydetti.

    İkinci sezonda, yani 2025-2026'da Katalan takım 4 hazırlık maçı oynadı; ancak gol hasılatı, Vissel Kobe, FC Seoul, Daegu ve Como karşısında alınan 4 galibiyetle 20 gole çıkarak büyük bir artış gösterdi.

    Milli oyuncuların dönüşü, Barcelona'nın mevcut gücünü artıracaktır; ancak Dünya Kupası'ndan dönenlerin çoğu, Yamal ve Olmo dışında, savunma eğilimli oyunculardan oluşuyor. Ferran'a gelince, o, takıma dönmeden önce ayrılığını sonuçlandırmayı umuyor.

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