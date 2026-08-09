Barcelona'nın hazırlık dönemi, Dünya Kupası'nın düzenlenmesi nedeniyle teknik direktör Hansi Flick'in önünde istisnai koşullar sundu. Bu durum, milli takım oyuncularının geç bir dönemde katılmasını zorunlu kılıyor; son grup 12 Ağustos'ta gelecek.

Ancak Birmingham, Nottingham Forest ve Udinese karşısında oynanan ilk üç maç, ki bunların ikisi 45 dakika sürdü, takımın daha fazla gol atmaya ihtiyacı olduğunu ortaya koydu.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın yeni sezon öncesindeki hazırlık maçlarının, Robert Lewandowski'nin ayrılığı ve ayrıca Ferran Torres'in de takımdan ayrılma olasılığı gölgesinde, Barcelona'nın gol kısırlığından muzdarip olduğunu gösterdiğini aktardı.

Şu ana kadar, 16 Ağustos'ta Basel karşısında oynanacak hazırlık maçı ve aynı ayın 19'unda düzenlenecek Joan Gamper Kupası öncesinde Barcelona yalnızca 3 gol attı; bunların ikisi penaltıdan, diğeri ise topun sekmesinin takibinden geldi.

Mısırlı Hamza Abdülkerim iki gol kaydederken, Brezilyalı Raphinha bir gol ekledi.