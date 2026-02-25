Getty Images
"Hala genç olduğunu düşünüyor!" - Neymar, eski Brezilya takım arkadaşı tarafından Santos'un taktik planını "mahvettiği" ile suçlandı
Santos patronu Neymar'ın zorlukları hakkında konuştu
Neymar'ın son maçı, Santos'un Campeonato Paulista'da çeyrek final aşamasında Serie B kulübü Novorizontino'ya 2-1 yenilmesiyle sonuçlandı. Brezilyalı oyuncu, forvetin vasatın altında bir performans sergilediği maçta Novorizontino'nun ilk golünde hatalıydı.
Teknik direktör Juan Pablo Vojvoda maçtan sonra Neymar'ı destekledi ve en iyi formuna geri döneceğini söyledi. Vojvoda gazetecilere şunları söyledi: "Neymar fiziksel olarak çok iyi durumda, tüm antrenmanları tamamlıyor. Bu yıl ilk kez 90 dakika boyunca oynadı.
Ona çok güveniyorum. Oyunu maçtan maça gelişecek ve ilerleyecek. Ve bu güvenin oluşmasını sağlamak benim sorumluluğum. Ona çok güveniyorum ve kadrodaki her oyuncuya güveniyorum.
Oyuncuları motive edecek. Neymar, Santos ve milli takımda kendine koyduğu hedeflere ulaşmak için elinden geleni yapacak."
Neymar, Santos'u "mahvettiği" suçlamasıyla karşı karşıya
Uluslararası kariyerinin başında Neymar ile kısa bir süre birlikte oynayan eski Brezilya yıldızı Luis Fabiano, eski takım arkadaşının performansını analiz etti ve Santos'u taktiksel olarak "karıştırdığını" çünkü topu almak için geriye düştüğünü düşünüyor. Eski forvet, Neymar'ın "artık 20 yaşında olmadığı" için oyununu uyarlaması gerektiğini de düşünüyor.
"Neymar taktiği bozan kişi. Santos'un maçını biraz izledim. Her defasında defans oyuncusunun ayağından topu almaya gittiğinde, orta saha oyuncuları, kanat oyuncuları ve forvetler ne yapacaklarını bilemiyorlar. O oraya gidip topu almaya çalışırken, diğer oyuncular hareket etmeli mi, kalmalı mı, ona yakın mı durmalı mı bilemiyorlar ve oyun gelişemiyor," dedi Fabiano ESPN'e.
"Bir oyuncu belirli bir yaşa geldiğinde, hala genç olduğunu, 20 yaşındayken yaptığı şeyleri yaptığını düşünür. Yeni bir oyun stiline uyum sağlaması gerekir. Bence Neymar'ın eksikliği bu. Önde kalıp beklemek. Bir şans gelmez, iki şans gelmez, ama o orada kalır, sonunda şans gelir ve o da bunu yapacak kadar zinde olur."
Dünya Kupası'na katılım belirsiz
Neymar, son yıllarda kariyerini mahveden sakatlıklara rağmen 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya için oynamak istediğini gizlemiyor. Ancak, teknik direktör Carlo Ancelotti'yi yetenekleriyle ikna etmek için bir mücadele vermesi gerekecek, çünkü İtalyan teknik adamın Mart ayında Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak uluslararası dostluk maçlarında Neymar'ı kadroya çağırması beklenmiyor.
Ancelotti daha önce, Neymar'ın kadroya girmek istiyorsa formunu kanıtlaması gerektiğini söylemişti.
Ancelotti, ESPN Brasil'den Pedro Ivo Almeida'ya "Neymar'ın nasıl oynadığını gözlemlemeyeceğiz, bu çok açık. Herkes onun yeteneğini biliyor" dedi. "Modern futbolda, yeteneğinden yararlanmak için oyuncunun fiziksel olarak iyi durumda olması gerekir. Fiziksel olarak en iyi durumda olursa, milli takımda yer almakta hiçbir sorun yaşamaz.
"Herkes Neymar'ın milli takımda iyi bir fiziksel durumda olmasını istiyor. Onunla konuştum ve 'orada olmak ve takımın Dünya Kupası'nda elinden gelenin en iyisini yapmasına yardımcı olmak için en iyi şekilde hazırlanmak için zamanın var' dedim."
Neymar'ın emekliliği yaklaşıyor mu?
Bu, Neymar için önemli bir yıl olabilir. Kısa süre önce Santos ile 2026 sonuna kadar yeni bir sözleşme imzalayan Neymar, Brezilya ile Dünya Kupası zaferini hala hayal ediyor. Ancak forvet, bundan sonra futbolu bırakmayı düşünebileceğini itiraf etti.
Brezilya'nın çevrimiçi kanalı Caze'ye verdiği röportajda "Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum, gelecek yıl ne olacağını bilmiyorum" dedi. "Aralık geldiğinde emekli olmak isteyebilirim. Şu anda yılı yılı yaşıyorum."
