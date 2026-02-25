"Hala genç olduğunu düşünüyor!" - Neymar, eski Brezilya takım arkadaşı tarafından Santos'un taktik planını "mahvettiği" ile suçlandı

Neymar'ın son maçı, Santos'un Campeonato Paulista'da çeyrek final aşamasında Serie B kulübü Novorizontino'ya 2-1 yenilmesiyle sonuçlandı. Brezilyalı oyuncu, forvetin vasatın altında bir performans sergilediği maçta Novorizontino'nun ilk golünde hatalıydı.

Teknik direktör Juan Pablo Vojvoda maçtan sonra Neymar'ı destekledi ve en iyi formuna geri döneceğini söyledi. Vojvoda gazetecilere şunları söyledi: "Neymar fiziksel olarak çok iyi durumda, tüm antrenmanları tamamlıyor. Bu yıl ilk kez 90 dakika boyunca oynadı.

Ona çok güveniyorum. Oyunu maçtan maça gelişecek ve ilerleyecek. Ve bu güvenin oluşmasını sağlamak benim sorumluluğum. Ona çok güveniyorum ve kadrodaki her oyuncuya güveniyorum.

Oyuncuları motive edecek. Neymar, Santos ve milli takımda kendine koyduğu hedeflere ulaşmak için elinden geleni yapacak."