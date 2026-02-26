Goal.com
Haksız yere karalanıyor mu yoksa calcio krizde mi? Atalanta'nın başarısı, İtalya'nın en iyi takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıklarından dikkatleri başka yöne çekmemeli

Alessandro Costacurta, Şampiyonlar Ligi play-off'larının dramatik final gecesinin sonunda, Sky Sports stüdyosundaki diğer yorumcularla birlikte Serie A'nın Avrupa'daki temsilcilerini övmek için değil, gömmek için geldiklerini itiraf etti. Ancak, iki olağanüstü geri dönüşün İtalyan futbolunun henüz ölmediğini kanıtlamasının ardından, bunu yapmak için başka seçenekleri kalmadı.

Inter'in Bodo/Glimt'e evinde utanç verici bir şekilde elenmesinin ardından, Atalanta erken saatlerde Borussia Dortmund'a karşı iki gol farkı çevirdi, ardından Juventus, ilk maçta 5-2 geride olmasına ve Lloyd Kelly'nin ikinci yarı başında kırmızı kart görmesine rağmen Galatasaray'a karşı uzatmaya götürerek daha da etkileyici bir performans sergiledi.

Sonunda, Türk takımının sayı üstünlüğü belirleyici oldu, ancak Bianconeri elenirken, Torino'da maçın bitiş düdüğü çalınmadan çok önce başlayan alkışları hak ettikleri su götürmez bir gerçekti. Peki, İtalyan bakış açısıyla play-off turunu nasıl değerlendirmeliyiz? 

Inter'in yenilgisinden sonra, Şampiyonlar Ligi döneminde ilk kez Serie A'dan hiçbir takımın son 16'ya kalmayacağı görünüyordu. Ancak Atalanta'nın ilerlemesi ve Juve'nin takdire şayan geri dönüşü, İtalya'daki durumun Salı gecesi San Siro'da göründüğü kadar ciddi olmadığı anlamına mı geliyor?

    Eleştiriye tabi değildir

    Christian Vieri ve Ronaldo'nun Inter'in Bodo/Glimt tarafından Şampiyonlar Ligi'nden elenmesini izlemek için stadyuma gelmelerinin sembolizmi kimseye kaçmadı. Nerazzurri şu anda Serie A'nın en güçlü takımı olabilir, ancak İtalyan futbolu artık eski Azzurri yıldızı gibi dünya çapında forvetler yetiştirmiyor veya 'Il Fenomeno' gibi süperstarları transfer etmiyor.  

    Thierry Henry, maç başlamadan önce CBS Sports stüdyosunda "Bu gece ikiniz de sahada olsanız iyi olurdu!" diye espri yaptı. Ronaldo ise "Belki beş dakika oynayabiliriz!" diye yanıtladı. Inter taraftarları muhtemelen bu teklifi kabul ederdi!

    70.000'den fazla taraftar - Bodo'nun nüfusunun neredeyse iki katı - San Siro'ya gelerek, geçen hafta 3-1'lik şok edici ilk maç yenilgisinin sorununun plastik saha olduğunu kanıtlamasını umuyordu. Bunun yerine, üç ay içinde ikinci kez 'La Scala del Calcio'da İtalyan futbolunu tamamen alay konusu yapan bir gösteriye tanık oldular. 

    Juventus efsanesi Alessandro Del Piero, üç İtalyan takımının da toplamda geride olduğu ve ülkenin şampiyonu Napoli'nin grup aşamasından bile çıkamadığı göz önüne alındığında, play-off turu ikinci maçları öncesinde gözyaşlarına boğulmak üzere olduğunu şaka yollu olarak söyledi. Ancak Juventus efsanesi, "her şey göründüğü kadar kötü değil" diye de ekledi. Ve haklıydı. En azından Atalanta'nın durumunda, bu takım Inter, Juve veya Napoli gibi olumsuz bir şekilde değerlendirilmemelidir.

    "Bu maç, sadece Bergamo'daki Atalanta taraftarları için değil, İtalyan futbolu için de tarihe geçecek bir maç olacak" dedi teknik direktör Raffaelle Palladino,Sky Sport Italia'ya. "İtalyan futbolu hakkında birçok yorum duydum ve bence futbol, her şeyden önce içeriden korunmalı. İşler iyi gitmediğinde çok sert davranıyoruz, daha yapıcı eleştirilere ihtiyacımız var, biraz daha olumlu olmalıyız ve bunu bu akşam kanıtladık."

    Ancak Atalanta, İtalya'da nadir görülen bir kulüp: genç oyuncuları keşfetme ve geliştirme yeteneği ile tanınan, daha sonra onları büyük bir kârla satan, aynı zamanda Serie A ve Avrupa'da rekabet gücünü koruyan, harika yönetilen bir kulüp. Nitekim, La Dea'nın 2024 Avrupa Ligi finalinde Xabi Alonso'nun yenilmez gibi görünen Bayer Leverkusen'i mağlup etmesi, modern futbolun ekonomik gerçeklerine dayanan, diğer Serie A takımlarına örnek teşkil eden, iddialı ve uzun vadeli bir projenin doruk noktasıydı.

    Ancak, Bologna ve çok iyi finanse edilen Como da artık net ve tutarlı bir stratejiyle neler yapılabileceğini gösterirken, İtalya'nın en iyi takımları bu kadar akıllı, istikrarlı ve hatta başarılı olmaktan çok uzak.

    Yeterli değil

    Napoli, son üç yılda iki kez Scudetto'yu kazandı, ancak kulüp hala Avrupa Kupası yarı finallerine ilk kez çıkmayı bekliyor. Antonio Conte, bu sezonun kıtasal kampanyası boyunca sürekli olarak sakatlıklar ve yoğun programdan şikayet etti, ancak İtalya'nın son şampiyonu lig aşamasındaki sekiz maçından sadece ikisini kazandı ve bir saatten az bir süre 10 kişi oynamak zorunda kalan Kopenhag takımını yenemediği için fiilen elendi.

    Bu arada, Conte'nin Juventus'taki meslektaşı Luciano Spalletti, Galatasaray'a karşı oynadıkları play-off maçında aldıkları hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından takımının şizofrenik yapısından şikayet etti. Bianconeri ilk maçta yenilgiye uğradı, ancak ikinci maçta muazzam bir performans sergiledi. Bu nedenle teknik direktör, oyuncularının o geceki performansından gurur duyuyordu, ancak açıkça yenmeleri gereken bir takımı geçememelerinden dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu.

    Ancak acı gerçek şu ki, Juventus artık Massimiliano Allegri yönetimindeki eski gücüne sahip değil. Nitekim, 2015 ve 2017 finalisti, Şampiyonlar Ligi'nde son beş eleme turu maçını kaybetti, bu da "futbol mirası"na çok benziyor...

    İtalyan basını da hemen dikkat çektiği gibi, Juve ve Gala arasında kadro derinliği açısından endişe verici bir fark vardı. Türk şampiyonu, Mauro Icardi'yi İstanbul'da yedek kulübesinde bırakıp Victor Osimhen'i forvette başlatacak kadar kıskanılacak bir konumdayken, Spalletti forvet hattında eski Leeds United orta saha oyuncusu Weston McKennie'den daha iyi bir seçeneği olmadığını düşündü ve Jonathan David'in ikinci maçtaki performansı bunu açıkça gösterdi.

    Sonuçta, ne Napoli ne de Juventus son 16'ya kalacak kadar iyi olduklarını kanıtlayamadılar, ancak Inter'in de bunu başaramaması, Serie A'nın gücünü gerçekten korkunç bir şekilde yansıtıyordu.

    'Varsayılan olarak ligin zirvesinde'

    Nerazzurri, eski teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde üç sezon içinde iki kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi, bu yüzden Bodo/Glimt'e hem evinde hem de deplasmanda yenilmesi şüphesiz şok ediciydi. Sonuçta, şu anda Serie A'nın zirvesinde 10 puan farkla lider olan bir takımdan bahsediyoruz.

    Ancak, kelimenin tam anlamıyla hissesi bulunan gelecek vaat eden Como projesini övürken Henry, Inter'in "varsayılan olarak ligin zirvesinde" olduğu iddiasını yineledi; esasen, kötü takımlar arasında en iyisi.

    Dünya Kupası şampiyonu CBS'te "Şu anda İtalyan takımları olması gereken yerde - ne yazık ki" dedi. "Bodo/Glimt'in Inter'i yendiğini duyduğunuzda, 'Oh, ne sürpriz!' dersiniz. Ama maçı izlediğinizde, sürpriz yok.

    "Bir takım doğru tavırla oynadı. Diğeri ise yoğunluktan yoksun, uyuşuk bir şekilde oynadı."

    Aynı suçlama, Salı gecesi Sky Sport Italia'da Fabio Capello ve Zvonomir Boban tarafından Inter'e yöneltildi. Her iki isim de, Serie A'nın yavaş temposunun Şampiyonlar Ligi rakipleri tarafından acımasızca istismar edildiği görüşünde. Ve burada sadece Avrupa'nın elitlerinden bahsetmiyoruz.

    Geçen sezonun finalinde üçlü kupayı kazanan Paris Saint-Germain tarafından parçalanan yaşlı Inter takımına bir dereceye kadar sempati duyulabilirdi, ancak Gazzetta dello Sport'un da belirttiği gibi, ligin lideri Bodo/Glimt'e yenilen takım için "hiçbir mazeret yoktu!"

    'Birçok sorun'

    Elbette, İtalyan futbolunun şu anda içinde bulunduğu üzücü durumun bazı açıklamaları var.

    Del Piero'nun CBS'de belirttiği gibi, hiçbir şey boşlukta gerçekleşmez. Serie A'nın son 16'da sadece bir takımı olması, "son birkaç yıldır İtalya'da yaşananların bir sonucudur. Yatırım seviyesi düştü ve diğer pazarlar bizden çok daha büyük hale geldi.

    "Birçok sorun var. Öncelikle stadyumlar. Stadyumların seviyesini hepimiz biliyoruz, bu nedenle bu konuda saha dışında çok daha iyi performans göstermemiz gerekiyor.

    "Sonra, gençlik sistemi. Dortmund ilk maçta 2008 doğumlu iki İtalyan oyuncuyla oynadı. Affedersiniz! Neler oluyor? Neden bizde yoklar? Neden Dortmund'da oynuyorlar? Yani, birkaç farklı alanda eksiklikler var."

    Şimdi asıl soru, bu konuda bir şey yapılıp yapılmayacağı. Çünkü İtalya'da daha önce de bu durumu yaşamıştık. 2021'de milli takım ikinci kez üst üste Dünya Kupası'na katılamayınca büyük bir soruşturma başlatılmıştı. 

    Efsanevi teknik direktör Arrigo Sacchi o dönemde Gazzetta'ya "Ektiğimizi biçiyoruz" demişti. "Çok konuşuyoruz, ama sorunları sadece sözlerle çözemezsiniz." Ancak bu arada çok az önlem alındı. 

    'Avrupa'nın en çirkin stadyumları'

    Inter, AC Milan, Napoli ve Roma gibi büyük kulüpler için bile yeni stadyumlar inşa etmek inanılmaz derecede zor olmaya devam ediyor. Bu da, Avrupa'nın en zengin takımlarıyla arasındaki finansal farkı kapatmalarını sağlayacak inanılmaz derecede önemli bir gelir kaynağından mahrum kaldıkları anlamına geliyor.

    Eski AC Milan başkan yardımcısı ve şu anki Monza CEO'su Adriano Galliani, Calcio e Finanza'ya verdiği demeçte, "Avrupa'nın en çirkin stadyumlarına sahibiz ve bu durum gelirleri ve TV haklarını etkiliyor, çünkü çirkin ve boş bir stadyum TV'de satılmaz" dedi. "Ve stadyumları inşa edemedik çünkü bürokrasi herkesi engelledi, çünkü yetkililer uzun süredir atletizm pistinin inşasını talep ediyorlardı. Her zaman binlerce engel vardır."

    Del Piero'nun gençlik sistemi hakkındaki görüşü de çok geçerli, Capello ise İtalya'nın on yıldan fazla bir süre önce futbol kimliğini terk etmesinin bedelini ödediğini ısrarla vurguluyor.

    Eski AC Milan teknik direktörü, İtalya'nın 2026 Dünya Kupası elemelerinde Norveç'e yenilmesinden sonra Gazzetta'ya "Guardiolizm'in en kötü yanını aldığımızı söyleyebilirim" dedi. "Orta saha oyuncularımız asla rakibin kalesine dönmezken, diğerleri sürekli ileriye bakar ve bizim ancak hayal edebileceğimiz bir hızda hareket ederler.

    Akademilerde çocuklara kalite ve yaratıcılık geliştirmeleri için teşvik edilmek yerine taktiklere uymaları, topu ellerinde tutmaları ve kaleciye geri pas atmaları öğretiliyor. Böyle giderse nereye varabiliriz sizce?" Belki bu yaz Kuzey Amerika'ya bile varamayız.

    'Ünlülerin hayatlarının sonbaharında gittikleri yer'

    İtalya, önümüzdeki ay yapılacak play-off maçlarıyla 2010'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanabilir, ancak teknik direktör Gennaro Gattuso'nun Serie A'daki oyuncuların sadece yüzde 32'sinin Azzurri için oynama hakkına sahip olmasına bağladığı kadroda yetenekli oyuncu eksikliği var. Bunun nedeni, üst düzey takımlarda dünya çapında yetenekli oyuncuların bulunması değil.

    Eski Hollanda milli oyuncusu Jan Mulder'in bir zamanlar belirttiği gibi, "Serie A, günümüzde ünlülerin kariyerlerinin sonuna geldiği yerdir." Luka Modric'in bu sezon AC Milan'ın yeniden canlanmasındaki rolü, bu zarar verici algıyı değiştirmeye yetmedi; aksine, onu daha da pekiştirdi.

    Paolo Di Canio ise, Donyell Malen'in Ocak transfer döneminde Aston Villa'dan Roma'ya transfer olduktan sonra hemen etkisini göstererek efsanevi Gianluca Vialli ile karşılaştırılmasına daha çok üzülüyor.

    Eski West Ham forveti Sky'a "O [Malen] 27 yaşında ve kimse ona hiç dikkat etmedi" dedi. "Aston Villa'da, daha güçlü olan [Morgan] Rogers ve [Ollie] Watkins'in yedeğiydi. Buraya geldi ve beş maçta beş gol attı, biz de Vialli'yi bu işe karıştırıyoruz? Büyük kardeşim, cennete bir öpücük, seni anlattıkları için üzgünüm!

    "İtalyan futboluna bakış açımız, hala olağanüstü olduğumuz yönünde. Ancak bu sezon, birçok kişi Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nde çok ileri gideceğini düşünüyordu, ama sonra onlara karşı üç puan toplayan bir takıma (PSV) altı gol yediler ve diğer yedi maçta da beş gol yediler. Inter, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye karşı beş gol yedi, ama bu sayı 10 da olabilirdi. Yani, Serie A'yı farklı bir seviyede olan Premier League ile karşılaştırmayın bile."

    Bu son iddiaya kesinlikle itiraz edilemez. Premier Lig'den altı takım Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalırken, İtalya'dan sadece bir takım kalacak ve bu da, oldukça anlamlı bir şekilde, ülkedeki en iyi yönetilen kulüp olacak. 

    O halde umut, Atalanta'nın başarısının diğerlerinin başarısızlıklarından dikkati başka yöne çekmemesi olmalıdır. Serie A'daki durum ciddi olduğu için dersler çıkarılmalıdır. Calciokrizde. En iyi takımlar finansal açıdan iyi durumda değil ve bu sefer radikal önlemler alınmazsa, Costacurta ve arkadaşları gelecek yıl bu zamanlar, hatta belki de Dünya Kupası play-off'larından sonra, Sky Sport Studio'ya geri dönüp İtalyan futbolunun ölümünü yas tutacaklar.

