Haksız yere karalanıyor mu yoksa calcio krizde mi? Atalanta'nın başarısı, İtalya'nın en iyi takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıklarından dikkatleri başka yöne çekmemeli

Christian Vieri ve Ronaldo'nun Inter'in Bodo/Glimt tarafından Şampiyonlar Ligi'nden elenmesini izlemek için stadyuma gelmelerinin sembolizmi kimseye kaçmadı. Nerazzurri şu anda Serie A'nın en güçlü takımı olabilir, ancak İtalyan futbolu artık eski Azzurri yıldızı gibi dünya çapında forvetler yetiştirmiyor veya 'Il Fenomeno' gibi süperstarları transfer etmiyor.

Thierry Henry, maç başlamadan önce CBS Sports stüdyosunda "Bu gece ikiniz de sahada olsanız iyi olurdu!" diye espri yaptı. Ronaldo ise "Belki beş dakika oynayabiliriz!" diye yanıtladı. Inter taraftarları muhtemelen bu teklifi kabul ederdi!

70.000'den fazla taraftar - Bodo'nun nüfusunun neredeyse iki katı - San Siro'ya gelerek, geçen hafta 3-1'lik şok edici ilk maç yenilgisinin sorununun plastik saha olduğunu kanıtlamasını umuyordu. Bunun yerine, üç ay içinde ikinci kez 'La Scala del Calcio'da İtalyan futbolunu tamamen alay konusu yapan bir gösteriye tanık oldular.

Juventus efsanesi Alessandro Del Piero, üç İtalyan takımının da toplamda geride olduğu ve ülkenin şampiyonu Napoli'nin grup aşamasından bile çıkamadığı göz önüne alındığında, play-off turu ikinci maçları öncesinde gözyaşlarına boğulmak üzere olduğunu şaka yollu olarak söyledi. Ancak Juventus efsanesi, "her şey göründüğü kadar kötü değil" diye de ekledi. Ve haklıydı. En azından Atalanta'nın durumunda, bu takım Inter, Juve veya Napoli gibi olumsuz bir şekilde değerlendirilmemelidir.

"Bu maç, sadece Bergamo'daki Atalanta taraftarları için değil, İtalyan futbolu için de tarihe geçecek bir maç olacak" dedi teknik direktör Raffaelle Palladino,Sky Sport Italia'ya. "İtalyan futbolu hakkında birçok yorum duydum ve bence futbol, her şeyden önce içeriden korunmalı. İşler iyi gitmediğinde çok sert davranıyoruz, daha yapıcı eleştirilere ihtiyacımız var, biraz daha olumlu olmalıyız ve bunu bu akşam kanıtladık."

Ancak Atalanta, İtalya'da nadir görülen bir kulüp: genç oyuncuları keşfetme ve geliştirme yeteneği ile tanınan, daha sonra onları büyük bir kârla satan, aynı zamanda Serie A ve Avrupa'da rekabet gücünü koruyan, harika yönetilen bir kulüp. Nitekim, La Dea'nın 2024 Avrupa Ligi finalinde Xabi Alonso'nun yenilmez gibi görünen Bayer Leverkusen'i mağlup etmesi, modern futbolun ekonomik gerçeklerine dayanan, diğer Serie A takımlarına örnek teşkil eden, iddialı ve uzun vadeli bir projenin doruk noktasıydı.

Ancak, Bologna ve çok iyi finanse edilen Como da artık net ve tutarlı bir stratejiyle neler yapılabileceğini gösterirken, İtalya'nın en iyi takımları bu kadar akıllı, istikrarlı ve hatta başarılı olmaktan çok uzak.