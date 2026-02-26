Haksız yere karalanıyor mu yoksa calcio krizde mi? Atalanta'nın başarısı, İtalya'nın en iyi takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıklarından dikkatleri başka yöne çekmemeli

İtalya, önümüzdeki ay yapılacak play-off maçlarıyla 2010'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanabilir, ancak teknik direktör Gennaro Gattuso'nun Serie A'daki oyuncuların sadece yüzde 32'sinin Azzurri için oynama hakkına sahip olmasına bağladığı kadroda yetenekli oyuncu eksikliği var. Bunun nedeni, üst düzey takımlarda dünya çapında yetenekli oyuncuların bulunması değil.
Eski Hollanda milli oyuncusu Jan Mulder'in bir zamanlar belirttiği gibi, "Serie A, günümüzde ünlülerin kariyerlerinin sonuna geldiği yerdir." Luka Modric'in bu sezon AC Milan'ın yeniden canlanmasındaki rolü, bu zarar verici algıyı değiştirmeye yetmedi; aksine, onu daha da pekiştirdi.
Paolo Di Canio ise, Donyell Malen'in Ocak transfer döneminde Aston Villa'dan Roma'ya transfer olduktan sonra hemen etkisini göstererek efsanevi Gianluca Vialli ile karşılaştırılmasına daha çok üzülüyor.
Eski West Ham forveti Sky'a "O [Malen] 27 yaşında ve kimse ona hiç dikkat etmedi" dedi. "Aston Villa'da, daha güçlü olan [Morgan] Rogers ve [Ollie] Watkins'in yedeğiydi. Buraya geldi ve beş maçta beş gol attı, biz de Vialli'yi bu işe karıştırıyoruz? Büyük kardeşim, cennete bir öpücük, seni anlattıkları için üzgünüm!
"İtalyan futboluna bakış açımız, hala olağanüstü olduğumuz yönünde. Ancak bu sezon, birçok kişi Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nde çok ileri gideceğini düşünüyordu, ama sonra onlara karşı üç puan toplayan bir takıma (PSV) altı gol yediler ve diğer yedi maçta da beş gol yediler. Inter, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye karşı beş gol yedi, ama bu sayı 10 da olabilirdi. Yani, Serie A'yı farklı bir seviyede olan Premier League ile karşılaştırmayın bile."
Bu son iddiaya kesinlikle itiraz edilemez. Premier Lig'den altı takım Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalırken, İtalya'dan sadece bir takım kalacak ve bu da, oldukça anlamlı bir şekilde, ülkedeki en iyi yönetilen kulüp olacak.
O halde umut, Atalanta'nın başarısının diğerlerinin başarısızlıklarından dikkati başka yöne çekmemesi olmalıdır. Serie A'daki durum ciddi olduğu için dersler çıkarılmalıdır. Calciokrizde. En iyi takımlar finansal açıdan iyi durumda değil ve bu sefer radikal önlemler alınmazsa, Costacurta ve arkadaşları gelecek yıl bu zamanlar, hatta belki de Dünya Kupası play-off'larından sonra, Sky Sport Studio'ya geri dönüp İtalyan futbolunun ölümünü yas tutacaklar.