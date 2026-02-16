Getty Images
Hakem, Inter-Juventus maçındaki kırmızı kart skandalı nedeniyle uzun süreli men cezasıyla karşı karşıya kalırken, taraftarlar hakemin ailesini ölüm tehditleriyle hedef alıyor
Polisin müdahalesi ve aile tehditleri
İtalya'daki haberlere göre, La Penna sosyal medyada bir dizi korkutucu mesaj aldıktan sonra polise resmi şikayette bulundu. Tehditler sadece hakemle sınırlı kalmadı; ailesi de "Seni vuracağım", "Seni öldüreceğim" ve "Seni bulacağız, nerede yaşadığını biliyoruz" gibi korkunç mesajlarla hedef alındı.
Futbol dışında profesyonel bir avukat olan La Penna, bu tacizleri belgelemek ve bu korkakça eylemlerin faillerine karşı yasal koruma talep etmek için hızlıca harekete geçti.
Eleştirilerin hedefindeki yetkiliye uzaklaştırma cezası geliyor
Saha içinde, hakem için sonuçlar önemli olacak. İtalyan Hakemler Birliği (AIA) hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi, La Penna'nın Serie A görevlerinden bir ay süreyle uzaklaştırılabileceğini belirterek, bir soğuma döneminin gerekli olduğunu belirtti. Kalulu'yu ikinci sarı kartla oyundan atma kararı - Alessandro Bastoni'yi çekmesi nedeniyle verildi - Rocchi tarafından "açıkça yanlış" bir hata olarak nitelendirildi. Rocchi, hakem ekibinin olaydan "çok üzgün" olduğunu kabul etti ve mevcut protokoller nedeniyle VAR'ın müdahale edemediğini belirtti.
AIA başkanı ayrıca, hakemin Bastoni'nin "açık simülasyonu" olarak nitelendirdiği hareketin de etkisiyle bu hatadan dolayı "perişan" olduğunu açıkladı. Hakemlik organının bazı üyeleri, La Penna'nın "şoku atlatmasına" yardımcı olmak için sahaya hızlı bir dönüşü düşünürken, düşmanlığın boyutu ve tehditlerin kişisel niteliği, şimdilik en olası sonucun sahneden uzak kalması olduğu anlamına geliyor. Askıya alma kararı, hakemin benzeri görülmemiş bir hafta sonu geçirdikten sonra sakinliğini yeniden kazanmasını sağlamak amacıyla alındı.
Juventus yöneticileri öfkelerini dile getiriyor
Bianconeri yönetimi , San Siro'daki mağlubiyetin hemen ardından hakemlerin performansını değerlendirirken çekinmedi. Spor direktörü Giorgio Chiellini, takımlar devre arasına girerken CEO Damien Comolli ile birlikte tünelde La Penna ile öfkeyle tartışırken kameraya yakalandı. Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra da gerginlik uzun süre devam etti ve Juventus yetkilileri, bu tür yüksek profilli hataların turnuvanın bütünlüğünü zedelediğini öne sürdü.
Sky Sport'a konuşan Chiellini, İtalya'nın mevcut durumuna sert eleştirilerde bulundu: "Bugün olanlardan sonra futbol hakkında konuşamayız. Bugün tamamen kabul edilemez bir şey oldu. Bunun bize mi yoksa başkasına mı olduğu önemli değil, yarından itibaren VAR'ın değişmesi gerekecek, çünkü bu kadar büyük maçlarda bile bu kadar çok hata olması kabul edilemez.
"Sezonun başından beri hakemlerin seviyesinin bu göreve uygun olmadığını söylemeye çalışıyoruz ve maalesef bugün tüm dünyaya gösterdiğimiz manzara bu. Bu sezon birçok takımın başına geldi. Değişmeliyiz, İtalyan futbolunda her zaman yaptığımız gibi ertelemeye devam edemeyiz.
"Eğitimleri yetersiz mi, görevin gerektirdiği seviyede değiller mi, sebebi ne olursa olsun, gerçek şu ki hakemler Serie A futbolunun standartlarına uygun değiller."
İtalyan futbolu için utanç verici bir gece
Juventus CEO'su Damien Comolli de bu görüşleri paylaşarak, yenilgiyi sadece sportif bir mağlubiyet olarak değil, sistematik bir başarısızlık olarak nitelendirdi. "Üç puan kaybettik, ancak İtalyan futbolu çok daha fazlasını kaybetti. Sahada gördüğümüz şey gerçek bir adaletsizlikti. Taraftarlara üzülüyoruz, çünkü bu gece eşit şartlarda mücadele edemedik" dedi.
Sonuç, Serie A tablosu için büyük önem taşıyor. Inter zirvede 8 puan farkla liderliğini sürdürürken, Juventus liderin 15 puan gerisinde kalıyor. Puanların ötesinde, Derby d'Italia fiyaskosu, VAR'ın ikinci sarı kartları inceleyememesi konusundaki tartışmayı yeniden alevlendirdi. IFAB'ın bu kuralı değiştirmeyi düşündüğü bildiriliyor. Şu an için odak noktası La Penna'nın güvenliği olmaya devam ederken, lig, Avrupa futbol takviminin en önemli maçlarından birini gölgeleyen "utanmaz" tehditleri kınamaya hazırlanıyor.
