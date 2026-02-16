Hakem, Inter-Juventus maçındaki kırmızı kart skandalı nedeniyle uzun süreli men cezasıyla karşı karşıya kalırken, taraftarlar hakemin ailesini ölüm tehditleriyle hedef alıyor

Bianconeri yönetimi , San Siro'daki mağlubiyetin hemen ardından hakemlerin performansını değerlendirirken çekinmedi. Spor direktörü Giorgio Chiellini, takımlar devre arasına girerken CEO Damien Comolli ile birlikte tünelde La Penna ile öfkeyle tartışırken kameraya yakalandı. Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra da gerginlik uzun süre devam etti ve Juventus yetkilileri, bu tür yüksek profilli hataların turnuvanın bütünlüğünü zedelediğini öne sürdü.

Sky Sport'a konuşan Chiellini, İtalya'nın mevcut durumuna sert eleştirilerde bulundu: "Bugün olanlardan sonra futbol hakkında konuşamayız. Bugün tamamen kabul edilemez bir şey oldu. Bunun bize mi yoksa başkasına mı olduğu önemli değil, yarından itibaren VAR'ın değişmesi gerekecek, çünkü bu kadar büyük maçlarda bile bu kadar çok hata olması kabul edilemez.

"Sezonun başından beri hakemlerin seviyesinin bu göreve uygun olmadığını söylemeye çalışıyoruz ve maalesef bugün tüm dünyaya gösterdiğimiz manzara bu. Bu sezon birçok takımın başına geldi. Değişmeliyiz, İtalyan futbolunda her zaman yaptığımız gibi ertelemeye devam edemeyiz.

"Eğitimleri yetersiz mi, görevin gerektirdiği seviyede değiller mi, sebebi ne olursa olsun, gerçek şu ki hakemler Serie A futbolunun standartlarına uygun değiller."