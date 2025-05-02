Hakan Çalhanoğlu'nun maaşı: Inter yıldızı Serie A'da ne kadar kazanıyor?

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de haftalık ve yıllık kaç para kazanıyor?

Türk orta saha Hakan Çalhanoğlu, profesyonel kariyerine Almanya'da çeşitli Bundesliga kulüplerinde oynayarak başladı. Ancak, 2017'de Serie A'ya adım atarak AC Milan'a katıldı.

Çalhanoğlu, Milan formasıyla öne çıkarak ligin en iyi orta saha oyuncularından biri haline geldi. Dört yıl sonra, Milan'dan Inter'e transfer olarak Serie A'da bir kez daha manşetlere çıktı.

Tartışmalı transferine rağmen, Çalhanoğlu formunu hiç kaybetmedi ve Serie A'nın en iyi orta saha oyuncularından biri olmayı sürdürüyor. Simone Inzaghi'nin kadrosunda vazgeçilmez bir üye olmaya devam ediyor.

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Inter'in öne çıkan oyuncularından biri olmasının yanı sıra Hakan Çalhanoğlu ayrıca kulüpte en çok kazanan oyuncular arasında yer alıyor.

GOAL Türkiye Capology ile rakamları inceleyerek Hakan Çalhanoğlu'nun ne kadar kazandığını keşfetti!

*Maaşlar brüttür