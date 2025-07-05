Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray’a geliyor

Inter ile Galatasaray arasında ilk temaslar başladı: Çalhanoğlu'nun memleketine transferi hız kazanmaya hazır.

Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği Milano'dan giderek uzaklaşıyor: Son gelişmeler, orta saha oyuncusunu Inter'den daha da uzaklaştırdı, kulüp onun vedasıyla yüzleşmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'ın ilgisi bir sır değil, İstanbul kulübünün taraftarı olan oyuncu tarafından da desteklenen bir seçenek: Türkiye'den resmi bir teklifin gelmesini beklerken, önemli bir yenilik kaydedilmesi gerekiyor.

Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, iki kulüp tüm tarafları memnun edecek bir anlaşmaya varmak amacıyla doğrudan görüşmeler başlattı.