Hafta sonu futbolunun kazananları ve kaybedenleri: Tottenham'ın baş belası Eberechi Eze yine sahneye çıktı, Cesc Fabregas Como'da Arsene Wenger'e saygı duruşunda bulundu ve Lens'in Ligue 1 şampiyonluğu umutları büyük darbe aldı

Yılın başında Serie A'nın ilk beş takımı arasında sadece dört puan fark vardı ve bu nedenle epik bir şampiyonluk yarışı olasılığından çok olasılık gibi görünüyordu. Ancak üç aydan kısa bir süre sonra, Inter en yakın rakibi AC Milan'ın 10 puan önünde yer alarak şampiyonluğu garantiledi.

Nerazzurri, Cumartesi günü Henrikh Mkhitaryan ve Manuel Akanji'nin son 15 dakikada attığı gollerle Lecce'yi 2-0 yenerek şehir rakibine baskı uyguladı ve Rossoneri bir kez daha buna cevap veremedi. Hafta ortasında Como'ya evinde iki puan kaptıran Massimiliano Allegri'nin takımı, San Siro'da Parma'ya 1-0 yenilerek şok bir mağlubiyet aldı.

Elbette, hala 12 hafta kaldı ve Milan, gelecek ay Derby della Madonnina'da Inter'i "ağırlayacak". Ancak, Milan forvette bir üstünlük sağlasa bile, Cristian Chivu ve arkadaşlarının şampiyonluğu elinden kaçırması imkansız görünüyor, çünkü Kasım ayında son derbiyi kaybettiklerinden bu yana oynadıkları 14 maçta açıkçası inanılmaz bir şekilde 40 puan topladılar.

Bu nedenle, Inter, Bodo/Glimt karşısında utanç verici bir Şampiyonlar Ligi eleme turu yaşamak üzere olsa da, en azından Salı günü San Siro'da oynanacak ikinci maçta Scudetto'yu çoktan garantilemiş olmanın rahatlığıyla sahaya çıkacak.