Hafta sonu futbolunun kazananları ve kaybedenleri: Tottenham'ın baş belası Eberechi Eze yine sahneye çıktı, Cesc Fabregas Como'da Arsene Wenger'e saygı duruşunda bulundu ve Lens'in Ligue 1 şampiyonluğu umutları büyük darbe aldı

Manchester City'nin Cumartesi günü giderek gerginleşen Arsenal'e iki puan farkla yaklaşmasıyla, Premier Lig şampiyonluk yarışı çok dramatik bir dönüşe sahne olacağı şüphesi uyandı. Ancak Gunners, ertesi gün kuzey Londra'daki rakibi Tottenham'ı mağlup ederek 2004'ten bu yana ilk şampiyonluk başarısını elde etme yolunda en iyi şekilde yanıt verdi.

Bu arada İtalya'da Inter, Lecce'yi deplasmanda yenerek Serie A sıralamasında zirvedeki konumunu güçlendirdi. Hemen altındaki takımlar ise puan kaybetti. Bundesliga lideri Bayern Münih ise son zamanlarda yaşadığı dalgalanmanın ardından Almanya'daki üstünlüğünü yeniden kanıtladı. Harry Kane ve arkadaşları, Borussia Dortmund'un 8 puan önünde yer alıyor.

Ancak, Fransa ve İspanya'da "yeni" liderler var. Paris Saint-Germain, Metz'i 3-0 yenerek Lens'i zirveden indirdi. Barcelona da Levante'yi aynı skorla yenerek Real Madrid'in Osasuna'ya karşı aldığı şok yenilgiden tam olarak yararlandı.

Peki, hafta sonu maçlarının büyük kazananları ve kaybedenleri kimlerdi? Her zamanki gibi, GOAL tüm detayları sizler için analiz ediyor...

  • US Lecce v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    KAZANAN: Inter

    Yılın başında Serie A'nın ilk beş takımı arasında sadece dört puan fark vardı ve bu nedenle epik bir şampiyonluk yarışı olasılığından çok olasılık gibi görünüyordu. Ancak üç aydan kısa bir süre sonra, Inter en yakın rakibi AC Milan'ın 10 puan önünde yer alarak şampiyonluğu garantiledi.

    Nerazzurri, Cumartesi günü Henrikh Mkhitaryan ve Manuel Akanji'nin son 15 dakikada attığı gollerle Lecce'yi 2-0 yenerek şehir rakibine baskı uyguladı ve Rossoneri bir kez daha buna cevap veremedi. Hafta ortasında Como'ya evinde iki puan kaptıran Massimiliano Allegri'nin takımı, San Siro'da Parma'ya 1-0 yenilerek şok bir mağlubiyet aldı.

    Elbette, hala 12 hafta kaldı ve Milan, gelecek ay Derby della Madonnina'da Inter'i "ağırlayacak". Ancak, Milan forvette bir üstünlük sağlasa bile, Cristian Chivu ve arkadaşlarının şampiyonluğu elinden kaçırması imkansız görünüyor, çünkü Kasım ayında son derbiyi kaybettiklerinden bu yana oynadıkları 14 maçta açıkçası inanılmaz bir şekilde 40 puan topladılar.

    Bu nedenle, Inter, Bodo/Glimt karşısında utanç verici bir Şampiyonlar Ligi eleme turu yaşamak üzere olsa da, en azından Salı günü San Siro'da oynanacak ikinci maçta Scudetto'yu çoktan garantilemiş olmanın rahatlığıyla sahaya çıkacak.

    • Reklam
  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRIDAFP

    KAYBEDEN: Real Madrid

    Real Madrid, La Liga'da zirveyi geri almak için inanılmaz bir çaba sarf etmek zorunda kaldı. Geçen hafta sonu, son şampiyon Barcelona'yı nihayet geçmek için yedi galibiyet üst üste aldı - bunlardan beşi Alvaro Arbeloa yönetiminde geldi. Ancak Los Blancos, Cumartesi günü Osasuna'ya 2-1 yenilerek çok endişe verici bir mağlubiyet aldı ve şimdiden ikinci sıraya geriledi.

    Raul Garcia'nın galibiyet golünün 90. dakikada, Dani Ceballos'un kendi yarı sahasında yaptığı kötü pasın ardından geldiği düşünülürse, Madrid'in Pamplona'da yenilmesinin biraz şanssızlık olduğu söylenebilir. Ancak, bu hatasız hata, konuk takımın genel performansının dikkatsizliğini özetliyordu.

    Madrid, özellikle savunma açısından çok zayıftı. Thibaut Courtois, Ante Budimir'in skoru açan penaltıyı verdi, Raul Asencio merkez savunmada şok edici bir performans sergiledi, kaptan Dani Carvajal ise hızlı Victor Munoz'un baskısı altında ikinci yarının ortasında oyundan alındı. Carvajal'ın yerine Trent Alexander-Arnold'un oyuna girmesi de durumu iyileştirmedi, çünkü eski Liverpool sağ bekçisi, Garcia'nın güzel golünün öncesinde tehlikeyi fark edemedi ve bununla başa çıkamadı.

    Ancak Madrid'in hücumda da durumu pek iyi değildi. Vinicius Jr, üst üste üçüncü lig maçında gol atarak kalitesini ve karakterini ortaya koymuş olabilir, ancak Kylian Mbappe tam formda görünmüyordu. Arbeloa, Federico Valverde'nin sağ kanatta hiçbir katkı sağlamadığını - özellikle de zorlanan Carvajal'a yardım etmek için düzenli olarak geriye çekilmek zorunda kaldığı için - ve Mbappe'nin sol kanada kayma eğilimini göz önünde bulundurarak, Los Blancos'un dengesiz göründüğünü açıkça itiraf etti.

    Öyleyse, Barça'nın kendi sorunları olsa da, Arbeloa'nın Madrid'i La Liga'nın zirvesine geri döndürmesi için çok daha fazla çalışması gerekeceği açık.

  • KAZANAN: Eberechi Eze

    Eberechi Eze, geçen Ağustos ayında Crystal Palace'tan Arsenal'e transfer olduğundan beri istediği kadar iyi veya sık oynamadı. Ancak, Emirates'e transfer olmak için Tottenham'a transferini iptal etme kararından pişmanlık duymuyor - ve bunun nedeni sadece küme düşme mücadelesi yerine şampiyonluk mücadelesinde yer alması değil.

    Arsenal'in en nefret ettiği rakibini 4-1 yendiği maçta iki gol atan Eze, Spurs'a karşı iki maçta beş gol attı. Dikkat çekici bir şekilde, sadece Robert Pires (11 maçta 7 gol) ve Emmanuel Adebayor (7 maçta 6 gol) Premier League'in kuzey Londra derbilerinde Arsenal formasıyla daha fazla gol attı.

    Bu nedenle, Eze'nin Mikel Arteta'nın ilk 11'inde düzenli bir yer edinmek için hala yapması gereken çok şey olsa da, çocukluğundan beri Arsenal taraftarı olan bu oyuncu, takım arkadaşları arasında şimdiden bir kült kahraman haline geldi.

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    KAYBEDEN: Chelsea'nin genç oyuncuları

    2025-26 sezonunun 11 maçı daha oynanacakken, Chelsea tek bir sezonda aldığı kırmızı kart sayısında (sekiz) şimdiden rekorunu egale etti. Şirket adamı olan Liam Rosenior, Blues'un sürekli disiplinsizliği ile kulübün sadece genç oyunculara yatırım yapma ısrarı arasındaki oldukça bariz bağlantıyı kaçınılmaz olarak reddetti.

    Cumartesi günü Burnley ile evinde 1-1 berabere kaldığı maçta Wesley Fofana'nın oyundan atılmasının ardından teknik direktör, "Bu gençlikle ilgili bir sorun değil" dedi. "Bu, oyuncuları değerlendirmek ve zor anlarda güvenebileceğiniz oyuncuları belirlemekle ilgili bir sorun."

    Rosenior ayrıca şunları da söyledi: " Şu ana kadar sadece grupla geçirdiğim zaman hakkında konuşabilirim. Bugüne kadar disiplin sicilimiz iyiydi."

    Ancak Rosenior sadece altı lig maçında görev yaptı ve Fofana'nın kırmızı kartı da gösterdiği gibi, önemli anlarda sakinlik eksikliği, Chelsea'nin Manchester United ve Liverpool ile giderek yoğunlaşan ilk beş sırayı alma mücadelesinde pahalıya mal olan tekrarlayan bir sorun.

    Bu sezon, West Ham'dan başka hiçbir takım galibiyet pozisyonundan daha fazla puan kaybetmedi ve Blues, 10 kişi kaldıkları bir maçı sadece bir kez kazanabildi. Dolayısıyla, Rosenior bu sorunun sorumlusu olmasa da, onu çözmesi gerekiyor - özellikle de işi, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasına bağlı olabileceğinden.

  • Juventus FC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    KAZANAN: Cesc Fabregas

    Geçen hafta Cesc Fabregas'ın şu anda Avrupa'nın en çok rağbet gören genç teknik direktörü olduğunu söylemiştik ve İspanyol teknik adam Cumartesi günü bunun nedenini tam olarak gösterdi. Como'nun San Siro'da 1-1 berabere kalmasına yardımcı olarak AC Milan'ı her anlamda üzdükten sadece üç gün sonra, Fabregas Torino'da 2-0 galibiyetle Luciano Spalletti'nin Juventus'unun zayıflıklarını ortaya çıkardı. Konuk takımın ikinci golü, Maxence Caqueret'in bitirdiği akıcı bir kontra atakla geldi ve Arsene Wenger'in geçmişteki büyük Arsenal takımlarıyla karşılaştırmalara yol açtı.

    Eski Arsenal, Barcelona ve Chelsea orta saha oyuncusu, Como'yu 75 yıl sonra Bianconeri karşısında ilk deplasman galibiyetine taşıdıktan sonra DAZN Italia'ya "O benim için ikinci bir baba gibidir ve elbette geçişler, boşluklara saldırmak gibi modern futbolda daha da önemli olan konularda çok çalıştı" dedi. "Ondan çok şey öğrendim ve takımımın da bunu yapmasını istiyorum .

    "Bugün Juve'ye zorluk çıkarmak için de bir oyun tarzı denedik. Oyuncularım harika bir performans sergiledi ve diğer maçlardan farklı bir şey yaptık, ikinci golü attık. Bu tür yetenek ve kaliteye karşı, ikinci golü atmazsanız, sonunda sizi yakalarlar. Kaleciimizin maç boyunca sadece bir kurtarış yapması çok hoşuma gitti, bu da durumu kontrol altında tuttuğumuz anlamına geliyor."

    Fabregas'ın maça bakış açısı tartışılmazken, dördüncü sıradaki Roma'nın beş puan gerisinde olan ve Coppa Italia'nın yarı finallerine yükselmiş olan altıncı sıradaki Como'nun ilk kez Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanma yolunda olduğu da inkar edilemez.

    Fabregas, "Bir hedefimiz olduğunu söyleyemem" diye ekledi. "Unutmayın, bir buçuk yıl önce Serie B'deydik, bu yüzden sakin olmalıyız, adım adım ilerlemeli, bizi mümkün olan her maçı kazanmamızı sağlayacak bir kültür ve kimlik oluşturmalıyız . "

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MONACOAFP

    KAYBEDEN: Lens

    Lens'in Ligue 1'i kazanma ihtimalinden sonunda heyecanlanmaya başladığımızda, takım hemen bizi hayal kırıklığına uğrattı ve uzun süredir şampiyon olan PSG'nin liderliği ele geçirmesine izin verdi.

    Asıl can sıkıcı olan, Cumartesi günü Stade Bollaert-Delelis'te Pierre Sage'ın takımının her şeyin yolunda gitmesiydi. Odsonne Eduouard, maçın henüz üçüncü dakikasında skoru açtı, ardından Florian Thauvin, ikinci yarının başında ev sahibi takımın avantajını ikiye katlayarak olağanüstü geri dönüşünü sürdürdü.

    Ancak Lens, ikinci yarıda sadece 10 dakika içinde üç gol yedikten sonra şokta kaldı. Formda olan Folarin Balogun, Monaco kaptanı Denis Zakaria ve süper yedek Ansu Fati, bir araya gelerek maçı tersine çevirdi.

    Sage, "Her şeyi mahvettik" diye itiraf etti. "Zafer elimizdeydi, ikinci yarıda oldukça iyi oynuyorduk, ilk ve ikinci yarı arasında sorunları çözmüştük ve maçı bu şekilde bitirmeye odaklanmıştık. Yediğimiz üç gol, bireysel ve kolektif hatalardan kaynaklandı."

    Böylesine şok edici bir yenilgi, PSG tarafından cezasız kalmayacaktı, özellikle de o gece Metz'i evinde ağırlayacakları için. Luis Enrique'nin adamları, Ligue 1'in son sırasındaki takımı 3-0'lık kolay bir galibiyetle iki puan farkla geride bıraktı.

    Şok geçiren Lens'in şimdi karşı karşıya olduğu zorlu görev, önümüzdeki beş maçta PSG'ye yakın kalmak ve gelecek ay geçen sezon üçlü kupayı kazanan takımı ağırlamak.

  • Heart of Midlothian v Hibernian - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    KAZANAN: Kalpler

    Geçen hafta Rangers'a karşı alınan 4-2'lik yıkıcı yenilginin Hearts'ı çökertebileceğine dair çok gerçek bir korku vardı, ancak Derek McInnes'in adamları, Cumartesi günü Tynecastle'da gergin geçen maçta Falkirk'i çok az bir farkla yenerek, açıkça daha güçlü olduklarını gösterdiler.

    "Bazen 1-0'lık galibiyetler, bir takımın elde edebileceği başarının temelini oluşturur" dedi menajer, Edinburgh'da devre arifesinde Islam Chesnokov'un belirleyici golünün ardından. " Bence bu, tarih boyunca kanıtlanmıştır."

    Sezonun bu aşamasında galibiyet yolunu bulmak kesinlikle çok önemli, çünkü son 40 İskoçya şampiyonluğunu paylaşan Celtic ve Rangers'ın hafta sonu galibiyet alamaması da bunu vurguluyor.

    Hearts'ın şehir rakibi Hibernian, Pazar günü Celtic Park'ta 87. dakikada attığı golle onlara büyük bir iyilik yaptı, Rangers ise Livingston'da 2-2 berabere kalabildi. Liderlik yarışı hala çok sıkı geçiyor, sürpriz lider Rangers'ın sadece 4 puan önünde, bir maç eksiği olan Celtic'in ise 6 puan önünde. Ancak, sadece 10 hafta kala, çok güçlü bir Hearts takımının 1960'tan bu yana kulübün ilk şampiyonluğunu kazanma şansının yüksek olduğu açık.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-MARSEILLEAFP

    KAYBEDEN: Marsilya

    Habib Beye, Marsilya'ya yabancı değil. Hatta Stade Velodrome'da dört yıl boyunca oyuncu olarak forma giydiği dönemde kulübün kaptanlığını da yapmıştı.

    "Baskıya hazır hissediyorum" dedi geçen hafta Roberto De Zerbi'nin yerine teknik direktör olarak atandıktan sonra. "Bu baskıya maruz kalmak istemiyorsanız buraya gelmeyin. Ama ben takımı hasta olarak görmüyorum. Bu sadece bir form sorunu."

    De Zerbi şüphesiz buna katılmayacaktır. O, mevcut takımın bir teknik direktörden çok bir psikoloğa ihtiyacı olduğunu düşünüyordu ve Beye'nin Cuma günü yönettiği ilk maçta Marsilya'nın Brest'e 2-0 yenilmesiyle bunun nedenini gördük.

    Anlaşılmaz bir şekilde isteksiz olan konuk takım, ilk yarım saatte iki gol yedi ve %68'lik top hakimiyetine rağmen, bunu pek iyi değerlendiremedi. Mason Greenwood, maçın bitimine 10 dakika kala penaltı kaçırarak Marsilya için gerçekten berbat bir akşamı noktaladı.

    Beye için, takımın ilk düşündüğünden çok daha kötü durumda olduğu artık açıkça ortada. Dahası, Lille ve Rennes'in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü eleme turuna katılmak için mücadele eden dördüncü sıradaki Marsilya'ya üç puan yaklaşmasıyla oyuncular üzerindeki baskı daha da arttı.

    Bu nedenle, önümüzdeki hafta sonu Velodrome'da üçüncü sırada yer alan Lyon ile oynanacak kritik maç, Ligue 1'de dört maçtır galibiyet alamayan takımı ya zirveye taşıyacak ya da tamamen çökertecek gibi görünüyor.

  • KAZANAN: Ragnar Ache

    Henüz Şubat ayındayız, ancak Köln teknik direktörü Lukas Kwasniok'a göre Ragnar Ache, bu yılki Puskas Ödülü'nü şimdiden cebine koymuş durumda.

    Polonyalı teknik adam, cumartesi günü Hoffenheim ile 2-2 berabere kaldıkları maçta 9 numaralı oyuncusunun muhteşem bir ters vuruşla gol attığını izledikten sonra, "Artık önemli olan ikinci sırada yer almak" dedi.

    Bu kesinlikle muhteşem bir vuruştu ve Ache'yi bile şaşırttı.

    27 yaşındaki oyuncu, "Her şey çok hızlı oldu" diye itiraf etti. "Said [El Mala]'dan harika bir orta geldi ve ben pek düşünmedim. Vücudumun yapmasını bıraktım. Sonra top öylece içeri uçtu. Ben bile inanamıyorum."

    Bu konuda yalnız değildi, Ache'nin takım arkadaşı Joel Schmied, "Hafta boyunca antrenmanlarda neredeyse hiç hareket etmiyor, sonra böyle bir şey yapıyor - inanılmaz!" diye espri yaptı.

