Hafta sonu futbolunun kazananları ve kaybedenleri: Tottenham'ın baş belası Eberechi Eze yine sahneye çıktı, Cesc Fabregas Como'da Arsene Wenger'e saygı duruşunda bulundu ve Lens'in Ligue 1 şampiyonluğu umutları büyük darbe aldı

Real Madrid, La Liga'da zirveyi geri almak için inanılmaz bir çaba sarf etmek zorunda kaldı. Geçen hafta sonu, son şampiyon Barcelona'yı nihayet geçmek için yedi galibiyet üst üste aldı - bunlardan beşi Alvaro Arbeloa yönetiminde geldi. Ancak Los Blancos, Cumartesi günü Osasuna'ya 2-1 yenilerek çok endişe verici bir mağlubiyet aldı ve şimdiden ikinci sıraya geriledi.
Raul Garcia'nın galibiyet golünün 90. dakikada, Dani Ceballos'un kendi yarı sahasında yaptığı kötü pasın ardından geldiği düşünülürse, Madrid'in Pamplona'da yenilmesinin biraz şanssızlık olduğu söylenebilir. Ancak, bu hatasız hata, konuk takımın genel performansının dikkatsizliğini özetliyordu.
Madrid, özellikle savunma açısından çok zayıftı. Thibaut Courtois, Ante Budimir'in skoru açan penaltıyı verdi, Raul Asencio merkez savunmada şok edici bir performans sergiledi, kaptan Dani Carvajal ise hızlı Victor Munoz'un baskısı altında ikinci yarının ortasında oyundan alındı. Carvajal'ın yerine Trent Alexander-Arnold'un oyuna girmesi de durumu iyileştirmedi, çünkü eski Liverpool sağ bekçisi, Garcia'nın güzel golünün öncesinde tehlikeyi fark edemedi ve bununla başa çıkamadı.
Ancak Madrid'in hücumda da durumu pek iyi değildi. Vinicius Jr, üst üste üçüncü lig maçında gol atarak kalitesini ve karakterini ortaya koymuş olabilir, ancak Kylian Mbappe tam formda görünmüyordu. Arbeloa, Federico Valverde'nin sağ kanatta hiçbir katkı sağlamadığını - özellikle de zorlanan Carvajal'a yardım etmek için düzenli olarak geriye çekilmek zorunda kaldığı için - ve Mbappe'nin sol kanada kayma eğilimini göz önünde bulundurarak, Los Blancos'un dengesiz göründüğünü açıkça itiraf etti.
Öyleyse, Barça'nın kendi sorunları olsa da, Arbeloa'nın Madrid'i La Liga'nın zirvesine geri döndürmesi için çok daha fazla çalışması gerekeceği açık.