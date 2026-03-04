"Güzel değildi" - Christian Chivu, Inter'in Como ile berabere kaldığı maçta vasatın altında bir performans sergilediğini kabul ederken, Cesc Fabregas ise takımının yarı final maçını kazanması gerektiğini vurguladı

Chivu, Como ile 0-0 berabere kaldıkları sıkıcı maçın ardından takımının performansını açık sözlerle değerlendirdi. Taktiksel temkinliliğin hakim olduğu maçta Nerazzurri, ev sahibi takıma üstünlük kurmakta zorlandı ve maç boyunca tek bir isabetli şut bile atamadı. Maçın ardından konuşan Rumen teknik adam, önemli oyuncuların yokluğunda zor bir akşam geçiren Milan devlerinin performansının beklenen standartlara ulaşmadığını hemen kabul etti.

Deplasman takımı her zamanki canlılığından yoksundu ve Chivu, maçın kalitesi hakkında dürüst konuştu. Chivu, maç sonrası analizinde "Her maçta bazı acil durumlar yaşıyoruz, bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldım ve ilk kez forvetin arkasına iki hücum orta saha oyuncusu koydum" dedi. "Zorunluluktan erdem yaratmalıyız. Ama bu bir Inter maçı değildi ve izlemesi bile hoş değildi."