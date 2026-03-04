Getty Images
"Güzel değildi" - Christian Chivu, Inter'in Como ile berabere kaldığı maçta vasatın altında bir performans sergilediğini kabul ederken, Cesc Fabregas ise takımının yarı final maçını kazanması gerektiğini vurguladı
Inter, çekişmeli yarı final maçında tökezledi
Chivu, Como ile 0-0 berabere kaldıkları sıkıcı maçın ardından takımının performansını açık sözlerle değerlendirdi. Taktiksel temkinliliğin hakim olduğu maçta Nerazzurri, ev sahibi takıma üstünlük kurmakta zorlandı ve maç boyunca tek bir isabetli şut bile atamadı. Maçın ardından konuşan Rumen teknik adam, önemli oyuncuların yokluğunda zor bir akşam geçiren Milan devlerinin performansının beklenen standartlara ulaşmadığını hemen kabul etti.
Deplasman takımı her zamanki canlılığından yoksundu ve Chivu, maçın kalitesi hakkında dürüst konuştu. Chivu, maç sonrası analizinde "Her maçta bazı acil durumlar yaşıyoruz, bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldım ve ilk kez forvetin arkasına iki hücum orta saha oyuncusu koydum" dedi. "Zorunluluktan erdem yaratmalıyız. Ama bu bir Inter maçı değildi ve izlemesi bile hoş değildi."
Cesc Fabregas, Como'nun önemli bir galibiyeti hak ettiğini iddia ediyor
Chivu düşünceli bir tavır sergilerken, Como'nun teknik direktörü Fabregas, takımının 22 Nisan'da oynanacak ikinci maçta avantajlı bir konuma gelmek için yeterince çaba gösterdiğini vurguladı. İspanyol teknik adam, oyuncularını Serie A liderini zorlayan performanslarından dolayı övdü ve çok az bir farkın onları tarihi bir galibiyetten ayırdığını belirtti. "Satranç maçı mı? Öyle de denebilir," diyen Fabregas, "Maçın genelinde belki bir gol atabilirdik, ama çok taktiksel bir maçtı," diye konuştu.
Takımının zorlu rakibe karşı oyun planını mükemmel bir şekilde uyguladığını vurguladı. "Serie A'nın en dominant takımı karşısında istediğimiz oyunu oynadık: çok kompakt ve üç fırsat yakaladık. Son dört beş yıldır çok dominantlar ve bir şut attılar. Memnuniyet verici ama acı bir tat bırakan bir maçtı, 1-0 olabilirdi."
Como menajeri ikinci maç öncesinde büyümeyi hedefliyor
San Siro'da oynanacak olan belirleyici rövanş maçına bakarken, Fabregas iki kulübün zıt gerçeklerini vurgularken büyük bir gurur duyduğunu da belirtti. "Tek bildiğim şey, bizim Como olduğumuz ve onların Inter olduğu. İki takım ve iki kulüp arasında farklı bir zihniyet var" dedi. "San Siro'da Coppa Italia yarı finalinde oynamayı hak ettik: iki yıl önce kimse bunu söyleyemezdi. Ne yazık ki, rövanş maçı için hala önümüzde uzun bir yol var."
Geleceği ve kulüpteki devam eden proje hakkında sorulduğunda, eski Arsenal orta saha oyuncusu sürekli gelişmeyi vurguladı. "Fikir her zaman büyümekti, devam etmeliyiz. Şu anda odak noktam Serie A, önümüzde uzun bir yol var. Hayalimiz büyümeye devam etmek ve hazır olduğumuzda biraz daha mücadele etmek. Yavaş yavaş çıtayı yükseltip nereye varacağımızı görelim" diye ekledi.
Lautaro Martinez sakatlandı, Bastoni ise taraftarların düşmanca tepkisiyle karşılaştı.
Inter'in en önemli endişelerinden biri, kaptan Lautaro Martinez'in sağlık durumu olmaya devam ediyor. Arjantinli forvet, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e yenildikleri maçta sakatlık geçirdiği için maç kadrosunda yer almadı ve Chivu'nun yaptığı açıklamaya göre, yakın gelecekte sahalara dönmeyecek. Como ile oynanan maç boyunca klinik bir avantajın eksikliği belirgindi. Chivu, zor durumu ve yaklaşan önemli derbi maçı için hazırlık süresinin son derece sınırlı olduğunu kabul etti.
Saha dışında, maç Alessandro Bastoni için düşmanca bir atmosferde geçti. Bastoni, Juventus'a karşı yaptığı tartışmalı dalışın ardından ev sahibi taraftarların bir kısmı tarafından yuhalandı. Rekabetin ardından Fabregas, İtalyan milli oyuncuyu savunmak için bir dakikalık zaman ayırdı. Fabregas, "Neden böyle oluyor? Çünkü İtalya'nın en güçlü takımında oynuyor" dedi. "Onu tanımıyorum, son yıllarda Inter'i çok inceledim ve benim için o en iyi oyunculardan biri. Harika bir adam, bence bu taraftarların bir tercihi. Onu korumalıyız. O gün hata mı yaptı? Kesinlikle. Bu tür şeyler olur, olabilir, ben de San Siro'da yaptığım şeyde hata yaptım. Özür dilemek gerekir, onlar genç çocuklar. Her zaman öğrenilebilir, o da bunu atlatacaktır."
