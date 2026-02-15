Günlük işine sadık kal, Ruben! Maya Jama, Man City yıldızı Love Island sunucusuna Sevgililer Günü hediyeleri verdikten sonra Dias'ın sanat eserlerini paylaşıyor

Jama ve Dias, programlarında uygun bir zaman bulduktan sonra güzel bir akşam yemeği yediler. İlki İngiltere'ye geri döndü, ikincisi ise Manchester City ile FA Cup görevindeydi - Blues'un komşusu Salford City ile dördüncü turda oynadığı maçta yedek kulübesinde yer aldı.

Pep Guardiola, City'nin League Two rakibini 2-0 mağlup ettiği maçta Dias'a ihtiyaç duymadı. Dias yedek kulübesinde oturdu, Jama ise Etihad Stadyumu'ndaki seyirciler arasındaydı.

Eastlands'a gitmeden önce sevgilisi tarafından Sevgililer Günü sürprizleriyle karşılanmıştı. 100 kırmızı gülden oluşan dev bir buket onu Manchester'a dönüşünde karşıladı. Ayrıca Chanel'den lüks bir hediye de aldı.

Jama, Etihad'a kırmızı giyinerek Sevgililer Günü ruhuna girmeyi planlıyordu, ancak ezeli rakibi Manchester United'ın bu renkte oynadığını fark edince bu planının hatasını hemen fark etti.

Dias'ın ona verdiği çiçek hediyesini içeren bir sosyal medya paylaşımında şöyle dedi: "O çoktan işe gitti, ben de birazdan gideceğim, ama kırmızı giymeyi düşünüyordum, ta ki oranın çok mavi olduğunu hatırlayana kadar! Pek iyi karşılanmayabilir!"