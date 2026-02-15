Getty/GOAL
Günlük işine sadık kal, Ruben! Maya Jama, Man City yıldızı Love Island sunucusuna Sevgililer Günü hediyeleri verdikten sonra Dias'ın sanat eserlerini paylaşıyor
Picasso!? Jama & Dias sanatsal becerilerini sınadı
Love Island All-Stars'ın son serisinin başrolünü üstlenen ancak yine de Birleşik Krallık'a dönmek için zaman bulan Jama, skeçinden gurur duyuyordu. Dias'ın çabalarından pek etkilenmemişti.
City'nin orta saha oyuncusu, Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları bulunan uluslararası bir futbolcu olarak kendi sanatında ustalaşmış olabilir, ancak ellerinden çok ayaklarıyla daha yetenekli olduğu açık.
Jama'ya benzemesi gereken Dias'ın portresi, en azından Jama'nın yüzüne bir gülümseme kondurdu. Jama, Dias'ın çabalarını komik buldu ve ikili kendilerini "Picasso" sanatçıları olarak tanıttı. Ancak ikisi de bu yolda ilerleyecek gibi görünmüyor.
Sevgililer Günü hediyeleri: Dias, partneri Jama'ya hediye alıyor
Jama ve Dias, programlarında uygun bir zaman bulduktan sonra güzel bir akşam yemeği yediler. İlki İngiltere'ye geri döndü, ikincisi ise Manchester City ile FA Cup görevindeydi - Blues'un komşusu Salford City ile dördüncü turda oynadığı maçta yedek kulübesinde yer aldı.
Pep Guardiola, City'nin League Two rakibini 2-0 mağlup ettiği maçta Dias'a ihtiyaç duymadı. Dias yedek kulübesinde oturdu, Jama ise Etihad Stadyumu'ndaki seyirciler arasındaydı.
Eastlands'a gitmeden önce sevgilisi tarafından Sevgililer Günü sürprizleriyle karşılanmıştı. 100 kırmızı gülden oluşan dev bir buket onu Manchester'a dönüşünde karşıladı. Ayrıca Chanel'den lüks bir hediye de aldı.
Jama, Etihad'a kırmızı giyinerek Sevgililer Günü ruhuna girmeyi planlıyordu, ancak ezeli rakibi Manchester United'ın bu renkte oynadığını fark edince bu planının hatasını hemen fark etti.
Dias'ın ona verdiği çiçek hediyesini içeren bir sosyal medya paylaşımında şöyle dedi: "O çoktan işe gitti, ben de birazdan gideceğim, ama kırmızı giymeyi düşünüyordum, ta ki oranın çok mavi olduğunu hatırlayana kadar! Pek iyi karşılanmayabilir!"
Dias ve Jama için zor zamanlar
Dias ve Jama, Cheshire'daki malikanelerine zorla girilmesi nedeniyle son zamanlarda zor bir dönem geçirdiler. Hırsızların 1 milyon sterlin değerinde kişisel eşya çaldıkları iddia ediliyor. Olay ve sorumlular hakkında polis soruşturması devam ediyor.
Jama, Londra'ya veda ettikten sonra Dias'ın yanına Kuzey Batı'ya taşındı. Güneşli tatillerde birçok mutlu anı biriktirdikten sonra, şimdi birlikte yeni bir hayata başlıyorlar.
Dias, Dünya Kupası öncesinde City ile başarı peşinde
Bu yaz, ülkesinin ikonik futbolcusu Cristiano Ronaldo ile birlikte Dünya Kupası'na katılacak olan Dias, 21 Şubat'ta Newcastle ile oynanacak iç saha maçında City formasıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Guardiola'nın takımı, bu maça Premier League tablosunda ikinci sırada, lider Arsenal'in dört puan gerisinde girecek.
