Güney Afrika FIFA Dünya Kupası 2026 formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Güney Afrika'nın 2026 formaları, klasik ilhamla modern tarzı bir araya getiriyor.

Güney Afrika, 16 yıl aradan sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na geri dönüyor ve bununla birlikte, milli takımın 2026'dan itibaren adidas ile yeni bir ortaklık başlatmasıyla birlikte yeni forma heyecanı da geliyor. Unutulmaz 2010 formasıdan ilham alan ev sahibi forması, Güney Afrika futbolu için belirleyici bir anda gururun sembolü ve yeni tasarım, bu mirası onurlandırırken yeni bir döneme güvenle adım atıyor.

Ev sahibi forması resmi olarak tanıtılmış olsa da, deplasman forması tasarımının ilk görüntüleri dolaşmaya başladı ve Bafana Bafana, önümüzdeki yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva öncesinde forma spot ışıklarının odağına oturdu.

Dünya Kupası'nın başlamasından önce, Güney Afrika'nın ev sahibi ve deplasman formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi, nasıl göründüklerini, ne zaman piyasaya çıkacaklarını ve ne kadar tutacaklarını da dahil olmak üzere burada bulabilirsiniz.

Mağaza: Güney Afrika FIFA Dünya Kupası 2026 formaları

    Güney Afrika Ev Forması

    Güney Afrika'nın adidas ile 2026'da başlayan ortaklığı, Bafana Bafana ve Banyana Banyana için yeni bir iç saha formasıyla başlıyor. Tasarım, Güney Afrika futbolunun ruhunu yansıtan ikonik bir tasarımın cesur bir evrimidir.

    2026/27 iç saha forması, ulusal gururun simgesi olan yeşil süslemeli, kendine özgü sarı rengini koruyor. Geliştirilmiş detaylar ve rafine yapı, silueti modernleştirerek günümüzün küresel futbolunun taleplerine uygun, performans odaklı bir forma sunuyor.

    En önemlisi, güncellenen tasarım Güney Afrika'nın 12 resmi diline saygı duruşunda bulunuyor ve ülkenin çeşitliliğini, birliğini ve futbol sevgisini güçlü bir şekilde yansıtıyor. Kumaşa dokunmuş ince grafik unsurlar, ülke genelindeki ve dünyadaki stadyumlarda bir araya gelen birçok sesi simgeliyor. 

    Ev forması fiyatının, adidas'ın futbol formaları için fiyatlandırma yapısını yansıtması bekleniyor. Taraftar replika versiyonları yaklaşık 100 € / 85 £, daha yüksek kaliteli otantik versiyonlar ise mağazalara ve çevrimiçi satışa çıktıklarında buna uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

    Güney Afrika ev sahibi forması 20 Mart 2026 tarihinden itibaren satışa sunulacak. 

  • Güney Afrika Deplasman Forması

    Güney Afrika'nın ev sahibi forması zaten piyasaya çıkmış olsa da, 2026 Dünya Kupası için deplasman forması henüz resmi olarak piyasaya sürülmedi, ancak güçlü sızıntılar ve ön izlemeler gelecek olanın net bir resmini çiziyor. Forma içerisindeki kaynaklar arasında dolaşan ilk görüntülere göre, ev sahibi forması renkleri tersine çevrilmiş ve deplasman forması ülkenin geleneksel yeşil rengiyle boyanmış gibi görünüyor.

    Bu, daha açık yeşil vurgular ve logolar için sarı renk ile tamamlanıyor. Resmi detaylar açıklandığında, deplasman forması fiyatlarının ev sahibi forması fiyatlarına benzer olması bekleniyor. Fan replika versiyonları yaklaşık 100 € / 85 £, daha yüksek kaliteli orijinal versiyonlar ise mağazalara ve çevrimiçi satışa çıktıklarında buna uygun fiyatlarla satılacak.

