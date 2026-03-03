Güney Afrika FIFA Dünya Kupası 2026 formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Güney Afrika, 16 yıl aradan sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na geri dönüyor ve bununla birlikte, milli takımın 2026'dan itibaren adidas ile yeni bir ortaklık başlatmasıyla birlikte yeni forma heyecanı da geliyor. Unutulmaz 2010 formasıdan ilham alan ev sahibi forması, Güney Afrika futbolu için belirleyici bir anda gururun sembolü ve yeni tasarım, bu mirası onurlandırırken yeni bir döneme güvenle adım atıyor.

Ev sahibi forması resmi olarak tanıtılmış olsa da, deplasman forması tasarımının ilk görüntüleri dolaşmaya başladı ve Bafana Bafana, önümüzdeki yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva öncesinde forma spot ışıklarının odağına oturdu.

Dünya Kupası'nın başlamasından önce, Güney Afrika'nın ev sahibi ve deplasman formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi, nasıl göründüklerini, ne zaman piyasaya çıkacaklarını ve ne kadar tutacaklarını da dahil olmak üzere burada bulabilirsiniz.

