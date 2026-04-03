Guardiola: Rodri, Real Madrid'e transfer olma fırsatını geri çevirmeyecektir

Guardiola şöyle konuştu: "Real Madrid'de oynama fırsatını geri çevirecek tek bir oyuncu bile yoktur. Benim her zaman isteğim, Rodri'nin bu kulüpte mümkün olduğunca uzun süre kalmasıdır, çünkü o muhteşem ve birinci sınıf bir oyuncu; ancak herkesin hayatı kendisine aittir."

Manchester City, Rodri'nin 2024 Altın Top ödülünü kazandıktan sonra dizindeki sakatlık nedeniyle sezonun büyük bir bölümünü kaçırdığı geçen sezon, sekiz yıldır ilk kez büyük bir kupa kazanamadı.

İspanyol yıldız, diz tendonu sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen, bu sezon tüm turnuvalarda 28 maça çıktı ve Wembley Stadyumu'nda Arsenal'i yenerek takımının Carabao Cup şampiyonluğuna katkıda bulundu.

Rodri, Manchester City'deki kariyeri boyunca dört Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir FA Cup şampiyonluğu ve üç Carabao Cup şampiyonluğu kazandı. Ayrıca



