Guardiola: Rodri, Real Madrid'e transfer olma fırsatını geri çevirmeyecektir

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, orta saha oyuncusu Rodri'nin takımda kalmasını istediğini vurguladı; ancak aynı zamanda, mutsuz hisseden herhangi bir oyuncunun kulüpten ayrılma hakkına sahip olduğunu da belirtti.
İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre, eski Atlético Madrid oyuncusu Rodri, milli takım arası sırasında rakip Real Madrid'e transfer olmayı düşüneceğini belirterek, "Dünyanın en iyi kulüplerini reddedemezsin" dedi.
29 yaşındaki İspanya milli takım kaptanı, 2019'da takıma katıldığından bu yana "Siti" formasıyla 293 maça çıktıktan sonra, önümüzdeki yaz mevcut sözleşmesinin son yılına girecek.