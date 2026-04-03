Manchester City FC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025

Guardiola: Rodri, Real Madrid'e transfer olma fırsatını geri çevirmeyecektir

Pep, İspanyol yıldızın ayrılması için bir şart koştu

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, orta saha oyuncusu Rodri'nin takımda kalmasını istediğini vurguladı; ancak aynı zamanda, mutsuz hisseden herhangi bir oyuncunun kulüpten ayrılma hakkına sahip olduğunu da belirtti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre, eski Atlético Madrid oyuncusu Rodri, milli takım arası sırasında rakip Real Madrid'e transfer olmayı düşüneceğini belirterek, "Dünyanın en iyi kulüplerini reddedemezsin" dedi.

29 yaşındaki İspanya milli takım kaptanı, 2019'da takıma katıldığından bu yana "Siti" formasıyla 293 maça çıktıktan sonra, önümüzdeki yaz mevcut sözleşmesinin son yılına girecek.

  • Kaçırılmayacak bir fırsat

    Guardiola şöyle konuştu: "Real Madrid'de oynama fırsatını geri çevirecek tek bir oyuncu bile yoktur. Benim her zaman isteğim, Rodri'nin bu kulüpte mümkün olduğunca uzun süre kalmasıdır, çünkü o muhteşem ve birinci sınıf bir oyuncu; ancak herkesin hayatı kendisine aittir."

    Manchester City, Rodri'nin 2024 Altın Top ödülünü kazandıktan sonra dizindeki sakatlık nedeniyle sezonun büyük bir bölümünü kaçırdığı geçen sezon, sekiz yıldır ilk kez büyük bir kupa kazanamadı.

    İspanyol yıldız, diz tendonu sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen, bu sezon tüm turnuvalarda 28 maça çıktı ve Wembley Stadyumu'nda Arsenal'i yenerek takımının Carabao Cup şampiyonluğuna katkıda bulundu.

    Rodri, Manchester City'deki kariyeri boyunca dört Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir FA Cup şampiyonluğu ve üç Carabao Cup şampiyonluğu kazandı. Ayrıca

    • Reklam

  • Sayın Rodri

    Guardiola, Rodri'nin zaman içinde kulübe olan "bağlılığını ve yakınlığını" gösterdiğini belirterek, onun katkısını son derece "büyük" olarak nitelendirdi.

    İspanyol teknik direktör, orta saha oyuncusu ayrılmak isterse "kesinlikle" yoluna çıkmayacağını yineleyerek, "Kulübün menfaati herkesten önce gelir... Eğer mutlu olmayan bir oyuncu varsa, gitmelidir ve herkes mutluysa biz de aynı şekilde devam ederiz. Rodri'nin mutlu olduğunu düşünüyorum" dedi.

    Guardiola sözlerine şöyle devam etti: "Rodri mutlu değilse, tek yapması gereken sportif direktörün kapısını çalmak ve onun muhteşem kalitesine yakışan bir teklifi kabul etmek. Ondan sonra kulübe değil, sadece kendisine ait olacak."

    Pep sözlerini şöyle tamamladı: "Kulübün ne istediğini biliyorum. Rodri'den ne istediklerini bana ilettiler: kalması, kalması ve kalması. Bu konuda her zaman olumlu hissettim, ama sonuçta ne olacağını bilmiyorum."

