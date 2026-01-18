Guardiola’nın yerine geçecek hocayı açıkladılar! Ayrılık sorusuna şok yanıt

Guardiola'nın City ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek olmasına rağmen, çıkan haberler onun Etihad dönemini mevcut sezonun sonunda sonlandırabileceğini öne sürüyor . Eski Bayern Münih teknik direktörüne geleceği hakkında defalarca soru soruldu ve Guardiola bu durumdan giderek daha fazla rahatsız olmaya başladı. Ancak, şu an için ayrılığın "söz konusu olmadığını" ısrarla belirtti.

"Son üç dört yıldır, her defasında belirli bir dönemde bana bu soruyu soruyorsunuz," dedi Aralık ayında. "Yani evet, er ya da geç [ayrılacağım], bilmiyorum, 75 ya da 76 yaşında Manchester City'den ayrılacağım, ama sözleşmemin bitimine 18 ay kala bu soruyu anlıyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Takımın gelişiminden ve orada olmaktan heyecan duyuyorum, söyleyebileceğim tek şey bu. Ama biliyorsunuz bu soru her sezon belirli noktalarda soruluyor, bu yüzden sorun değil. Çok defa. Kulüp ve ben, almamız gereken kararlar ve olacak olan şeyler konusunda inanılmaz derecede birbirimize bağlıyız."

"Sorun şu ki, hiçbir görüşme yok. Konu kapanmıştır, hiçbir görüşme yok. İkinci sezonumda da söylediğim gibi, sonsuza dek burada kalmayacağım. Hiçbirimiz bu dünyada sonsuza dek kalmayacağız. Ama hiçbir görüşme yok. Peki ne olacak? Elbette kulüp her şeye hazırlıklı olmalı; oyunculara, CEO'lara, sahipler hariç (kulübü satmaya karar vermedikleri sürece ve bence bu olmayacak). Geri kalan her şeye kulüp hazırlıklı olmalı. Ama bu şu anda masada değil."

Öfkeli Guardiola, City'deki son sezonunun olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu soruyu iki soru önce cevapladım! Yani buradayım. Ne olacak? Bunu kim bilebilir? 10 yıllık sözleşmem mi var, yoksa altı aylık sözleşmem mi var, kim bilebilir ki? Futbol çok değişiyor. Şimdi West Ham'a odaklanıyorum, gidip birkaç gün babamla geçireceğim, hepsi bu. Geri döneceğim ve Nottingham Forest, Sunderland, Chelsea, Brighton ve önümüzde olan diğer tüm maçlar var."