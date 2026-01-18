Getty Images Sport
Guardiola’nın yerine geçecek hocayı açıkladılar! Ayrılık sorusuna şok yanıt
Guardiola, Manchester City'deki geleceği konusunda konuştu
Guardiola'nın City ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek olmasına rağmen, çıkan haberler onun Etihad dönemini mevcut sezonun sonunda sonlandırabileceğini öne sürüyor . Eski Bayern Münih teknik direktörüne geleceği hakkında defalarca soru soruldu ve Guardiola bu durumdan giderek daha fazla rahatsız olmaya başladı. Ancak, şu an için ayrılığın "söz konusu olmadığını" ısrarla belirtti.
"Son üç dört yıldır, her defasında belirli bir dönemde bana bu soruyu soruyorsunuz," dedi Aralık ayında. "Yani evet, er ya da geç [ayrılacağım], bilmiyorum, 75 ya da 76 yaşında Manchester City'den ayrılacağım, ama sözleşmemin bitimine 18 ay kala bu soruyu anlıyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Takımın gelişiminden ve orada olmaktan heyecan duyuyorum, söyleyebileceğim tek şey bu. Ama biliyorsunuz bu soru her sezon belirli noktalarda soruluyor, bu yüzden sorun değil. Çok defa. Kulüp ve ben, almamız gereken kararlar ve olacak olan şeyler konusunda inanılmaz derecede birbirimize bağlıyız."
"Sorun şu ki, hiçbir görüşme yok. Konu kapanmıştır, hiçbir görüşme yok. İkinci sezonumda da söylediğim gibi, sonsuza dek burada kalmayacağım. Hiçbirimiz bu dünyada sonsuza dek kalmayacağız. Ama hiçbir görüşme yok. Peki ne olacak? Elbette kulüp her şeye hazırlıklı olmalı; oyunculara, CEO'lara, sahipler hariç (kulübü satmaya karar vermedikleri sürece ve bence bu olmayacak). Geri kalan her şeye kulüp hazırlıklı olmalı. Ama bu şu anda masada değil."
Öfkeli Guardiola, City'deki son sezonunun olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu soruyu iki soru önce cevapladım! Yani buradayım. Ne olacak? Bunu kim bilebilir? 10 yıllık sözleşmem mi var, yoksa altı aylık sözleşmem mi var, kim bilebilir ki? Futbol çok değişiyor. Şimdi West Ham'a odaklanıyorum, gidip birkaç gün babamla geçireceğim, hepsi bu. Geri döneceğim ve Nottingham Forest, Sunderland, Chelsea, Brighton ve önümüzde olan diğer tüm maçlar var."
Manchester City'nin Manchester United karşısında aldığı ağır yenilgiden sonra Keys, Guardiola için cesur bir tahminde bulundu. Yakın zamanda Chelsea'den kovulan Enzo Maresca'nın, Guardiola'nın önümüzdeki hafta ayrılması durumunda takımın başına geçeceğini, ancak bunun gerçekleşmemesi halinde Bayern'ün teknik direktörü Vincent Kompany'nin bu kez Etihad'a geri döneceğini öne sürdü.
beINSPORT'ta Keys şunları söyledi: "Tekrar söylüyorum, sezon sonunda gideceği kesin gibi görünüyor ama bunu da göz ardı etmeyin, ve eğer bu olursa, bunu ilk nereden duyduğunuzu hatırlayın, bu hafta ayrılmasını da göz ardı etmeyin. Ve eğer bu hafta giderse, Wolves maçında Maresca takımın başında olacak."
Programdaki diğer sunucu Andy Gray buna güldü, ancak Keys iddiasının arkasında durdu.
Puan farkı 7 oldu
Takımının mağlubiyetinin ardından, lig lideri Arsenal ile arasındaki puan farkının 7 puanda kalmasına neden olan bu sonuçtan sonra Guardiola, United'ın üç puanı da hak ettiğini kabul etti. Ayrıca takımının bu yenilgiden ders çıkarıp toparlanmasını istediğini belirtti.
Sky Sports'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Daha iyi olan takım kazandı. Onlar daha iyiydi. Bir takım daha iyiyse bunu kabul etmelisiniz. Bizde olmayan enerjiye sahiplerdi, bu yüzden tebrikler. Sonunda fırsatlar yakaladılar ve elbette yediğimiz goller kötüydü. Kontrol edemedik, ancak genel olarak şu veya bu hareketten bahsedemeyiz. Genel olarak oyunu analiz etme görevimiz var ve onlar daha iyiydi."
"Bu, takım olarak nasıl geliştiğimizle ilgili. Şu ana kadar çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Daha iyi olmak için bir adım geri atmak gerekebilir. Sezon uzun ve analiz etmeye devam etmelisiniz."
Sırada ne var?
Keys'in tahmini doğru çıkarsa, Guardiola'nın City'deki son maçı Salı günü Bodo/Glimt deplasmanında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak. Cumartesi günü ise Wolves ile oynayacaklar ve Keys'e göre İspanyol teknik direktör bu maçta yedek kulübesinde olmayacak.
