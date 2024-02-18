Getty/GOALİdil Erin TetikGuardiola, Manchester City'yi yenebileceklerini söyleyen Mauricio Pochettino ile alay ettiManchester CityPep GuardiolaMauricio PochettinoManchester City - ChelseaChelseaPremier LeaguePep Guardiola, Chelsea'nin Manchester City'yi yenebileceği söyleyen Mauricio Pochettino'ya alaycı bir karşılık verdi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaCity, Chelsea ile berabere kaldıPochettino oyundan memnunduGuardiola rakibiyle alay etti