GFX Mauricio Pochettino Pep Guardiola 2023-24Getty/GOAL
İdil Erin Tetik

Guardiola, Manchester City'yi yenebileceklerini söyleyen Mauricio Pochettino ile alay etti

Manchester CityPep GuardiolaMauricio PochettinoManchester City - ChelseaChelseaPremier League

Pep Guardiola, Chelsea'nin Manchester City'yi yenebileceği söyleyen Mauricio Pochettino'ya alaycı bir karşılık verdi.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Haberin devamı aşağıda
  • City, Chelsea ile berabere kaldı
  • Pochettino oyundan memnundu
  • Guardiola rakibiyle alay etti

Editörün Seçtikleri