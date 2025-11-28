Guardiola mağlubiyetin ardından Manchester City oyuncularına fena yüklendi

Salı günü Leverkusen’e karşı alınan mağlubiyet, City’nin Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında veya Lig Aşaması’nda 2018 Eylül’ünde Lyon’a 2-1 kaybettiklerinden bu yana iç sahadaki ilk yenilgisi oldu. Guardiola, Newcastle maçındaki kadrodan yalnızca Nico Gonzalez’i ilk 11’de tutup; golcü Erling Haaland’ın yanı sıra Phil Foden, Ruben Dias ve Bernardo Silva gibi en tecrübeli oyuncularını yedek bırakmıştı.

Maçın hemen ardından da çok fazla değişiklik yaptığını kabul ederek şöyle demişti: “Sorumluluğu alıyorum ama onları gördüm ve herkesin işin içinde olmasını seviyorum. Beş, altı, yedi maç oynamamak bir futbolcu için zor ama belki de bu kadar değişiklik fazla oldu. Genelde çok iyi niyetli davranıp herkesi dahil etmeye çalışıyorum çünkü milli aradan sonra her üç-dört günde bir maç olacak ve bunu kimse fiziksel olarak sürdüremez. Evimizdeydik, Şampiyonlar Ligi’nde iyi durumdaydık ve ‘hadi deneyelim, kulübede de güçlü seçeneklerimiz olsun’ diye düşündüm. İşe yaramadı ve bunu kabul etmek zorundayız.”

Ancak teknik direktör, Cuma günü Leeds United maçı öncesi yaptığı açıklamada bu kez oyuncularını maçtaki yaklaşımları nedeniyle eleştirmeyi tercih etti.