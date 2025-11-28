AFP
Guardiola mağlubiyetin ardından Manchester City oyuncularına fena yüklendi
City hâlâ beklenmedik iç saha yenilgisinin şokunu atlatamadı
Salı günü Leverkusen’e karşı alınan mağlubiyet, City’nin Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında veya Lig Aşaması’nda 2018 Eylül’ünde Lyon’a 2-1 kaybettiklerinden bu yana iç sahadaki ilk yenilgisi oldu. Guardiola, Newcastle maçındaki kadrodan yalnızca Nico Gonzalez’i ilk 11’de tutup; golcü Erling Haaland’ın yanı sıra Phil Foden, Ruben Dias ve Bernardo Silva gibi en tecrübeli oyuncularını yedek bırakmıştı.
Maçın hemen ardından da çok fazla değişiklik yaptığını kabul ederek şöyle demişti: “Sorumluluğu alıyorum ama onları gördüm ve herkesin işin içinde olmasını seviyorum. Beş, altı, yedi maç oynamamak bir futbolcu için zor ama belki de bu kadar değişiklik fazla oldu. Genelde çok iyi niyetli davranıp herkesi dahil etmeye çalışıyorum çünkü milli aradan sonra her üç-dört günde bir maç olacak ve bunu kimse fiziksel olarak sürdüremez. Evimizdeydik, Şampiyonlar Ligi’nde iyi durumdaydık ve ‘hadi deneyelim, kulübede de güçlü seçeneklerimiz olsun’ diye düşündüm. İşe yaramadı ve bunu kabul etmek zorundayız.”
Ancak teknik direktör, Cuma günü Leeds United maçı öncesi yaptığı açıklamada bu kez oyuncularını maçtaki yaklaşımları nedeniyle eleştirmeyi tercih etti.
- AFP
Guardiola: “Leverkusen yenilgisi benim için iyi bir ders oldu”
Guardiola basın toplantısında şunları söyledi: “Annem ve babam beni çok iyi bir insan olarak yetiştirdi. Çok iyiyim, değil mi? Ama mesele bu değil. Sorun şu ki, biz denemedik. Sahaya çıktığınızda bir şeyler denemek, kazanmak için çabalamak zorundasınız. Hepsi bu."
"Evet, belki rotasyon için bir teorim var. Rotasyon şart, onsuz oyuncuların kondisyonunu koruması imkânsız. Ama çok fazla güvendim. Yine de oyuncularımın futbolcu olarak ne kadar değerli olduklarını düşünüyorum. Ve evet, bu benim için iyi bir ders oldu. Oldukça tecrübeli bir teknik direktör olmama rağmen, bu geleceğe dair iyi bir ders.”
"Fazla güvenli oynadılar"
Guardiola, bu mağlubiyetin gelecekte kadroyu yoğun şekilde rotasyona sokma kararını sorgulamasına yol açacağı fikrini reddetti. Bunun yerine, oyuncularının maçtaki zihniyetini eleştirdi ve takımın fazla temkinli oynadığını söyledi.
Şöyle açıkladı: “Eminim ki etraflarında farklı oyuncular olsaydı iyi oynarlardı. Bence sahada hata yapmamak için oynadılar; ‘bir şey yapayım’ diye düşünmeden oynadılar. Bu çok zor bir durum. Futbolda savunma da hücum da yapsan, bir şeyleri denemelisin. Kaybetsen bile denediğini gösterirsin. Ama onlar güvenli oynamayı tercih etti, ‘Hata yapmak istemiyorum, göze batmak istemiyorum’ diye düşündüler. İşte bu yüzden çok zorlandı.”
- AFP
City, Arsenal’i takibi sürdürmek için Leeds’i yenmek zorunda
City, Newcastle yenilgisi ve Arsenal’in Tottenham karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından şampiyonluk yarışında Arsenal’in yedi puan gerisine düştü. Mikel Arteta’nın takımının farkı açmasını engellemek için City’nin Leeds’i iç sahada mutlaka yenmesi gerekiyor. Geçen yıl City ligde kötü bir döneme girmiş ve şampiyonluk yarışından fiilen kopmuştu.
Guardiola, Leeds’in ligde 18. sırada olmasına rağmen bu maçı son derece ciddiye almaları gerektiğini vurguladı:
“Biz sadece gelecek haftayı ve bir sonraki maçları düşünüyoruz. Tecrübemiz var; sadece sıradaki maça odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sonra ne olur göreceğiz. Aradaki farkın açıldığını biliyorum ve Arsenal’in ne kadar güçlü olduğunu Premier Lig’de her maçta görüyoruz. Takım olarak sürekli gelişiyorlar. Premier League böyle bir lig: İyi bir galibiyet serisi yakalayabiliyorsun ama sonunda kötü bir sonuç dönemi de yaşayabiliyorsun çünkü rakipler çok zor. Her rakip çok iyi hazırlanmış oluyor, tüm haftayı maça hazırlanarak geçiriyorlar. Bu yüzden lig inanılmaz derecede talepkâr. Bizim de buna hazır olmamız gerekiyor.”
