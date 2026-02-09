Guardiola, Liverpool galibiyetinden sonra oyuncularına sürpriz bir içecek önerdi

Manchester City’nin pazar günü aldığı galibiyet, Pep Guardiola açısından özel bir anlam taşıyordu. İspanyol teknik direktör, 2016’da kulübün başına geçmesinden bu yana Anfield’da ilk kez tamamen dolu tribünler önünde kazanmayı başardı.

City, 2021’de Merseyside’da 4-1’lik bir galibiyet almıştı ancak bu maç pandemi nedeniyle seyircisiz oynanmıştı. Guardiola da o karşılaşmayı, dolu bir statta yaşanan atmosferle kıyaslanamayacağını ima ederek esprili bir şekilde “sayılmaz” olarak nitelendirmişti. Bu sonuç, Manchester City’nin şampiyonluk umutları adına büyük bir moral kaynağı olurken, takımı lig lideri Arsenal’in altı puan gerisine taşıdı.

Aynı zamanda Liverpool’un Şampiyonlar Ligi bileti hedeflerine de ağır bir darbe vurdu. Karşılaşma, adeta iki farklı devreye sahne oldu. City ilk 45 dakikada Liverpool’un üç şutuna karşılık 10 şutla oyunu domine etti ancak fırsatları değerlendiremedi.

İkinci yarıda ise Dominik Szoboszlai’nin yaklaşık 30 metreden kullandığı muhteşem serbest vuruşla geriye düştü. Zorlu atmosfer ve skor dezavantajına rağmen City büyük bir direnç gösterdi. Bernardo Silva’nın geç gelen golü dengeyi sağlarken, 93. dakikada Erling Haaland’ın, Matheus Nunes’a Alisson Becker’ın yaptığı faul sonrası kazanılan penaltıyı gole çevirmesiyle tarihi geri dönüş tamamlandı.