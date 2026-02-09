AFP
Guardiola, Liverpool galibiyetinden sonra oyuncularına sürpriz bir içecek önerdi
Tıklım tıklım Anfield’da tarihi zafer
Manchester City’nin pazar günü aldığı galibiyet, Pep Guardiola açısından özel bir anlam taşıyordu. İspanyol teknik direktör, 2016’da kulübün başına geçmesinden bu yana Anfield’da ilk kez tamamen dolu tribünler önünde kazanmayı başardı.
City, 2021’de Merseyside’da 4-1’lik bir galibiyet almıştı ancak bu maç pandemi nedeniyle seyircisiz oynanmıştı. Guardiola da o karşılaşmayı, dolu bir statta yaşanan atmosferle kıyaslanamayacağını ima ederek esprili bir şekilde “sayılmaz” olarak nitelendirmişti. Bu sonuç, Manchester City’nin şampiyonluk umutları adına büyük bir moral kaynağı olurken, takımı lig lideri Arsenal’in altı puan gerisine taşıdı.
Aynı zamanda Liverpool’un Şampiyonlar Ligi bileti hedeflerine de ağır bir darbe vurdu. Karşılaşma, adeta iki farklı devreye sahne oldu. City ilk 45 dakikada Liverpool’un üç şutuna karşılık 10 şutla oyunu domine etti ancak fırsatları değerlendiremedi.
İkinci yarıda ise Dominik Szoboszlai’nin yaklaşık 30 metreden kullandığı muhteşem serbest vuruşla geriye düştü. Zorlu atmosfer ve skor dezavantajına rağmen City büyük bir direnç gösterdi. Bernardo Silva’nın geç gelen golü dengeyi sağlarken, 93. dakikada Erling Haaland’ın, Matheus Nunes’a Alisson Becker’ın yaptığı faul sonrası kazanılan penaltıyı gole çevirmesiyle tarihi geri dönüş tamamlandı.
Guardiola’dan ceza sahalarında “kahve” çağrısı
Maç sonundaki büyük sevince rağmen Guardiola, her zamanki gibi eksiklere odaklandı. Oyuncularının rakip ceza sahasına girdiklerinde yeterince sakin kalamadığından yakınan tecrübeli çalıştırıcı, kararların fazla aceleyle verildiğini vurguladı. İlk yarıdaki “olağanüstü” oyuna rağmen son üçüncü bölgede soğukkanlılığın kaybedilmesinin Liverpool’u maçta tuttuğunu ve hatta öne geçmesine zemin hazırladığını ifade etti.
Guardiola açıklamasında şu sözleri kullandı: “İlk yarı olağanüstüydü ama son üçüncü bölgede birçok kez yeterince sakin değiliz. Doğru kararları vermek için biraz daha soğukkanlı olmak gerekiyor. Ceza sahalarında, ister savunmacı olun ister forvet, bir kahve içmiş gibi sakin olmalısınız. Biz ise aksiyonların çoğunda ya bir metre erken ya da bir metre geç kalıyoruz, hiçbir zaman tam doğru noktada değiliz."
"Pek çok açıdan çok genç bir takımız. İkinci yarıda onların biraz daha baskı yapacağını biliyorduk. İlk yarıda uzun toplar denedik ve mücadele ettik; çünkü Omar (Marmoush) ve Erling’in, Konaté ve Van Dijk gibi stoperlere karşı bu topları kazanmasının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama ikinci yarıda bunu denemeye bile çalışmadık.”
Kaptan Bernardo öncülük etti
Manchester City’nin düşmanca bir atmosferde ayakta kalmasının baş mimarı, kaptan Bernardo Silva oldu. Pep Guardiola’nın “çalıştırdığım en iyi oyunculardan biri” diye övdüğü Portekizli yıldız, takım arkadaşlarının çoğu ceza sahalarında yaşanan sakinlik sorunuyla boğuşurken, City için adeta bir pusula görevi gördü. Attığı beraberlik golünün ardından, maçın kazanılmasını sağlayan penaltıya giden kilit pası da veren Silva, liderliğini sahaya net bir şekilde yansıttı. Guardiola, Portekizli orta sahanın çalışma disiplini ve oyun zekâsının, kendisi dâhil tüm takım tarafından örnek alındığını özellikle vurguladı.
Guardiola, Szoboszlai’nin golü sonrası City’nin oyundan düşme tehlikesi yaşadığı anlarda da Bernardo’nun liderliğinin belirleyici olduğunu ifade etti: “Bu inanılmaz oyuncumuz, kaptanımız Bernardo’nun rehberliğinde ilerliyoruz. Ben bile onu takip ediyorum. Çünkü bir oyuncu her zaman takımı kendisinin önüne koyup bunu sahada örnek olarak gösterdiğinde, herkes onun peşinden gider. En başta ben. İlk golü attı, Matheus (Nunes) için penaltıyı getiren asisti yaptı ve sonunda Anfield’da kazandık. Burada kazanmak her zaman çok zordur. Oyuncularım adına çok mutluyum, çünkü sahada gerçekten vardık.”
Kaotik final ve şampiyonluk yarışına etkisi
Karşılaşma, olağanüstü bir kaosla sona erdi. Liverpoollu Dominik Szoboszlai, 100. dakikada tartışmalı bir VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Pozisyon, City’nin hızlı atağında Rayan Cherki’nin topu boş kaleye göndermesiyle gelişti; ancak hakemler, gol öncesinde Szoboszlai ile Erling Haaland’ın birbirine faul yaptığına hükmederek golü iptal etti. Macar orta saha, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle oyundan atıldı ve Liverpool maçı 10 kişi tamamladı.
Bu karar, sakatlık sorunlarıyla boğuşan ev sahibi ekip için gecenin tuzu biberi oldu. Manchester City açısından ise alınan üç puan son derece kritik. Ligde 13 maç kala Arsenal ile aradaki altı puanlık fark, kapanabilir bir mesafe olarak görülüyor. Üstelik İngiltere Lig Kupası finali ve Şampiyonlar Ligi maçları da yaklaşmış durumda.
Guardiola, önlerindeki sürecin zorluğunu kabul ederken şunları söyledi: “Arsenal’in her anlamda ne kadar güçlü olduğunu düşünürsek bu hâlâ büyük bir fark. Ama en azından var. Premier Lig’de 13 maç çok uzun bir süreç.”
Deneyimli teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: “İngiltere Lig Kupası finali geliyor, Şampiyonlar Ligi başlıyor… Çok fazla maç var. Sakatlıklar, başka pek çok etken ve herkes bir hedef için oynuyor: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ya da ligde kalma mücadelesi. Tecrübeme göre son 10 maç dramdan ziyade inanılmaz derecede zor geçer."
"Önemli olan yarışın içinde kalmaya çalışmak ve gelişmek. Çünkü ikinci yarı yine yeterince iyi değildi; Tottenham’a karşı oynadığımız maçta da üç puanı alacak oyunu sergileyemedik. Bugün de aynı şey yaşanabilirdi. Ama bu genç bir takım ve belki yakın gelecekte bu konuda daha da gelişebiliriz.”
