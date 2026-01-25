Bu, Guardiola'nın bu sezon hakem kararlarına karşı ilk kez öfkelenmesi değil. Carabao Kupası yarı final ilk maçında Newcastle'da Antoine Semenyo'nun golünün VAR tarafından altı dakikalık inceleme sonrasında iptal edilmesine çok kızmıştı ve geçen haftaki Manchester derbisinde Diogo Dalot'un kırmızı kart görmemesine de hâlâ kızgın gibi görünüyordu.

Hakem kararlarının takımına olan etkisini ortadan kaldırmak için sakat oyuncularının hepsini geri kazanmak istediğini söyledi. "Dokuz yıldır, altı Premier Lig'de yaptıklarımıza rağmen, oyuncularımın buna karşı savaşmasını çok isterdim," dedi.

"Yarın kuralları ve işleyişi tekrar açıklamak için gelin. Jeremy'nin inanılmaz hızıyla kaç tane faul düdüğü çalındığını biliyor musunuz? Eğer siz ve ben kendi ritmimizle koşarsak ve onlar bizi iterse bu dalış olur, ama Jeremy'nin hızıyla ona dokunurlar ve o hızını kontrol edemez."

"Sezon başında bize stoperlerin forvetin omuzlarının üzerinden geçmesinin faul olduğunu söylüyorlar. Erling Haaland'ın kaç faul yaptığını biliyor musunuz? Ona karşı yapılan faul sayısı, onun lehine yapılanlardan daha fazla. Bana oyuncuları geri getirin."