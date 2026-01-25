Getty Images Sport
Guardiola, Galatasaray maçı öncesinde çılgına döndü! ‘Kuralları açıklamak için gelin’
İlk kez hakemlik yapan kişi VAR'a meydan okudu
Hallam, 2023'ten beri İngiliz Futbol Ligi'nde maç yönettikten sonra Premier Lig'deki ilk maçını yönetti. Stockley Park'ta VAR ekibi tarafından, Yerson Mosquera'nın Omar Marmoush'u marke ederken elle müdahale edip etmediğini incelemesi için VAR'a çağrıldı.
Hakemin VAR'ın tavsiyesine uymak yerine kendi kararını desteklemesinin giderek nadirleşen bir örneğinde, Hallam şunları açıkladı: "İnceleme sonrasında, top Wolves oyuncusunun koluna çarptı ve bu doğal bir pozisyondu, bu nedenle sahadaki karar geçerli kalacak."
Wolves'un teknik direktörü Rob Edwards hakemin kararını desteklediğini söylerken Guardiola farklı düşünüyordu. Ve Premier Lig hakemler şefi Howard Webb'den bir açıklama istedi.
- Getty Images Sport
Galatasaray maçı öncesinde Guardiola'dan Webb'e çağrı
Guardiola basın toplantısında şunları söyledi: "Hakem ilk maçına çıktı, artık herkes onu tanıyacak. Sanırım ilk kez televizyona çıkıp kolun normal pozisyonu için penaltı kararı verecek. Yarın Howard Webb'in medyaya çıkıp neden penaltı olmadığını açıklayacağından oldukça eminim. Manchester United maçında yaptıkları şey - ilk kez yaptılar, çünkü durum biraz şüpheliydi, değil mi? Jeremy [Doku] bu yüzden [Bodo/Glimt maçında] oynayamadı, [Diogo] Dalot'un hareketi yüzünden. Ama sorun değil. Yarını bekliyorum; Çarşambaya kadar beklemeyin, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağımız maç var, meşgulüz. Howard Webb, yarın gel, neden penaltı olmadığını açıkla."
Guardiola, oyuncuların hakemlere karşı 'mücadele etmek' için geri dönmesini istiyor
Bu, Guardiola'nın bu sezon hakem kararlarına karşı ilk kez öfkelenmesi değil. Carabao Kupası yarı final ilk maçında Newcastle'da Antoine Semenyo'nun golünün VAR tarafından altı dakikalık inceleme sonrasında iptal edilmesine çok kızmıştı ve geçen haftaki Manchester derbisinde Diogo Dalot'un kırmızı kart görmemesine de hâlâ kızgın gibi görünüyordu.
Hakem kararlarının takımına olan etkisini ortadan kaldırmak için sakat oyuncularının hepsini geri kazanmak istediğini söyledi. "Dokuz yıldır, altı Premier Lig'de yaptıklarımıza rağmen, oyuncularımın buna karşı savaşmasını çok isterdim," dedi.
"Yarın kuralları ve işleyişi tekrar açıklamak için gelin. Jeremy'nin inanılmaz hızıyla kaç tane faul düdüğü çalındığını biliyor musunuz? Eğer siz ve ben kendi ritmimizle koşarsak ve onlar bizi iterse bu dalış olur, ama Jeremy'nin hızıyla ona dokunurlar ve o hızını kontrol edemez."
"Sezon başında bize stoperlerin forvetin omuzlarının üzerinden geçmesinin faul olduğunu söylüyorlar. Erling Haaland'ın kaç faul yaptığını biliyor musunuz? Ona karşı yapılan faul sayısı, onun lehine yapılanlardan daha fazla. Bana oyuncuları geri getirin."
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
City'nin Wolves karşısında aldığı galibiyet, Premier Lig'de lider Arsenal ile arasındaki puan farkını dört puana indirdi, ancak öncelikle Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'ndaki son maçında Galatasaray'a karşı mücadele edecekler. City'nin, ilk sekize girip play-off maçı oynamak yerine doğrudan eleme aşamasına geçme şansını yakalayabilmesi için Türk devini yenmesi şart.
Guardiola sözlerine şöyle devam etti: "Son dört beş maçtır yenilgisiz olan bir takıma karşı kazandık, bu yüzden oldukça memnunuz. Sonuçları kırmamız gerekiyordu. Bu yüzden iyiydi, ilk yarıda enerji gerçekten iyiydi, sonra Khusanov faul yaptı ve biraz zorlandık. Onlar değişti, daha ileriye gittiler ve son 20-25 dakika biraz durgun geçti ama oynadığımız maç sayısını göz önünde bulundurursak iyi bir sonuçtu ve umarım Çarşamba günü Galatasaray ile oynayacağımız maçtan için iyi bir enerji alabiliriz."
Reklam