AFP
Guardiola, Fenerbahçe’nin yıldızı Ederson’u unutamıyor: ‘Hiçbir kalecinin o yeteneği yok’
Ne oldu?
Donnarumma'nın kaledeki yeteneği yadsınamaz olsa da pas dağıtımındaki eksiklikleri, birçok kişinin Guardiola'nın yaz aylarında City'nin kaleciyle ilgilenmeye başlamasının ardından transferi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini sorgulamasına yol açtı.
Manchester City, Luis Enrique'nin takımının ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmasına rağmen Paris'te ihtiyaç fazlası olarak görülen 26 yaşındaki oyuncu için sonunda 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) karşılığında transferi gerçekleştirdi. Paris ekibi, 24 yaşındaki Lucas Chevalier'e güvenmeyi tercih etti ve 40 milyon avroluk (34,5 milyon sterlin/47 milyon dolar) transfer, kısmen üstün pas yeteneği nedeniyle onaylandı.
Manchester City, Ederson'ı Fenerbahçe'ye 10 milyon sterlin (12 milyon dolar) karşılığında satarak Donnarumma'ya kadrosunda yer açtı. Brezilyalı kaleci Ederson, dünya futbolunda kaleci pozisyonundan en iyi pas veren oyunculardan biri olarak kabul ediliyor.
Guardiola'nın pas yeteneğiyle tanınan kalecileri tercih etme geçmişi göz önüne alındığında -özellikle 2016'da City'nin başına geçtikten kısa süre sonra Joe Hart'ın yerine Claudio Bravo'yu transfer etmesi- Donnarumma'yı transfer etme kararı bazı şaşkınlıklara yol açmıştı. Ancak bu yorumlara bakılırsa, üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan teknik direktörün yeni 1 numaralı kalecisinin hak ettiği saygıyı görmediğini düşündüğü açıkça anlaşılıyor.
Guardiola; Ederson ve Donnarumma'yla ilgili ne söyledi?
Sky Blues'un Exeter City ile oynayacağı FA Cup maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Guardiola şunları söyledi: "Donnarumma, kısa paslarda tempo konusunda gerçekten çok iyi."
"Ederson gibi uzun pasları atamıyor ama başka hiçbir kalecinin Ederson'daki o pas yeteneği yok. Ancak Gigio, soğukkanlılık, ilk kontrol, karar verme ve kısa paslar konusunda gerçekten çok iyi; insanların düşündüğünden çok daha iyi."
Ederson ve Donnarumma'nın pas istatistiği
Guardiola'nın takımlarında oyun kurmanın ne kadar önemli olduğu ve Ederson'ın top hakimiyetindeki olağanüstü yeteneği göz önüne alındığında, Donnarumma'nın pas yeteneğiyle ilgili soruların ortaya çıkması bekleniyordu.
İki oyuncunun geçen sezonki istatistiklerinin karşılaştırılması, belirgin bir tutarsızlık gösteriyor. Ederson, 2024/25 sezonunda önemli ölçüde daha fazla pas denemesi yaptı (90 dakika başına 31,7'ye karşı 23,4). Brezilyalı oyuncu ayrıca, Fransız başkentindeki son sezonunda Donnarumma'dan daha yüksek isabet oranıyla (57,92%'ye karşı 44,6%) daha fazla uzun pas attı (9,4'e karşı 6).
City'ye katıldığından beri Donnrumma'dan selefi kadar topa sahip olması istenmedi; İtalyan kaleci maç başına 25,5 pas denemesi yaptı. Bununla birlikte, geleneksel şutlarda en iyilerden biri olarak niteliklerini kanıtladı; İtalyan kaleci bu sezon Premier Lig'de %71,7'lik bir kurtarış yüzdesine sahip.
- Getty Images Sport
Donnarumma ve City için sırada ne var?
Guardiola, disiplini ve pas becerileriyle ilgili bazı soru işaretlerine rağmen, yeni kalecisine açıkça güveniyor. İspanyol teknik direktör, oyuncunun kulüpteki ilk on lig maçında dört sarı kart görmesinin ardından onu eleştirmekten kaçındı ve ayrıca Sunderland deplasmanında 1-1 berabere kaldıkları maçta İtalyan oyuncunun karıştığı bir kavga sonrasında da arabuluculuk yaptı.
Şampiyonluk yarışında hızlarını korumak istiyorlarsa, City'nin 26 yaşındaki kalecinin kaledeki parlaklığını sergilemesi gerekecek. Maviler şu anda Premier Lig'de Arsenal'in altı puan gerisinde. Yaklaşan lig maçlarını göz önünde bulunduran Cityzens, Exeter City ile oynayacakları FA Cup üçüncü tur maçında Donnarumma'yı yedek kulübesine çekti ve yerine James Trafford kaleyi devraldı.
Reklam