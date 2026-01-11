Guardiola, Fenerbahçe’nin yıldızı Ederson’u unutamıyor: ‘Hiçbir kalecinin o yeteneği yok’

Donnarumma'nın kaledeki yeteneği yadsınamaz olsa da pas dağıtımındaki eksiklikleri, birçok kişinin Guardiola'nın yaz aylarında City'nin kaleciyle ilgilenmeye başlamasının ardından transferi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini sorgulamasına yol açtı.

Manchester City, Luis Enrique'nin takımının ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmasına rağmen Paris'te ihtiyaç fazlası olarak görülen 26 yaşındaki oyuncu için sonunda 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) karşılığında transferi gerçekleştirdi. Paris ekibi, 24 yaşındaki Lucas Chevalier'e güvenmeyi tercih etti ve 40 milyon avroluk (34,5 milyon sterlin/47 milyon dolar) transfer, kısmen üstün pas yeteneği nedeniyle onaylandı.

Manchester City, Ederson'ı Fenerbahçe'ye 10 milyon sterlin (12 milyon dolar) karşılığında satarak Donnarumma'ya kadrosunda yer açtı. Brezilyalı kaleci Ederson, dünya futbolunda kaleci pozisyonundan en iyi pas veren oyunculardan biri olarak kabul ediliyor.

Guardiola'nın pas yeteneğiyle tanınan kalecileri tercih etme geçmişi göz önüne alındığında -özellikle 2016'da City'nin başına geçtikten kısa süre sonra Joe Hart'ın yerine Claudio Bravo'yu transfer etmesi- Donnarumma'yı transfer etme kararı bazı şaşkınlıklara yol açmıştı. Ancak bu yorumlara bakılırsa, üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan teknik direktörün yeni 1 numaralı kalecisinin hak ettiği saygıyı görmediğini düşündüğü açıkça anlaşılıyor.