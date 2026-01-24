Guardiola, Erling Haaland'ı neden maç kadrosundan çıkardı?

Pep Guardiola, Haaland’ı Wolves maçında ilk 11’e almama kararını Sky Sports’a şu sözlerle açıkladı: “Çok fazla maç oynuyoruz. Onun zihnini ve bedenini biraz olsun dinlendirmek istedim. Kadro tercihleri her zaman, o gün için en doğru kararın bu olduğuna inandığım için yapılır.”

Haaland ise Norveç’te alınan yenilginin ardından hem kendi formsuzluğu hem de Manchester City’nin son dönemdeki düşüşü hakkında oldukça açık konuştu. Yıldız golcü şunları söyledi: “Cevaplarım yok. Atmam gereken golleri atamadığım için tüm sorumluluğu üstleniyorum. Herkesten özür diliyorum; tüm Manchester City taraftarlarından ve bugün buraya gelen herkesten… Çünkü açıkçası bu utanç verici. Bodo gerçekten inanılmaz bir futbol oynadı ve sonunda bunu hak ettiler. Dürüst olmak gerekirse ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Cevaplarım yok, söyleyebileceğim tek şey üzgün olduğum.”