Guardiola, Erling Haaland'ı neden maç kadrosundan çıkardı?
“Bitkin” Haaland Wolves maçında kulübede
Erling Haaland, 25 Kasım’da Bayer Leverkusen karşısında yedek başladığı maçtan bu yana ilk kez bir Manchester City ilk 11’inde yer almadı. Norveçli golcü, 29 Ekim’de Swansea ile oynanan Lig Kupası maçından bu yana da ilk kez bir karşılaşmayı tamamen kulübede geçirdi. Pep Guardiola, geçen hafta Newcastle’a karşı oynanan Lig Kupası yarı final ilk maçının ardından Haaland’ın “bitkin” olduğunu açıkça dile getirmişti. Yıldız forvet, Manchester United’a karşı alınan net 2-0’lık yenilgide beklentilerin çok altında kalırken, salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt’e karşı yaşanan sürpriz 3-1’lik mağlubiyette de birçok net fırsatı değerlendiremedi. Guardiola, yaşananların ardından sonunda kararını verdi ve takımın en golcü oyuncusunu, Premier League’de son sırada yer alan Wolves karşısında ilk 11’in dışında bıraktı.
Guardiola, Haaland kararını anlattı
Pep Guardiola, Haaland’ı Wolves maçında ilk 11’e almama kararını Sky Sports’a şu sözlerle açıkladı: “Çok fazla maç oynuyoruz. Onun zihnini ve bedenini biraz olsun dinlendirmek istedim. Kadro tercihleri her zaman, o gün için en doğru kararın bu olduğuna inandığım için yapılır.”
Haaland ise Norveç’te alınan yenilginin ardından hem kendi formsuzluğu hem de Manchester City’nin son dönemdeki düşüşü hakkında oldukça açık konuştu. Yıldız golcü şunları söyledi: “Cevaplarım yok. Atmam gereken golleri atamadığım için tüm sorumluluğu üstleniyorum. Herkesten özür diliyorum; tüm Manchester City taraftarlarından ve bugün buraya gelen herkesten… Çünkü açıkçası bu utanç verici. Bodo gerçekten inanılmaz bir futbol oynadı ve sonunda bunu hak ettiler. Dürüst olmak gerekirse ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Cevaplarım yok, söyleyebileceğim tek şey üzgün olduğum.”
Guehi, City formasıyla ilk maçına çıktı
Manchester City’nin son transferi Marc Guehi, Crystal Palace’tan 20 milyon sterlin karşılığında takıma katılmasının ardından Wolves karşısında ilk kez City forması giydi. Guehi, Abdukodir Khusanov’la birlikte savunmanın merkezinde görev yaptı ve John Stones, Josko Gvardiol ile Rúben Dias’ın sakatlıklarıyla yıpranan savunmaya liderlik ve tecrübe katması bekleniyor.
Guehi, Guardiola’nın takımına katılmanın kendisi için ne ifade ettiğini şu sözlerle anlattı: “Bu transfer, kariyerim boyunca verdiğim tüm emeğin bir karşılığı gibi hissediliyor. Şu anda İngiltere’nin en iyi kulübündeyim ve inanılmaz bir oyuncu grubunun parçasıyım. Bunu söyleyebilmek gerçekten çok güzel. Hem bir oyuncu hem de bir insan olarak gelişmek istiyorum ve bu kulüpte bunun gerçekleşeceğini biliyorum. Futbol bana yıllardır çok şey kattı. Manchester City’de gelişimimi sürdürme şansı yakalamak benim ve ailem için çok özel bir an. Takım arkadaşlarımla tanışmak, çok çalışmak, çalıştırıcının benden ne beklediğini öğrenmek ve ardından City taraftarlarına neler yapabileceğimi göstermek için sabırsızlanıyorum.”
Haaland kritik Şampiyonlar Ligi maçı için saklandı
Pep Guardiola’nın Haaland’ı Wolves maçında dinlendirmesinin bir başka nedeni daha vardı: Norveçli golcüyü çarşamba günü oynanacak kritik Galatasaray karşılaşmasına diri tutmak. Manchester City, Lig Aşaması puan tablosunda son maça girilirken ilk sekizin dışında bulunuyor. İngiliz ekibinin, Türk temsilcisi karşısında mutlaka kazanması gerekiyor ki ilk sekiz içinde yer alıp doğrudan eleme turuna kalma şansını yakalayabilsin.
Ancak bu da tek başına yeterli olmayacak; City’nin hedefe ulaşabilmesi için bazı diğer maçlardan da lehine sonuçlar çıkması gerekecek.
Galatasaray karşısında alınacak olası bir puan kaybı ise City’yi iki maçlı play-off turuna mahkûm edecek. Guardiola’nın ekibinin bu turlarla ilgili kötü anıları var. Geçen sezon Real Madrid’e toplamda 6-3 ile ağır bir şekilde elenen City, organizasyona Guardiola’nın 2016-17’deki ilk sezonundan bu yana en erken aşamada veda etmişti.
