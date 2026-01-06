Guardiola'dan Ruben Amorim'e veda mesajı

Guardiola, Amorim’in görevden alınmasının ardından meslektaşına yönelik alışılmış dayanışmasını bir kez daha göstererek güçlü bir savunma yaptı. Manchester’ın mavi ve kırmızı yakaları arasındaki sert rekabete rağmen City’nin teknik direktörü, son basın toplantısında kulüp aidiyetini bir kenara bırakarak eski komşusu için zarif bir mesaj verdi.

Guardiola, Premier League’deki ince dengelerin çoğu zaman bir teknik direktörün ortaya koyduğu işin kalitesini gölgelediğini vurguladı. Amorim’le yolların ayrılması yönündeki sert karar, zorlu bir form döneminin ortasında ve hafta sonu Leeds United ile alınan beraberliğin ardından gelmişti.

Ancak Guardiola, bu ayrılığı; modern futbol kültürünün, bir oyun felsefesi inşa etmek için gereken zamandan ziyade anlık sonuçlara öncelik vermesinin bir yansıması olarak değerlendirdi.

Basına konuşan Guardiola, Amorim’in durumunu kısa süre önce görevinden ayrılan Enzo Maresca ile kıyaslayarak, üst düzey futbolda sabrın giderek azaldığına işaret eden endişe verici bir tabloya dikkat çekti. “Evet, artık daha az zaman tanınıyor; Enzo’nun başına gelenler gibi,” dedi Guardiola, mesleğin ne kadar değişken hâle geldiğini vurgulayarak.

“Oyunculara duyduğum saygıdan dolayı fazla bir şey söyleyemem. Enzo gibi o da üst düzey bir teknik direktör. Kararı komşularımız aldı ve kendisine gelecekte başarılar diliyorum.”