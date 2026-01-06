Getty/GOAL
Guardiola'dan Ruben Amorim'e veda mesajı
Pep, kulüp aidiyetini bir kenara bıraktı
Guardiola, Amorim’in görevden alınmasının ardından meslektaşına yönelik alışılmış dayanışmasını bir kez daha göstererek güçlü bir savunma yaptı. Manchester’ın mavi ve kırmızı yakaları arasındaki sert rekabete rağmen City’nin teknik direktörü, son basın toplantısında kulüp aidiyetini bir kenara bırakarak eski komşusu için zarif bir mesaj verdi.
Guardiola, Premier League’deki ince dengelerin çoğu zaman bir teknik direktörün ortaya koyduğu işin kalitesini gölgelediğini vurguladı. Amorim’le yolların ayrılması yönündeki sert karar, zorlu bir form döneminin ortasında ve hafta sonu Leeds United ile alınan beraberliğin ardından gelmişti.
Ancak Guardiola, bu ayrılığı; modern futbol kültürünün, bir oyun felsefesi inşa etmek için gereken zamandan ziyade anlık sonuçlara öncelik vermesinin bir yansıması olarak değerlendirdi.
Basına konuşan Guardiola, Amorim’in durumunu kısa süre önce görevinden ayrılan Enzo Maresca ile kıyaslayarak, üst düzey futbolda sabrın giderek azaldığına işaret eden endişe verici bir tabloya dikkat çekti. “Evet, artık daha az zaman tanınıyor; Enzo’nun başına gelenler gibi,” dedi Guardiola, mesleğin ne kadar değişken hâle geldiğini vurgulayarak.
“Oyunculara duyduğum saygıdan dolayı fazla bir şey söyleyemem. Enzo gibi o da üst düzey bir teknik direktör. Kararı komşularımız aldı ve kendisine gelecekte başarılar diliyorum.”
Teknik direktörlüğün acımasız gerçeği
Etihad Stadyumu’nda uzun süreli istikrar ve güven ortamı yakalamış olan Guardiola, ülke fark etmeksizin futbol dünyasında teknik direktörlüğün son derece acımasız bir meslek olduğunu kabul etti. Barcelona ile İspanya’da, Bayern Münih ile Almanya’da görev yapmış biri olarak, Premier League’deki baskının benzersiz olmadığını; ancak yargıların giderek daha hızlı verildiğini belirtti.
“Oldukça benzer [İngiltere, İspanya ve Almanya],” diyen Guardiola, kulübe kenarındaki baskıyı değerlendirirken şunları söyledi:
“Kazanamadığınızda güvende olduğunuz bir ülke olduğunu sanmıyorum. Genelde sonuç alamazsanız geçmişinizin ya da bugününüzün bir önemi kalmıyor. Sizi fikirleriniz ve vizyonunuz için işe alıyorlar, sonuçlar gelmediğinde ise gönderiyorlar. “Bazen bir sürece ve zamana ihtiyaç vardır.”
İnce farklar ve kaçan fırsatlar
Guardiola, genel geçer ifadelerin ötesine geçerek United’ın son dönemdeki sıkıntılarına dair detaylı bir analiz sundu ve Old Trafford’daki başarısızlık anlatısının abartıldığını ima etti. Özellikle Everton, Bournemouth ve Wolves’a karşı oynanan üç iç saha maçına dikkat çekti. United bu maçlardan Everton’a karşı mağlubiyet alırken, Bournemouth ve Wolves karşılaşmaları beraberlikle sonuçlandı. Guardiola’ya göre bunlar birer felaket değil, topun Amorim’in takımı adına yeterince şanslı sekmediği anlardı.
“United’ta iç sahada üç maç berabere bitiyor; Everton’a karşı, ki 70 dakika boyunca 11’e 10 oynamışlardı, Bournemouth ve Wolves maçları,” diye açıkladı Guardiola. Bu beraberliklerin galibiyete dönmesi hâlinde tablonun tamamen değişebileceğini savundu. “Arsenal’e çok yakın olabilirlerdi,” diyen Guardiola, United’ın aslında birkaç anlık detay, birkaç sekme farkıyla ya şampiyonluk yarışının içinde kalabileceğini ya da rahat bir ilk dört konumuna yerleşebileceğini belirtti. “Farklar çok küçük.”
Sırada ne var?
Guardiola’nın mesajındaki belki de en empatik bölüm, Amorim’in kadro kurma konusunda karşı karşıya kaldığı zorlayıcı şartlara dair değerlendirmesiydi. United, uluslararası turnuvalara giden oyuncuların da etkisiyle giderek kabaran bir sakatlık listesiyle mücadele etmek zorunda kaldı.
Bu durum Guardiola’nın da yakından bildiği bir tablo; City de benzer fiziksel sorunlarla boğuşuyor. Afrika Uluslar Kupası ve kilit oyuncuların yokluğunun etkisine dikkat çeken Guardiola, dünyanın en rekabetçi liginde, bu denli eksik bir kadroyla hiçbir teknik direktörün işinin kolay olmadığını vurguladı.
“Şimdi United’ın da, tıpkı bizim şu anda yaşadığımız gibi, çok sayıda eksiği olduğunu görüyorsunuz,” dedi Guardiola. “Afrika Uluslar Kupası’ndaki oyuncular ve önemli isimlerin yokluğu varken bu iş çok zor.”
Guardiola’ya göre Amorim gibi “üst düzey” bir teknik direktörün görevden alınması, bu mesleğin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Manchester’ın kırmızı yakası yeni bir kurtarıcı arayışına girerken, City’nin teknik sorumlusu kendi bakış açısından net bir mesaj verdi: gönderilen isim, yetenek eksikliğinden değil; koşulların, şanssızlığın ve sabırsızlığın kurbanı oldu.
