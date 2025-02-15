Guardiola'dan Liverpool'a gönderme: "Bizim yaptığımızı yapamazlar"

GOAL/Gettyİdil Erin TetikGuardiola'dan Liverpool'a gönderme: "Bizim yaptığımızı yapamazlar"P. GuardiolaLiverpoolEverton - LiverpoolEvertonPremier LigPep Guardiola, Liverpool'la oynayacakları maçtan önce rakibine üstü kapalı göndermede bulundu.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaGuardiola'dan Liverpool'a göndermePremier Lig'de karşı karşıya geleceklerCity, Premier Lig'de 100 puana ulaşmayı başaran tek takım olmaya devam ediyorGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱