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Arne Slot Pep GuardiolaGOAL/Getty
İdil Erin Tetik

Guardiola'dan Liverpool'a gönderme: "Bizim yaptığımızı yapamazlar"

P. GuardiolaLiverpoolEverton - LiverpoolEvertonPremier Lig

Pep Guardiola, Liverpool'la oynayacakları maçtan önce rakibine üstü kapalı göndermede bulundu.

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  • Guardiola'dan Liverpool'a gönderme
  • Premier Lig'de karşı karşıya gelecekler
  • City, Premier Lig'de 100 puana ulaşmayı başaran tek takım olmaya devam ediyor
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