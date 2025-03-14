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Pep Guardiola Fabio CapelloGetty Images
Uğur Aktan

Guardiola’dan İtalyan futboluna ilişkin çarpıcı itiraf

P. GuardiolaM.CityPremier LigSerie AF. Capello

Pep Guardiola, Fabio Capello'nun eleştirisine esprili şekilde yanıt vererek İtalyan futbolunu mahvetmek için "yeterince iyi olmadığını" itiraf etti.

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