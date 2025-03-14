Guardiola’dan İtalyan futboluna ilişkin çarpıcı itiraf

Getty ImagesUğur AktanGuardiola’dan İtalyan futboluna ilişkin çarpıcı itirafP. GuardiolaM.CityPremier LigSerie AF. CapelloPep Guardiola, Fabio Capello'nun eleştirisine esprili şekilde yanıt vererek İtalyan futbolunu mahvetmek için "yeterince iyi olmadığını" itiraf etti.Makale burada devam ediyorMakale burada devam ediyorMakale burada devam ediyorCapello, Guardiola'ya öfkeli bir çıkış yaptıİtalyan futbolunu mahvetmekle suçladıCity menajeri Capello'ya "büyük bir barışma" teklif ettiGOAL'u WhatsApp'ta takip et! 🟢📱