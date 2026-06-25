Gol patlaması… Vinícius, Ancelotti’ye borcunu ödüyor

Vinícius Júnior, Brezilya milli takımının grup aşamasında oynadığı üç maçın hepsinde gol atarak 2026 Dünya Kupası’nın en öne çıkan yıldızlarından biri haline geldi.
Vinícius, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yönetiminde istikrarını bulup en iyi seviyesine geri döndükten sonra, bu yılki Dünya Kupası'nda 4 gol attı.
İspanyol "Sport" gazetesi, Ancelotti yönetimindeki Samba ekibinde Vinícius'un gösterdiği parlak performansı ortaya koyan bir haber yayınladı.
Vinícius, İtalyan teknik direktörün yönetiminde Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı formasıyla oynadığı 198 maçta 98 gol attı.