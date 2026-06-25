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Gol patlaması… Vinícius, Ancelotti’ye borcunu ödüyor

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İskoçya - Brezilya
İskoçya
Brezilya
Dünya Kupası
Vinicius Junior
C. Ancelotti
Brezilya

Vinícius Júnior, Brezilya milli takımının grup aşamasında oynadığı üç maçın hepsinde gol atarak 2026 Dünya Kupası’nın en öne çıkan yıldızlarından biri haline geldi.

Vinícius, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yönetiminde istikrarını bulup en iyi seviyesine geri döndükten sonra, bu yılki Dünya Kupası'nda 4 gol attı.

İspanyol "Sport" gazetesi, Ancelotti yönetimindeki Samba ekibinde Vinícius'un gösterdiği parlak performansı ortaya koyan bir haber yayınladı.

Vinícius, İtalyan teknik direktörün yönetiminde Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı formasıyla oynadığı 198 maçta 98 gol attı.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Ancelotti, Vinícius için Brezilya'yı kurdu

    Rakamlar her şeyi açıkça ortaya koyuyor: Brezilya Milli Takımı ve Real Madrid’de, Vinícius, Carlo Ancelotti yönetiminde 198 maça çıktı ve bu maçlarda 98 gol attı; bu da maç başına 0,49 gol ortalaması anlamına geliyor.

    Bu ortalam, Vinícius’un Xabi Alonso yönetiminde elde ettiği performansı açıkça geride bırakıyor. İspanyol teknik direktörün onu uygun şekilde kullanamaması nedeniyle, Vinícius 33 maçta sadece 7 gol atmış ve maç başına 0,21 gol ortalaması yakalamıştı.

    Alvaro Arbeloa ile birlikte durum nispeten değişti; Vinícius, 26 maçta 16 gol attı ve Real Madrid’in az sayıdaki olumlu noktalarından biri oldu.

    Carlo Ancelotti, Dünya Kupası başlamadan önce “Vinícius’un en iyi halini” ortaya çıkarmayı umduğunu söylemişti. 

    Ancelotti, Vinícius’a yaratıcılığını sergilemesi için tam özgürlük tanıdı, enerjisini tüketmemesi için bazı defansif görevlerini hafifletti ve onu rakip kalelere daha yakın oynattı; böylece bu hedef gerçekten de gerçekleşti.

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    Ancelotti’nin sakin kişiliği

    Carlo Ancelotti’nin sakin kişiliği ve oyuncularla iletişim kurma konusundaki engin tecrübesi, Vinícius Júnior’un mizacına tam olarak uyuyor; ancak İtalyan teknik direktör, Real Madrid’de görev yaptığı dönemde oyuncunun coşkusunu dizginlemekte ciddi zorluklar yaşamıştı. 

    Ancak Ancelotti onu hiçbir zaman yüzüstü bırakmadı, sürekli olarak savundu ve her koşulda onun yanında durdu; görünüşe göre Vinícius bugün bu iyiliğin karşılığını nasıl ödeyeceğini biliyor.

    Real Madrid’in kanat oyuncusu, açılış maçında Fas ile oynanan berabere biten karşılaşmada Brezilya’nın tek golünü attı; ardından Haiti’ye karşı 3-0 kazanılan maçta bir gol attı ve takım arkadaşı Matheus Cunha’ya bir asist yaptı; son olarak da İskoçya’ya karşı iki gol atarak tüm beklentileri doğruladı.

    25 yaşında ve şampiyonluk kazanma konusunda büyük bir tutkuya sahip olan Vinícius, 2026 Dünya Kupası’na turnuvanın en öne çıkan yıldızlarından biri olarak katılacak; ancak bu kez sadece olumlu nedenlerle ve en sevdiği teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin yönetiminde.

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