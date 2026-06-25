Gol patlaması… Vinícius, Ancelotti’ye borcunu ödüyor

Rakamlar her şeyi açıkça ortaya koyuyor: Brezilya Milli Takımı ve Real Madrid’de, Vinícius, Carlo Ancelotti yönetiminde 198 maça çıktı ve bu maçlarda 98 gol attı; bu da maç başına 0,49 gol ortalaması anlamına geliyor.

Bu ortalam, Vinícius’un Xabi Alonso yönetiminde elde ettiği performansı açıkça geride bırakıyor. İspanyol teknik direktörün onu uygun şekilde kullanamaması nedeniyle, Vinícius 33 maçta sadece 7 gol atmış ve maç başına 0,21 gol ortalaması yakalamıştı.

Alvaro Arbeloa ile birlikte durum nispeten değişti; Vinícius, 26 maçta 16 gol attı ve Real Madrid’in az sayıdaki olumlu noktalarından biri oldu.

Carlo Ancelotti, Dünya Kupası başlamadan önce “Vinícius’un en iyi halini” ortaya çıkarmayı umduğunu söylemişti.

Ancelotti, Vinícius’a yaratıcılığını sergilemesi için tam özgürlük tanıdı, enerjisini tüketmemesi için bazı defansif görevlerini hafifletti ve onu rakip kalelere daha yakın oynattı; böylece bu hedef gerçekten de gerçekleşti.