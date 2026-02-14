"Gol oldu sandım!" - Chelsea'nin Liam Delap, Hull karşısında hat-trick asist yaptıktan sonra kaçırdığı korkunç golü açıklıyor

Delap daha sonra topun kaleye girdiğine ikna olduğunu itiraf etti. TNT Sports'a şunları söyledi: "Hayatım üzerine yemin ederim, neredeyse kaçacaktım. Topun kaleye girdiğini sandım. Tabii ki hakemin düdüğünü çalmasını bekliyordum. İkinci kez vurmalıydım, ama çok çılgınca bir durumdu. Aptalca bir hareketti ama topun kaleye girdiğini sandım."

Bu kaçırılan gol, yorumcu ve Premier League'in en çok gol atan oyuncusu Alan Shearer'ın eleştirilerine neden oldu. BBC Sport'a şunları söyledi: "Aman Tanrım. Delap ne yapıyor? Sanki 'dünyada tüm zaman benim' diye düşünüyor gibi. Yavaşça topun yanına gidiyor ve zamanını harcıyor. Neyi bekliyorsun? Liam Delap iyi bir dört dakika geçirmedi. İki kez topu kaybetti ve kolay bir golü kaçırdı. Delap kötü oynadı ve bu gece ona bir fırsat verildi. Delap çok tembel görünüyor, performansını iyileştirmesi gerekiyor."

Delap toparlanmayı başardı ve maçta üç asist yaptı, bu da Shearer'ın maçtan sonra onu övmesine neden oldu. Shearer, "Delap başlangıçtan sonra iyi toparlandı ve galibiyette önemli rol oynadı. Bunun için büyük övgüyü hak ediyor." diye ekledi.