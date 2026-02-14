Getty
"Gol oldu sandım!" - Chelsea'nin Liam Delap, Hull karşısında hat-trick asist yaptıktan sonra kaçırdığı korkunç golü açıklıyor
Chelsea, Delap'ın kaçırmasına rağmen rahat bir galibiyet aldı.
Chelsea, Pedro Neto'nun hat-trick'i ve Estevao'nun golüyle Hull'u yenerek MKM Stadyumu'nda FA Cup'ın beşinci turuna yükseldi. Ancak Delap için ilginç bir geceydi, çünkü bir kez daha gol atmayı başaramadı. İlk yarıda gol atması gerekirdi, ancak kalecinin uzaklaştırmasını engelledikten sonra topun çizgiyi geçtiğinden emin olamadı. Delap, topu kontrol etmeyi başardı ve kaleye şut attı, ancak şutu Phillips tarafından engellendi. Forvet, maçı üç asistle tamamladı, ancak bu sezon Chelsea formasıyla 23 maçta sadece iki gol attı ve Blues formasıyla son dokuz maçında gol atamadı.
"İçeri girdiğini sanmıştım!"
Delap daha sonra topun kaleye girdiğine ikna olduğunu itiraf etti. TNT Sports'a şunları söyledi: "Hayatım üzerine yemin ederim, neredeyse kaçacaktım. Topun kaleye girdiğini sandım. Tabii ki hakemin düdüğünü çalmasını bekliyordum. İkinci kez vurmalıydım, ama çok çılgınca bir durumdu. Aptalca bir hareketti ama topun kaleye girdiğini sandım."
Bu kaçırılan gol, yorumcu ve Premier League'in en çok gol atan oyuncusu Alan Shearer'ın eleştirilerine neden oldu. BBC Sport'a şunları söyledi: "Aman Tanrım. Delap ne yapıyor? Sanki 'dünyada tüm zaman benim' diye düşünüyor gibi. Yavaşça topun yanına gidiyor ve zamanını harcıyor. Neyi bekliyorsun? Liam Delap iyi bir dört dakika geçirmedi. İki kez topu kaybetti ve kolay bir golü kaçırdı. Delap kötü oynadı ve bu gece ona bir fırsat verildi. Delap çok tembel görünüyor, performansını iyileştirmesi gerekiyor."
Delap toparlanmayı başardı ve maçta üç asist yaptı, bu da Shearer'ın maçtan sonra onu övmesine neden oldu. Shearer, "Delap başlangıçtan sonra iyi toparlandı ve galibiyette önemli rol oynadı. Bunun için büyük övgüyü hak ediyor." diye ekledi.
Rosenior, Delap hakkında ne söyledi?
Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, maçtan sonra Delap'ın performansını övgüyle karşıladı. Gazetecilere şunları söyledi: "En iyi performans. 9 numara olmak, özellikle bizim oynadığımız sistemde, her zaman kendinle ilgili değildir. Diğer oyuncuları oyuna dahil etmekle ilgilidir. Bazen diğer oyuncuların alan kazanması için fedakarlık yapmakla ilgilidir ve bence o, presimizi çok iyi başlattı. Ama bir yandan da bu kadar çok farklı oyuncuyu öne çıkarmak güzel, çünkü bu gerçekten güçlü bir takım performansı anlamına geliyor. 1-15 arasında, bu gece gerçekten çok güçlü bir performans olduğunu hissettim."
Rosenior da takımının performansından bahsetti ve oyuncularından neden bu kadar etkilendiğini açıkladı. Şöyle ekledi: "Bence genel olarak olumlu olan şey takımın uygulamasıydı. Baskımız, yoğunluğumuz, çalışma hızımız ve Pedro bunu örnekledi, dürüst olmak gerekirse. Bu yüzden o golleri atıyor. Böylesine yetenekli oyunculara sahip olduğum için çok şanslıyım. Hızlı bir şekilde fark ettiğim şey, onların sadece iyi oyuncular değil, aynı zamanda olağanüstü profesyoneller olduğu. Bu gece, Premier Lig'e yükselmeye çalışan çok iyi bir takıma karşı gerçekten profesyonel bir performans sergilendiğini düşünüyorum. Bu kolay bir maç değildi. Futbolumuzun bir kısmı tam da görmek istediğim gibiydi, ama ondan önce, takımın bu gece sergilediği değerler beni çok mutlu bir teknik direktör yaptı."
Chelsea için bundan sonra ne olacak?
Chelsea, Pazartesi günü FA Cup'ın bir sonraki turu için yapılacak kura çekiminde beşinci turdaki rakibini öğrenecek. Bu arada, bir hafta sonra Premier League'de Burnley ile oynayacakları maça odaklanacaklar.
