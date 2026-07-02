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cm grafica glasner 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Glasner, Milan’ın ilgisinden Nottingham Forest’a

Nottingham Forest
Transfers
O. Glasner

Crystal Palace’taki serüvenini tamamlayan Avusturyalı teknik direktör, Premier Lig’deki başka bir takıma imza atmaya hazır

Geçtiğimiz haftalarda Milan ile adı anılan Oliver Glasner, fiilen Nottingham Forest’ın yeni teknik direktörü oldu. Telegraph’ın doğruladığı üzere, Avusturyalı teknik direktör Vitor Pereira’nın yerine geçecek. Portekizli teknik direktör, zorlu bir sezonun ardından Nottingham’ı küme düşmekten kurtarmış olduğu için bu gelişme sürpriz bir dönüm noktası oldu.


  • 1974 doğumlu Avusturyalı Oliver Glasner, son iki sezonda Crystal Palace’ı çalıştırmış ve takımı Conference League şampiyonluğuna taşımıştır. Bu arada, bildiğimiz gibi, birçok teknik direktörle (Iraola, Glasner’in kendisi, Pochettino, Slot, Rangnick) görüşmelerin ardından Milan, Rossoneri’nin teknik direktörlüğünü Portekizli Ruben Amorim’e emanet etmiştir.


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