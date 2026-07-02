Glasner, Milan’ın ilgisinden Nottingham Forest’a

Geçtiğimiz haftalarda Milan ile adı anılan Oliver Glasner, fiilen Nottingham Forest’ın yeni teknik direktörü oldu. Telegraph’ın doğruladığı üzere, Avusturyalı teknik direktör Vitor Pereira’nın yerine geçecek. Portekizli teknik direktör, zorlu bir sezonun ardından Nottingham’ı küme düşmekten kurtarmış olduğu için bu gelişme sürpriz bir dönüm noktası oldu.



