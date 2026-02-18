'Gizli Futbolcu' kimliği ortaya çıktı! Eski Premier Lig forveti nihayet gerçek kimliğini açıkladı

Liberty Rock Sport Podcast'te konuşan Kitson, "Ben Gizli Futbolcuyum. Bunu daha önce hiç yüksek sesle söylememiştim. Bu fikir, futbolun gidişatından memnun olmadığım ve kendi ruh sağlığım için bunu ifade edecek bir çıkış noktasına ihtiyacım olduğu bir anda aklıma geldi.

Çocukluğumdan beri yazıyorum. Bu benim tutkum. Dediğim gibi, seyahat yazarı olmak istiyordum. Yazmak benim için bir tür terapiydi. Futbolda olan biteni sindirmeme yardımcı oldu.

"Başlangıçta isimler vermekle ilgili bir şey değildi. Sektörde neler olup bittiğini ve nedenini açıklamakla ilgiliydi.

"Yazardım ve insanların kendi fikirlerini oluşturmalarına izin verirdim. Bir süre eğlenceliydi, sonra büyük bir endişe yarattı. Bir kariyerim ve büyük bir sözleşmem vardı. Eğer ifşa edilseydim, kovulur ve dışlanırdım. Şimdi herkesin bir podcast'i ve bir çıkış noktası var. O zamanlar, bu gerçekten yeniydi.

Bu, bu ülkedeki futbolu değiştirdi ve en üst düzeyde köklü değişikliklere yol açtı, bununla gurur duyuyorum. Ama stres ve endişe çok büyüktü."