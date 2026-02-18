Getty Images Sport
'Gizli Futbolcu' kimliği ortaya çıktı! Eski Premier Lig forveti nihayet gerçek kimliğini açıkladı
'Gizli Futbolcu' gazete köşesinin yanı sıra beş kitap yayınladı.
"The Secret Footballer" serisi yayınlandığı süre boyunca büyük ilgi gördü. Hayranlar, profesyonel futbolun daha sinir bozucu yönlerine ışık tutan haftalık gazete köşesindeki içgörülerden büyük keyif aldılar. Bu takma adla beş kitap da yayınlandı, bunlardan bazıları anı kitabıydı, ancak yazarın gizliliği taraftarlar arasında sık sık tartışmalara yol açtı. İnsanlar onun kimliğinin gizemini çözmeye çalışırken çevrimiçi gruplar bile oluşturuldu, ancak Kitson'un kitapları ve gazete köşe yazılarını kaleme alan kişinin kendisi olduğunu açıklamasıyla bu gizem sona erdi.
Kitson, ilk olarak Cambridge United ve Reading'de adını duyurdu. Reading, 2005-06 sezonunda 106 puanla tek bir Championship sezonunda en fazla puan rekorunu kırdıktan sonra, Kitson Premier League'de Reading forması giydi. Daha sonra Stoke City, Portsmouth, Sheffield United ve Oxford United gibi takımlarda oynadı ve Arlesey Town'da kısa bir süre oynadıktan sonra 2015 yılında emekli oldu.
Eski PL forveti kimliğini açıkladı
Liberty Rock Sport Podcast'te konuşan Kitson, "Ben Gizli Futbolcuyum. Bunu daha önce hiç yüksek sesle söylememiştim. Bu fikir, futbolun gidişatından memnun olmadığım ve kendi ruh sağlığım için bunu ifade edecek bir çıkış noktasına ihtiyacım olduğu bir anda aklıma geldi.
Çocukluğumdan beri yazıyorum. Bu benim tutkum. Dediğim gibi, seyahat yazarı olmak istiyordum. Yazmak benim için bir tür terapiydi. Futbolda olan biteni sindirmeme yardımcı oldu.
"Başlangıçta isimler vermekle ilgili bir şey değildi. Sektörde neler olup bittiğini ve nedenini açıklamakla ilgiliydi.
"Yazardım ve insanların kendi fikirlerini oluşturmalarına izin verirdim. Bir süre eğlenceliydi, sonra büyük bir endişe yarattı. Bir kariyerim ve büyük bir sözleşmem vardı. Eğer ifşa edilseydim, kovulur ve dışlanırdım. Şimdi herkesin bir podcast'i ve bir çıkış noktası var. O zamanlar, bu gerçekten yeniydi.
Bu, bu ülkedeki futbolu değiştirdi ve en üst düzeyde köklü değişikliklere yol açtı, bununla gurur duyuyorum. Ama stres ve endişe çok büyüktü."
Gary Speed'in ölümü, "Gizli Futbolcu"nun sonuna önemli bir etki yaptı.
Kitson ayrıca, 2011 yılında Gary Speed'in ölümünün, "Gizli Futbolcu" olarak kariyerine son verme kararında nasıl bir rol oynadığını da anlattı. Leeds United, Newcastle United ve Bolton Wanderers gibi takımlarda orta saha oyuncusu olarak forma giymiş olan Speed, 42 yaşında evinde ölü bulunmuştu.
Kitson şöyle dedi: "En kötü şey, 'Bazen Işığın Arkasında Karanlık Vardır' başlıklı zihinsel sağlıkla ilgili bir köşe yazısı yazdığım zamandı.
O zamanlar futbolda kimse ruh sağlığından bahsetmiyordu. Bu konuyu açan kişi zayıf olarak görülüyordu. Ruh sağlığı konusunda bir salgın olduğunu söyledim ve birinin intihar etmesinin an meselesi olduğunu öngördüm.
"Yazıyı Cuma günü gönderdim. Cumartesi günü yayınlandı. Pazar günü Gary Speed ölü bulundu. O andan itibaren Gizli Futbolcu olmak eğlenceli olmaktan çıktı."
Kitson motivasyon konuşmacısı olarak çalışıyor
Kitson, futbolcu olarak emekli olduktan sonra yorumculuk yapmaya başladı, ancak şu anda ağırlıklı olarak ruh sağlığı alanında motivasyon konuşmacısı olarak çalışıyor.
2020 yılında, eski forvet, iki yıl önce eski Manchester City yıldızının ırkçılığın "hedefi haline geldiğini" ima ettiği için Raheem Sterling'den özür diledi.
Kitson, "Belki de beceriksiz bir dil kullandım ve bunun için özür dilerim. Ancak hiçbir zaman ırkçılığın herhangi bir biçimini hoş görmedim ve hoş görmeyeceğim.
Raheem'in mücadeleyi üstlenip 'Hayır, bunu kabul etmiyorum' demesini takdir ediyorum. Ve ona katılıyorum. Daha fazlası yapılmalı. Ve ben bunu yapmaya hazırım.
"O ya da başka biri bu konuyu benimle ve ne yapmayı planladığımı konuşmak isterse, bu sohbeti yapmaktan ve onun ve diğer oyuncuların endişelerini gidermekten mutluluk duyarım."
