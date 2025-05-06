Gizli Cevherler FC: Chelsea ve Newcastle, Strasbourg'un harika yeteneği Emanuel Emegha'nın neden peşinde?

Hollandalı forvet, Ligue 1 sezonunun öne çıkan isimlerinden biri oldu ve şimdi Premier Lig'e transferle anılıyor.

Bu yaz, Avrupa'nın en iyi 9 numaralarını transfer etme yarışı şiddetli geçecek. Dünyanın en zengin kulüplerinden birçoğu yeni bir forvete ihtiyaç duyuyor ve piyasada, fahiş fiyatlarla da olsa, birçok oyuncu var. Viktor Gyokeres ve Alexander Isak gibi çok istenen isimler var ancak daha makul paralara benzer sonuçlar alabileceğiniz oyuncular da mevcut.

Bu potansiyel gizli cevherlerden biri Strasbourg'ta bu sezon Ligue 1'de parlayan 22 yaşındaki Emanuel Emegha. Hollandalı, 2024-25 sezonunda 27 lig maçında 14 gol atıp üç asist yaparak Fransa'nın en üst liginde en çok gol atan dört oyuncu olmayı başardı. Strasbourg'un Avrupa futboluna doğru hamle yapmasına öncülük eden bu form, onları sadece averaj farkıyla, kalan iki maçla birlikte Şampiyonlar Ligi elemeleri için bir adım uzağa getirdi.

Emegha'nın formu, şaşırtıcı olmayacak şekilde onu kıtanın en büyük takımlarıyla bağlantılı hale getirdi ve yaz döneminde muhtemel bir transfer gözüküyor. Peki, Emegha kimdir ve neden Avrupa'nın en sıcak forvetlerinden biri olarak ortaya çıkması bu kadar uzun sürdü?