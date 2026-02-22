Arteta, Spurs maçından önce takımının "bottlers" olduğu yönündeki iddiaları zaten reddetmişti, ancak maçın başlamasından önce oyuncularına yeni bir uyarıda bulundu. İspanyol teknik adam, Arsenal'i 2003-04 sezonundan bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğuna taşımayı hedeflediği için, oyuncularının şampiyonluk mücadelesinin getirdiği "gürültü" ile başa çıkmaları gerektiğini açıkça belirtti.

Arteta'nın takımı, Pazar günü zor günler geçiren Spurs ile karşılaşacak. Spurs, son yedi Premier League maçında sadece iki galibiyet alabilmiş ve pek de ikna edici bir performans sergileyememişti. Tottenham, küme düşme tehlikesiyle boğuşurken, Thomas Frank'ı kovduktan sonra Igor Tudor'u geçici teknik direktör olarak atadı.

Tudor, Spurs taraftarlarına Arsenal maçında hoşlarına gidecek bir şey göreceklerini vaat ederek şöyle açıkladı: "Ben koçluk yaparken asla sıralamaya bakmam. Belki garip gelebilir. Nerede olduğumuzu izlemem. Bu bir süreç. Pazar günü ne göreceğimizi sorarsanız, somut, insanların hoşuna gidecek iyi bir şey göreceğimize inanıyorum."