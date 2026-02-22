Getty Images Sport
"Gidip başka bir şey yapın" - Mikel Arteta, Tottenham maçı öncesinde Arsenal yıldızlarına uyarıda bulundu
Arsenal üzerindeki baskı artıyor
Arteta, Spurs maçından önce takımının "bottlers" olduğu yönündeki iddiaları zaten reddetmişti, ancak maçın başlamasından önce oyuncularına yeni bir uyarıda bulundu. İspanyol teknik adam, Arsenal'i 2003-04 sezonundan bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğuna taşımayı hedeflediği için, oyuncularının şampiyonluk mücadelesinin getirdiği "gürültü" ile başa çıkmaları gerektiğini açıkça belirtti.
Arteta'nın takımı, Pazar günü zor günler geçiren Spurs ile karşılaşacak. Spurs, son yedi Premier League maçında sadece iki galibiyet alabilmiş ve pek de ikna edici bir performans sergileyememişti. Tottenham, küme düşme tehlikesiyle boğuşurken, Thomas Frank'ı kovduktan sonra Igor Tudor'u geçici teknik direktör olarak atadı.
Tudor, Spurs taraftarlarına Arsenal maçında hoşlarına gidecek bir şey göreceklerini vaat ederek şöyle açıkladı: "Ben koçluk yaparken asla sıralamaya bakmam. Belki garip gelebilir. Nerede olduğumuzu izlemem. Bu bir süreç. Pazar günü ne göreceğimizi sorarsanız, somut, insanların hoşuna gidecek iyi bir şey göreceğimize inanıyorum."
Arteta'nın Arsenal uyarısı
Maç öncesinde konuşan Arteta, gazetecilere şunları söyledi: "Onlara şu soruyu sorun: 'Bu gürültünün bir parçası olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız, gidin başka bir şey yapın. Başka bir kulübe katılın, yoksa Arsenal'de olmak mı istiyorsunuz? Herkes 10 yıldır, 15 yıldır, oraya geri dönmemiz gerektiğini (şampiyonluk için mücadele etmemiz gerektiğini) talep ediyordu ve şimdi oradayız, peki şimdi ne olacak? Gürültü istemiyor musunuz? Gürültü bunun bir parçası, mermiler de bunun bir parçası ve biz bunlarla doğru şekilde başa çıkmaya ve istediğimizi elde etmeye çalışıyoruz. Yapmamız gerekeni yapmalıyız. Bunun kimse için değişeceğini sanmıyorum. Sonunda, bir sonraki maçı kazanmalısınız ve bunu yaparsanız çok daha güçlü bir konumda olursunuz ve kontrol edebileceğimiz tek şey budur.
Guardiola, Newcastle galibiyetinin ardından şampiyonluk mesajı gönderdi
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola da Cumartesi günü takımının Newcastle'ı mağlup etmesinin ardından şampiyonluk mesajı verdi. Guardiola, "Birçok şey olacak. Tüm maçları kazanamayacağımızı hissediyorum. Arsenal'i bilmiyorum. Ama bu hissi var içimde, çünkü FA Cup, Şampiyonlar Ligi maçları var, sonra da zorluklar gelecek. Çok, çok fazla maç var. Sakatlıklar olacak. En iyisi şimdi rahatlamak ve Leeds'e odaklanmak, sonra göreceğiz. Her şey seviyemize bağlı, daha iyi, daha iyi, daha iyi olmamız gerekiyor."
"Çok sayıda yeni oyuncumuz var, bu yüzden bunu yaşamaları gerekiyor. Unutun gitsin dedim. Gelişmemiz gerekiyor, bu yeterli değil. Premier League'i kazanmak için rekabet etmek istiyorsanız orada olmalısınız. Üç puanı kazanabileceğimizi kanıtladık ama bunu başarmak için daha iyisini yapmalıyız. Oyunculara 'bu üç gün boyunca bol bol caipirinha ve daiquiri için, hayatın tadını çıkarın' diyorum. Ve ondan sonra, üç antrenman yapıp Leeds'e gidin. Doğru yol budur. Ne kadar zor olacağını biliyorum. İyi gitmezse, devam ederiz, asla pes etmeyiz. Premier League'de 10 veya 11 maç çok fazladır."
Sırada ne var?
Arsenal, Pazar günü Tottenham Hotspur Stadyumu'na gidecek ve önümüzdeki hafta sonu Emirates'te Chelsea ile karşılaşacak. Manchester City ise, bir sonraki Premier Lig maçı için Leeds United'a gitmeden önce, kuzey Londra'daki gelişmeleri yakından takip edecek.
