Gianluca Prestianni, Vinicius Junior'un ırkçılık şikayeti üzerine UEFA tarafından geçici olarak uzaklaştırıldı. Bu karar, Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı Benfica'nın kanat oyuncusu olmadan oynamasına neden oldu
Estadio da Luz'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında neler oldu?
Prestianni, Estadio da Luz'da oynanan çekişmeli Avrupa maçının ilk ayağında Brezilya milli takım oyuncusuVinicius'un golünü gördükten sonra onunla hararetli bir tartışmaya girdi.
20 yaşındaki Güney Amerikalı oyuncu, kıtasal rakibiyle etkileşimde bulunurken ağzını formasını kullanarak kapattı. Skoru açtıktan sonra maçın devam etmesini bekleyen Vinicius, şikayette bulunmak için hakeme doğru koştu.
UEFA protokolleri uyarınca maç 10 dakika durduruldu ve Avrupa futbolunun yönetim organı ile Portekiz hükümeti tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Prestianni, UEFA tarafından geçici olarak men edildi
UEFA'nın ilk eylem planına ilişkin resmi açıklaması şu şekildedir: "17 Şubat 2026 tarihinde SL Benfica ile Real Madrid CF arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 Eleme Play-off maçında ayrımcı davranış iddialarını soruşturmak üzere bir UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi (EDI) atanmasının ardından ve EDI'nin ara raporu talebi üzerine, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) bugün, Gianluca Prestianni'yi, ayrımcı davranışla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin (DR) 14. maddesini prima facie ihlal ettiği gerekçesiyle, bir sonraki (1) UEFA kulüp müsabakasında geçici olarak men etmeye karar vermiştir.
"Bu karar, devam eden soruşturmanın sonuçlandırılması ve ilgili raporun UEFA disiplin organlarına sunulmasının ardından UEFA disiplin organlarının verebileceği herhangi bir karara halel getirmez. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi, uygun zamanda paylaşılacaktır."
Benfica kararı temyiz edecek
Benfica, kendi resmi açıklamasında bu karara itiraz edeceğini doğrulayarak hızlı bir şekilde yanıt verdi. Açıklama şöyle: "Sport Lisboa e Benfica, Real Madrid ile oynanan maç sırasında meydana gelen olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, oyuncusu Gianluca Prestianni'ye bir maçlık geçici ceza verilmesi yönündeki UEFA kararını öğrenmiştir. Kulüp, soruşturma süreci devam ederken oyuncudan mahrum kalmaktan üzüntü duymakta ve söz konusu sürelerin Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçında pratik bir etkisi olmayacak olsa da, UEFA'nın bu kararına itiraz edecektir. Sport Lisboa e Benfica ayrıca, tarihi kimliğinin bir parçası olan ve günlük faaliyetlerinde, küresel topluluğunda, Benfica Vakfı'nın çalışmalarında ve Eusébio gibi kulübün tarihindeki önemli şahsiyetlerde yansıtılan değerler
olan her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit eder."
Prestianni uzun süreli men cezasına çarptırılabilir
Prestianni, Benfica'nın Çarşamba günü Madrid'e gidip 1-0'lık toplam skor farkını tersine çevirmeye çalışacağı maçta, kendisini suçlayan kişiyle karşı karşıya gelmekten alıkonulacak. Sky News, soruşturma tamamlandığında "en az 10 maçlık ceza alabileceğini" bildirdi.
Vinicius, Benfica maçından hemen sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Irkçılar her şeyden önce korkaklardır. Ne kadar zayıf olduklarını göstermek için gömleklerini ağızlarına sokmak zorundadırlar. Ancak teorik olarak onları cezalandırmakla yükümlü olan diğerlerinin koruması altındadırlar. Bugün olanlar benim hayatımda veya takımımın hayatında yeni bir şey değil. Gol sevincim nedeniyle sarı kart gördüm. Hala nedenini anlamıyorum. Öte yandan, bu sadece hiçbir amaca hizmet etmeyen, kötü uygulanan bir protokoldu. Özellikle büyük bir galibiyetin ardından ve manşetlerin Real Madrid ile ilgili olması gerektiği bir zamanda bu tür durumlarda görünmekten hoşlanmıyorum, ama bu gerekli."
Prestianni, masumiyetini savunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vini Jr'a hiçbir zaman ırkçı hakaretlerde bulunmadığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ne yazık ki o, duyduğunu sandığı şeyi yanlış anladı. Hiç kimseye karşı ırkçı davranmadım ve Real Madrid oyuncularından aldığım tehditlerden dolayı üzgünüm."
Sonra ne olacak?
Real Madrid, UEFA'nın soruşturmasına yardımcı olurken, Prestianni de bu sürecin bir parçası oldu. ESPN'ye göre, Arjantinli oyuncu soruşturmada Vinicius'a karşı ırkçı bir hakaret değil, homofobik bir dil kullandığını söyledi.
Şu anda daha fazla yaptırım bekliyor ve Benfica ile teknik direktörü Jose Mourinho - ki hafta ortasında Bernabeu'da cezalı olacak - oyuncuyu savunmakiçin seslerini yükseltiyorlar.
