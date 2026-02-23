Gianluca Prestianni, Vinicius Junior'un ırkçılık şikayeti üzerine UEFA tarafından geçici olarak uzaklaştırıldı. Bu karar, Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı Benfica'nın kanat oyuncusu olmadan oynamasına neden oldu

UEFA'nın ilk eylem planına ilişkin resmi açıklaması şu şekildedir: "17 Şubat 2026 tarihinde SL Benfica ile Real Madrid CF arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 Eleme Play-off maçında ayrımcı davranış iddialarını soruşturmak üzere bir UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi (EDI) atanmasının ardından ve EDI'nin ara raporu talebi üzerine, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) bugün, Gianluca Prestianni'yi, ayrımcı davranışla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin (DR) 14. maddesini prima facie ihlal ettiği gerekçesiyle, bir sonraki (1) UEFA kulüp müsabakasında geçici olarak men etmeye karar vermiştir.

"Bu karar, devam eden soruşturmanın sonuçlandırılması ve ilgili raporun UEFA disiplin organlarına sunulmasının ardından UEFA disiplin organlarının verebileceği herhangi bir karara halel getirmez. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi, uygun zamanda paylaşılacaktır."