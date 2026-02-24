Getty Images Sport
Gianluca Prestianni'nin Vinicius Junior'a yönelik hakaretine ilişkin 'mazereti', Benfica'nın kanat oyuncusunun Real Madrid yıldızının 'cüce' hakaretini kullandığını iddia etmesiyle reddedilebilir
Prestianni, ırkçılık tartışmaları nedeniyle geçici olarak uzaklaştırıldı
Prestianni, geçen hafta Benfica'nın Real Madrid ile oynadığı maçta Vinicius'a ırkçı hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla UEFA tarafından geçici olarak uzaklaştırma cezası aldı. Arjantinli oyuncu, Vinicius'un hakem Francois Letexier ile konuşmadan önce gömleğiyle ağzını kapatarak konuşurken görüldü. Letexier, ırkçılıkla mücadele protokolünü başlattı.
Prestianni, Brezilyalı rakibinin çatışma sırasında söylediklerini yanlış duyduğunu iddia ederek suçlamaları reddetti.
Olay, Vinicius'un Estadio da Luz'da maçın tek golünü attıktan kısa bir süre sonra meydana geldi. Jose Mourinho daha sonra, kanat oyuncusunun ev sahibi taraftarların önünde gol sevincini kutlamasının suçlu olduğunu ve kulüp efsanesi Eusebio'nun siyahi olması nedeniyle Benfica'nın ırkçı bir kulüp olamayacağını iddia etti.
Mourinho'nun yorumları ve Benfica'nın Prestianni'yi destekleme kararı, geçtiğimiz hafta boyunca futbol dünyasında geniş çapta eleştirildi. Real Madrid yıldızları ise Vinicius'u desteklediklerini açıklayarak ırkçılığı kınadılar.
Winger, Vinicius'un kendisine cüce dediğini iddia ediyor
The Times'a göre Prestianni, Vinicius'un boyu nedeniyle kendisiyle alay ettiğini ve Vinicius ile Los Blancos takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin de duyduğunu söylediği "mono" (maymun) yerine homofobik bir hakaret olan "maricon" kelimesini kullandığını iddia edecek.
Irkçı veya homofobik dil kullanmak, UEFA disiplin kurallarının 14. maddesini ihlal eder ve suçlu bulunan herhangi bir oyuncu veya yetkiliye uzun süreli uzaklaştırma cezası getirir. Boy veya beden gibi fiziksel özelliklerle ilgili yorumlar bu kuralın kapsamına girmez.
Benfica Prestianni'yi desteklerken Courtois eylemleri 'kınanacak' olarak nitelendirdi
Benfica, Prestianni'yi desteklemeye devam ederken, başkan Rui Costa, 20 yaşındaki oyuncunun ikinci maçtan men edilme kararına sert tepki gösterdi.
Costa, "Saha içinde ne söylendiğini veya söylenmediğini bilmiyorum; böyle bir durumda pek çok şey söylenebilir. Irkçı olarak yaftalanan oyuncumuzun sözlerine inanıyoruz, o ırkçı olmaktan çok uzak biridir.
"Oyuncuyu her zaman savunduk, yaptığımız her şeyi ona bildirdik ve şu anda konuşuyorum çünkü bizim açımızdan nihai olmasa da ve adil olmasa da bir karar verildi. Başkanın süreç tamamlanmadan konuşması doğru değildi. Sonuçta, bir ceza verilmedi, sadece bir uzaklaştırma kararı verildi, ancak henüz sonuçlanmamış bir konuyu konuşmanın bir anlamı yoktu."
Prestianni'nin ırkçı değil homofobik bir dil kullandığı yönündeki savunması, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois tarafından kınandı. Courtois, "Bu da aynı derecede ciddi bir durum çünkü bunlar homofobik hakaretler... Maç sırasında Benfica tribününden çekilen görüntüleri de gördüm ve bir stadyumda böyle bir şeyin yaşanması çok üzücü.
Bir oyuncuyu daha çok ya da daha az sevebilirsiniz, ama bu tür hareketler yapmak utanç verici... Bu maymun hareketlerini yapan taraftarlarının peşine düşeceklerine dair bir şey söylediklerini görmedim.
"Ancak olan biten her şeye bakıldığında, pek çok şeyin doğru yapılmadığını görüyoruz. Irkçılık, homofobi - tüm bu şeyler - bizim için kabul edilemez ve bu hakaretler de aynı derecede ciddi."
Çarşamba günü ikinci maç oynanacak
İlk maçta ve o günden bu yana geçen bir haftada yaşanan her şey göz önüne alındığında, Çarşamba günkü karşılaşma Bernabeu'da gergin ve değişken bir atmosferde oynanacak. Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü çok az, ancak Alvaro Arbeloa'nın oyuncuları, Vinicius'un ilk maçta maruz kaldığı iddia edilen olaylar ışığında, işi bitirip son 16'ya kalmak için daha da kararlı olacaklar.
Ancak Prestianni, suçlu bulunursa yaklaşık on maçlık uzun bir ceza alacak ve geçici olarak uzaklaştırma cezası nedeniyle Çarşamba günkü maçta forma giyemeyecek.
