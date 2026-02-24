Gianluca Prestianni'nin Vinicius Junior'a yönelik hakaretine ilişkin 'mazereti', Benfica'nın kanat oyuncusunun Real Madrid yıldızının 'cüce' hakaretini kullandığını iddia etmesiyle reddedilebilir

Benfica, Prestianni'yi desteklemeye devam ederken, başkan Rui Costa, 20 yaşındaki oyuncunun ikinci maçtan men edilme kararına sert tepki gösterdi.

Costa, "Saha içinde ne söylendiğini veya söylenmediğini bilmiyorum; böyle bir durumda pek çok şey söylenebilir. Irkçı olarak yaftalanan oyuncumuzun sözlerine inanıyoruz, o ırkçı olmaktan çok uzak biridir.

"Oyuncuyu her zaman savunduk, yaptığımız her şeyi ona bildirdik ve şu anda konuşuyorum çünkü bizim açımızdan nihai olmasa da ve adil olmasa da bir karar verildi. Başkanın süreç tamamlanmadan konuşması doğru değildi. Sonuçta, bir ceza verilmedi, sadece bir uzaklaştırma kararı verildi, ancak henüz sonuçlanmamış bir konuyu konuşmanın bir anlamı yoktu."

Prestianni'nin ırkçı değil homofobik bir dil kullandığı yönündeki savunması, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois tarafından kınandı. Courtois, "Bu da aynı derecede ciddi bir durum çünkü bunlar homofobik hakaretler... Maç sırasında Benfica tribününden çekilen görüntüleri de gördüm ve bir stadyumda böyle bir şeyin yaşanması çok üzücü.

Bir oyuncuyu daha çok ya da daha az sevebilirsiniz, ama bu tür hareketler yapmak utanç verici... Bu maymun hareketlerini yapan taraftarlarının peşine düşeceklerine dair bir şey söylediklerini görmedim.

"Ancak olan biten her şeye bakıldığında, pek çok şeyin doğru yapılmadığını görüyoruz. Irkçılık, homofobi - tüm bu şeyler - bizim için kabul edilemez ve bu hakaretler de aynı derecede ciddi."