"Gianluca Prestianni ırkçı değildir" - Benfica başkanı, Vinicius Junior ile yaşanan çatışmanın ardından Arjantinli kanat oyuncusunun "haksız" cezalandırılmasına tepki gösterdi

Takımın İspanya'ya uçmadan önce havaalanında basına konuşan Costa, disiplin cezasının zamanlaması ve niteliğinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. "Saha içinde olmadığım için ne söylendiğini veya söylenmediğini bilmiyorum; böyle bir durumda pek çok şey söylenebilir. Irkçı olarak yaftalanan oyuncumuzun sözlerine inanıyoruz, ancak o ırkçı olmaktan çok uzak biridir" dedi.

"Oyuncuyu her zaman savunduk, yaptığımız her şeyden onu haberdar ettik ve şu anda konuşuyorum çünkü bizim açımızdan nihai olmasa da ve adil olmasa da bir karar verildi. Başkanın süreç tamamlanmadan konuşması haklı değildi. Sonunda bir ceza verilmedi, sadece uzaklaştırma cezası verildi, ancak henüz sonuçlanmamış bir konuyu konuşmanın bir anlamı yoktu."