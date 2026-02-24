Getty Images
"Gianluca Prestianni ırkçı değildir" - Benfica başkanı, Vinicius Junior ile yaşanan çatışmanın ardından Arjantinli kanat oyuncusunun "haksız" cezalandırılmasına tepki gösterdi
UEFA rövanş maçı öncesinde harekete geçti
Tartışma, Prestianni'nin geçen hafta Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Brezilyalı Vinicius Jr'ın gol attıktan kısa bir süre sonra onunla hararetli bir tartışmaya girmesinden kaynaklanıyor. UEFA soruşturma açarak geçici olarak bir maçlık ceza verdi, ancak Costa, tüm gerçekler ortaya çıkmadan oyuncunun karakterinin haksız yere karalandığını savunuyor. Basın mensuplarına konuşan eski AC Milan oyun kurucusu, kulübün 20 yaşındaki oyuncuyu tam olarak desteklediğini açıkça belirtti.
Costa, Prestianni'nin 'ırkçı olmadığını' garanti ediyor
Takımın İspanya'ya uçmadan önce havaalanında basına konuşan Costa, disiplin cezasının zamanlaması ve niteliğinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. "Saha içinde olmadığım için ne söylendiğini veya söylenmediğini bilmiyorum; böyle bir durumda pek çok şey söylenebilir. Irkçı olarak yaftalanan oyuncumuzun sözlerine inanıyoruz, ancak o ırkçı olmaktan çok uzak biridir" dedi.
"Oyuncuyu her zaman savunduk, yaptığımız her şeyden onu haberdar ettik ve şu anda konuşuyorum çünkü bizim açımızdan nihai olmasa da ve adil olmasa da bir karar verildi. Başkanın süreç tamamlanmadan konuşması haklı değildi. Sonunda bir ceza verilmedi, sadece uzaklaştırma cezası verildi, ancak henüz sonuçlanmamış bir konuyu konuşmanın bir anlamı yoktu."
Benfica, Fede Valverde'nin 'saldırganlığını' işaret ediyor
Kendi oyuncusunu savunurken Costa, Real Madrid oyuncularının davranışlarına ilişkin çifte standart uygulandığını düşündüğü bir durumu da eleştirdi. Benfica'nın teknik direktörü, Federico Valverde ve Samuel Dahl arasında yaşanan bir olayı örnek gösterdi. Uruguaylı oyuncu, İsveçli oyuncunun sıkı markajından kurtulmak için yumruk attığı iddia ediliyor. Benfica'nın UEFA'ya şikayette bulunmasına rağmen Valverde ceza almadı ve ikinci maçta da forma giyecek. Bu karar, Lizbon kulübünün yönetimini açıkça rahatsız etti.
Costa, Valverde olayını dikkatleri başka yöne çekmek için değil, spor adaleti açısından bir örnek olarak kullandığını hemen açıkladı ve şöyle dedi: "Bir şey diğerini ortadan kaldırmaz ve biz diğer olayı Prestianni'nin durumunu geçersiz kılmak için kullanmak istemiyoruz, ancak ev sahibi takımın maçında olanları unutamayız. Valverde'nin açık bir saldırısı var ve bu maçta oynamaması gerekir."
Mourinho'nun yokluğuna rağmen sarsılmaz inanç
Benfica'nın görevi, özellikle de cezalı Jose Mourinho'nun yedek kulübesinde olmayacağı düşünülürse, oldukça zorlu. Eski Real Madrid teknik direktörü ilk maçta kırmızı kart görmüş ve eski kulüplerinden birine karşı 1-0'lık toplam skor dezavantajını telafi etmeye çalışan takımını tribünden izlemek zorunda kalacak. Ancak Costa, bu sezon lig aşamasında İspanyol devini bir kez yendiklerini hatırlatarak herkese güvenini koruyor.
"Bu maçın zorluk derecesini belirtmeye gerek yok. Bernabéu'da sonucu tersine çevirmek çok zor, ancak hırs ve inanç sarsılmaz. Bunu bu yıl zaten tattık. Tüm silahlarımızla bu maça çıkalım ve işimizi yapabilmeyi umalım" diye konuştu.
