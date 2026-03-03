Getafe yıldızı, Real Madrid savunma oyuncusu acımasız faulden paçayı kurtardıktan sonra, Antonio Rudiger'in yüzümü parçalamaya çalıştığı için 10 maçlık ceza alması gerektiğini öne sürdü

Maçtan sonra konuşan, gözle görülür şekilde sarsılmış olan Rico, yüzünü acı içinde tutmasına neden olan faulü değerlendirirken kendini tutmadı. Rico, hakemlerin müdahale etmemesinin bir önyargı işareti olduğunu öne sürerek, daha küçük bir kulübün oyuncusu aynı hareket için çok daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağını iddia etti. "Durum tersi olsaydı, ben de aynı 10 maçlık ceza alırdım ya da bu sezon hiç oynamazdım. VAR'ın ne işe yaradığını bilmiyorum. Bence bu tür durumlar için var" dedi Rico, maçın bitiminden sonra Deportes COPE'ye verdiği çarpıcı röportajda.

Getafe savunmacısı, Rudiger'in hareketlerinin oyun akışı sırasında kazara bir çarpışma değil, sahada daha önce yaşanan bir anlaşmazlığın doğrudan sonucu olduğu konusunda ısrarcı. Rico'nun hayal kırıklığı, Martin Satriano'nun muhteşem ilk yarı volesi ile zayıf takımın ünlü bir zafer kazanmasını izleyen takım arkadaşları ve teknik ekip tarafından da paylaşıldı. Maçın en şiddetli anı ise hakem ve VAR odası tarafından cezalandırılmadı.