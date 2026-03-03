Getty Images Sport
Getafe yıldızı, Real Madrid savunma oyuncusu acımasız faulden paçayı kurtardıktan sonra, Antonio Rudiger'in yüzümü parçalamaya çalıştığı için 10 maçlık ceza alması gerektiğini öne sürdü
Rico eşit adalet ve uzun süreli uzaklaştırma talep ediyor
Maçtan sonra konuşan, gözle görülür şekilde sarsılmış olan Rico, yüzünü acı içinde tutmasına neden olan faulü değerlendirirken kendini tutmadı. Rico, hakemlerin müdahale etmemesinin bir önyargı işareti olduğunu öne sürerek, daha küçük bir kulübün oyuncusu aynı hareket için çok daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağını iddia etti. "Durum tersi olsaydı, ben de aynı 10 maçlık ceza alırdım ya da bu sezon hiç oynamazdım. VAR'ın ne işe yaradığını bilmiyorum. Bence bu tür durumlar için var" dedi Rico, maçın bitiminden sonra Deportes COPE'ye verdiği çarpıcı röportajda.
Getafe savunmacısı, Rudiger'in hareketlerinin oyun akışı sırasında kazara bir çarpışma değil, sahada daha önce yaşanan bir anlaşmazlığın doğrudan sonucu olduğu konusunda ısrarcı. Rico'nun hayal kırıklığı, Martin Satriano'nun muhteşem ilk yarı volesi ile zayıf takımın ünlü bir zafer kazanmasını izleyen takım arkadaşları ve teknik ekip tarafından da paylaşıldı. Maçın en şiddetli anı ise hakem ve VAR odası tarafından cezalandırılmadı.
Saldırı mı, kaza mı? Tartışmalar sürüyor
"Bu bir saldırıydı; onun bana kasten vurmak istediği belliydi. Önceki oyunda, faulle sonuçlanan bir itişme yaşandı ve savunmaya dönerken o bazı şeyler söylüyordu. Hemen sonraki oyunda top bana geldi ve onun takım arkadaşını bile kenara itip yüzüme vurmaya çalıştığını görebilirsiniz. Beni kötü bir pozisyonda yakalasaydı, beni çimlerin üzerinde yatırıp bırakabilirdi" diye ekledi Rico.
Temasın şiddetine rağmen, hakem ekibi oyunu durdurmak veya kart vermek için bir neden görmedi. Bu karar, İspanyol hakemlik uzmanı Perez Burrull'un öfkesini çekti. Perez Burrull, Real Madrid savunma oyuncusunun Rico'nun yüzüne diziyle vurduğu için oyundan atılması gerektiğini belirtti. "Bu, VAR tarafından incelenmesi gereken bir hareket," dedi Radio Marca'ya. "Bence Real Madrid savunma oyuncusu, Rico'nun yüzüne dizini çarptığı için oyundan atılmalıydı."
Castaño acımasız saldırıyı kınadı
İspanya'daki medya mensupları da bu olaya aynı derecede sert tepki gösterdi. Tanınmış yorumcu Juanma Castano da bu tepkilere katılarak, izleyicilerine bu faulü en sert ifadelerle anlattı. Castaño, maç sonrası analizinde "Şimdiye kadar gördüğümüz en acımasız faullerden biri" dedi. "Bu, birkaç maç boyunca devam edebilecek bir saldırganlık eylemi."
Maç, her iki takımın da uzatma dakikalarının son anlarında 10 kişi kalmasıyla daha da kaotik bir hale geldi, ancak bu iki kırmızı kart da Rudiger olayıyla ilgili değildi. Franco Mastantuono, hakeme küfürlü sözler sarf ettiği için doğrudan kırmızı kart gördü, bu da teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın üzerinde şu anda büyük bir baskı olduğunu gösteriyor. Bu arada, Getafe'den Adrian Liso, zaman kaybetmekten dolayı ikinci sarı kartını gördükten sonra erken bir şekilde oyundan atıldı, ancak onun oyundan atılması, küme düşme bölgesinden uzaklaşan deplasman takımının sevincini bozmadı.
Taraftarların tepkisiyle Real Madrid'de karışıklık
Disiplin dramasının ötesinde, Santiago Bernabeu'daki atmosfer, ev sahibi taraftarların takımlarının La Liga lideri Barcelona'nın dört puan gerisinde kaldığını izlemesi nedeniyle zehirli bir hal aldı. Stadyumda, kulüp başkanı Florentino Perez'e yönelik "Florentino istifa" sloganları duyulurken, birçok taraftar 90 dakika dolmadan stadyumu terk etmeyi tercih etti. Bu mağlubiyet, Arbeloa'nın görev süresinde önemli bir düşüşe işaret ediyor. Takım, Manchester City ile oynayacağı zorlu Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Celta Vigo ile kazanması gereken bir maça çıkacak.
Şu an için Rudiger kadroda yer almaya devam ediyor, ancak "acımasız" müdahalesi etrafındaki tartışmaların yakın zamanda sona ermesi pek olası görünmüyor.
