"Gerçekten üzgün ve suçlu hissediyorum" - Yaralanma nedeniyle eski Arsenal yıldızının sezonu sona eren Oleksandr Zinchenko yıkılmış bir halde konuştu

Zinchenko, Nottingham Forest'ta geçirdiği sezonluk kiralık sözleşmesinin erken sona ermesinin ardından Ajax'a katıldı. Defans oyuncusu, sezon sonuna kadar Eredivisie ekibiyle sözleşme imzaladı, ancak Cumartesi gecesi yeni kulübünde oynadığı ilk maçta, sahaya çıktıktan sadece iki buçuk dakika sonra dizinden sakatlandı. Kulüp, Zinchenko'nun ameliyat olması gerektiğini ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini doğruladı. Açıklamada şöyle denildi: "Oleksandr Zinchenko uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Defans oyuncusu, geçen hafta sonu Johan Cruijff ArenA'da Fortuna Sittard ile oynanan iç saha maçının başlarında dizinden sakatlandı. Hastanede yapılan muayene sonucunda ameliyat olması gerektiği belirlendi. Ameliyat yakın bir tarihte yapılacak. 29 yaşındaki Ukrayna milli oyuncusu, uzun bir rehabilitasyon dönemine girecek ve bu da bu sezon bir daha forma giyemeyeceği anlamına geliyor."