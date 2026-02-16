AFP
"Gerçekten üzgün ve suçlu hissediyorum" - Yaralanma nedeniyle eski Arsenal yıldızının sezonu sona eren Oleksandr Zinchenko yıkılmış bir halde konuştu
Zinchenko için sakatlık kabusu
Zinchenko, Nottingham Forest'ta geçirdiği sezonluk kiralık sözleşmesinin erken sona ermesinin ardından Ajax'a katıldı. Defans oyuncusu, sezon sonuna kadar Eredivisie ekibiyle sözleşme imzaladı, ancak Cumartesi gecesi yeni kulübünde oynadığı ilk maçta, sahaya çıktıktan sadece iki buçuk dakika sonra dizinden sakatlandı. Kulüp, Zinchenko'nun ameliyat olması gerektiğini ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini doğruladı. Açıklamada şöyle denildi: "Oleksandr Zinchenko uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Defans oyuncusu, geçen hafta sonu Johan Cruijff ArenA'da Fortuna Sittard ile oynanan iç saha maçının başlarında dizinden sakatlandı. Hastanede yapılan muayene sonucunda ameliyat olması gerektiği belirlendi. Ameliyat yakın bir tarihte yapılacak. 29 yaşındaki Ukrayna milli oyuncusu, uzun bir rehabilitasyon dönemine girecek ve bu da bu sezon bir daha forma giyemeyeceği anlamına geliyor."
Zinchenko mesajını gönderdi
Zinchenko, Instagram'da duygusal bir güncelleme yayınladı: "Yıkıldım. Hala olanlara inanamıyorum. Bu muhteşem futbol kulübüne ve çevremdeki insanlara katıldığım ilk günden itibaren mutlu olmaya başladım ve sahada tekrar gülümsemeyi öğrendim. Kalbimin en derinlerinden @afcajax kulübüne karşı gerçekten üzgün ve suçlu hissediyorum, ancak ne yazık ki bu durumu kontrol altında tutamıyoruz. Bu zorluğu, hayatımın en büyük başarısı olan ailemle birlikte kabul edip aşacağım. Yakında daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. #Tanrı'nınplanı."
Arsenal oyuncuları destek mesajı gönderdi
Arsenal oyuncuları Zinchenko'ya desteklerini hemen ilettiler. William Saliba, Instagram'daki gönderisine "Daha güçlü geri döneceksin" mesajıyla yanıt verdi. Declan Rice, Jurrien Timber ve Viktor Gyokeres de emojilerle yanıt verirken, eski Arsenal orta saha oyuncusu Granit Xhaka "Güçlü kal kardeşim" dedi.
Sırada ne var?
Zinchenko şimdi uzun bir süre sahalardan uzak kalacak ve ameliyatın ardından tamamen iyileşmeyi umut ediyor. Bu durum, Mart ayında Ukrayna'nın İsveç ile oynayacağı Dünya Kupası play-off maçında da forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Ukrayna, İsveç'i geçmeyi başarırsa, yaz aylarında Kuzey Amerika, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya katılma hakkı kazanmak için Polonya veya Arnavutluk ile karşılaşacak.
