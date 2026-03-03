Getty Images Sport
Çeviri:
"Gerçekten umurumda değil" - FIFA toplantısı İran'ın katılımı olmadan gerçekleşirken Donald Trump, İran'ın Dünya Kupası umutlarına küçümseyici bir bakış açısı sergiliyor
Askeri çatışma Los Angeles'ın sabit unsurlarının üzerine gölge düşürüyor
Spor dünyası şu anda, turnuva ev sahibi ülkenin, turnuvaya katılmaya hak kazanan bir ülkeyle aktif askeri çatışma halinde olması gerçeğiyle boğuşuyor. İran şu anda Los Angeles'ta Yeni Zelanda ve Belçika ile karşılaşacak, ardından Seattle'a geçerek Mısır ile oynayacak. Ancak, ABD ve İsrail'in İran topraklarında düzenlediği hava saldırıları Tahran'daki futbol yetkililerinin sert tepkisine yol açtığı için bu maçlar şu anda ciddi tehlike altında. Hatta 3 Temmuz'da Dallas'ta ABD ile İran arasında bir eleme maçı oynanması ihtimali de var ve bu maç şimdiye kadar görülmemiş bir siyasi ağırlık taşıyacak.
İran futbol yetkilileri, ülke saldırı altındayken bu güzel oyuna odaklanma konusunda ciddi şüphelerini dile getirdiler. Son saldırıların ardından, ülke futbol federasyonu başkanı spor kutlamaları için uygun bir ortamın artık kalmadığını belirtti. İran futbol federasyonu başkanı Mehdi Taj, saldırıların ardından İran spor kanalı Varzesh3'e "Kesin olan şey, bu saldırının ardından Dünya Kupası'nı umutla bekleyemeyeceğimizdir" dedi.
- AFP
Trump, İran'ın dünya kupasına katılımını reddetti
Salı sabahı konuşan Trump, bölgedeki gerginliğin tırmanmasıyla Orta Doğu ülkesinin turnuvadan çekilme olasılığı sorulduğunda açık sözlüydü. Başkan, büyük bir futbol ülkesinin turnuva programından çıkarılmasıyla sonuçlanabilecek diplomatik sonuçlara pek ilgi göstermedi. POLITICO'ya verdiği demeçte, "İran'ın katılıp katılmaması umurumda değil" dedi. "Bence İran çok kötü yenilmiş bir ülke. Son nefeslerini veriyorlar."
Vize sorunları ve seyahat yasakları lojistik açıdan kabusa dönüşüyor
Acil askeri sorunların ötesinde, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşması için izlemesi gereken idari yol engellerle doludur. Kısıtlayıcı seyahat yasağı hâlâ yürürlüktedir ve sporcular teorik olarak bu yasağın dışında tutulsa da, destek personeli ve üst düzey yetkililer için gerekli belgeleri temin etme süreci hâlâ tartışma konusudur. Dışişleri Bakanlığı, Washington'da düzenlenen Dünya Kupası kura çekimi öncesinde İranlı temsilcilerin birkaç vize başvurusunu reddetmiş ve FIFA iki ülke arasında arabulucu olarak müdahale etmek zorunda kalmadan önce neredeyse tam bir boykotun başlamasına neden olmuştu.
Andrew Giuliani liderliğindeki Beyaz Saray FIFA Dünya Kupası Görev Gücü, sporun sonuçları ne olursa olsun güvenliğin yönetim için mutlak öncelik olmaya devam edeceğini savunmuştur. Giuliani, mevcut siyasi ortamın belirli ülkeler için standart giriş sürecini imkansız hale getirdiğini vurgulamıştır. Giuliani Ocak ayında, "Bu Dünya Kupası'nın güvenli ve emniyetli olmasını istiyoruz" demiştir. "Tabii ki takımların burada olup oynamasını istiyoruz, ama aynı zamanda çoğu taraftarın buraya inanılmaz bir Dünya Kupası keyfi yaşamak ve deneyimlerini zenginleştirmek için geleceğini de anlıyoruz. Ancak İran'ın şu anda yaşadıklarını göz önünde bulundurarak, sınırlarımızı öylece açacağımızı beklemek aptalca olur."
- AFP
Atlanta atölye çalışmaları sona ererken FIFA sessizliğini koruyor
FIFA, dünya siyasetini futbol sahasından ayırmaya çalışan geleneksel tutumunu sürdürerek, şu ana kadar durum hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak, takım tıbbı, maç organizasyonu ve ticari konular gibi önemli konuları ele alan Atlanta atölye çalışmalarına İranlı delegelerin katılmaması, iletişimde bir kopukluk olduğunu gösteriyor. Dünyanın dört bir yanından gelen diğer federasyonlar lojistik hazırlıklarını tamamlarken, İran bölümündeki boş sandalyeler, turnuva organizatörlerinin açılış düdüğünden sadece birkaç ay önce karşılaştıkları engelleri acı bir şekilde hatırlattı.
Yönetimin sert tutumunu destekleyenler, Kuzey Amerika'ya akın etmesi beklenen milyonlarca taraftarın güvenliği için mevcut yaklaşımın gerekli olduğuna inanıyor. Giuliani Salı günü Başkan'ın tutumunu destekleyerek, bu çatışmanın daha geniş güvenlik boyutuna dikkat çekti. Giuliani Salı günü POLITICO'ya verdiği demeçte, "Başkan Trump'ın, benim hayatımda gördüğüm en kötü şöhretli terör destekçisi olan Ayetullah'ı ortadan kaldırmak için aldığı kararlı adım, büyük bir istikrarsızlık tehdidini ortadan kaldırıyor ve Amerikalılar ve 2026 Dünya Kupası'na katılmayı planlayan milyonlarca insan dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki insanları korumaya yardımcı olacak" dedi.
Reklam