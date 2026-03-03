"Gerçekten umurumda değil" - FIFA toplantısı İran'ın katılımı olmadan gerçekleşirken Donald Trump, İran'ın Dünya Kupası umutlarına küçümseyici bir bakış açısı sergiliyor

Spor dünyası şu anda, turnuva ev sahibi ülkenin, turnuvaya katılmaya hak kazanan bir ülkeyle aktif askeri çatışma halinde olması gerçeğiyle boğuşuyor. İran şu anda Los Angeles'ta Yeni Zelanda ve Belçika ile karşılaşacak, ardından Seattle'a geçerek Mısır ile oynayacak. Ancak, ABD ve İsrail'in İran topraklarında düzenlediği hava saldırıları Tahran'daki futbol yetkililerinin sert tepkisine yol açtığı için bu maçlar şu anda ciddi tehlike altında. Hatta 3 Temmuz'da Dallas'ta ABD ile İran arasında bir eleme maçı oynanması ihtimali de var ve bu maç şimdiye kadar görülmemiş bir siyasi ağırlık taşıyacak.

İran futbol yetkilileri, ülke saldırı altındayken bu güzel oyuna odaklanma konusunda ciddi şüphelerini dile getirdiler. Son saldırıların ardından, ülke futbol federasyonu başkanı spor kutlamaları için uygun bir ortamın artık kalmadığını belirtti. İran futbol federasyonu başkanı Mehdi Taj, saldırıların ardından İran spor kanalı Varzesh3'e "Kesin olan şey, bu saldırının ardından Dünya Kupası'nı umutla bekleyemeyeceğimizdir" dedi.