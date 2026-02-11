GOAL
"Gerçekten sinir bozucu!" - David Seaman, Man City'de sıradan kurtarışları abartılı bir şekilde kutlayan Gianluigi Donnarumma'yı eleştirdi.
Seaman, Donnarumma'yı hedef alıyor
Seaman, Beast Mode On podcast'inde Adebayo Akinfenwa tarafından modern kaleciliğin durumu hakkında sorulduğunda, kurtarışlarını kutlama eğilimi nedeniyle kendisini rahatsız eden oyunculardan biri olarak Donnarumma'yı gösterdi.
O şöyle dedi: "Şutları gerçekten kutlayanlar, şu anda en sevdiğim oyunculardan biri olan Donnarumma, yarı yarıya iyi kurtarışların ardından büyük kutlamalar yapıyordu ve onlar bunu yaptığında ben şöyle diyorum: 'Hadi ama, sen bundan daha iyisin. Bir kaleci bir kulüple ilk sözleşmesini imzaladığında ve kurtarış yaptıktan sonra her şeyi ortaya koyduğunda, üstelik çok iyi bir kurtarış bile değilse, 'Hadi ama, ne yapıyorsun?' derim. Gerçekten anlamlı olduğunda kutla! Bu beni gerçekten sinirlendiriyor."
Seaman'ın Raya hakkındaki düşünceleri
Seaman, Arsenal'in 2004'ten bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazanmaya çalıştığı bu dönemde, takımın mevcut kalecisi Raya'nın "çok istikrarlı" olduğunu düşünüyor. Arsenal şu anda Manchester City'nin 6 puan önünde yer alıyor.
Seaman, manevi halefi hakkında şunları ekledi: "Büyük kurtarışlar yapıyor. Arkaya doğru eğilerek iki kurtarış yaptı, topu çubuğa çarptırdı, ayağa kalktı ve birisi ribaundu vurdu ama o kurtardı. Ve bu sezon Brighton'a karşı inanılmaz bir kurtarış yaptı, birisi topu eğdi ve o dokundu, top çubuğa çarptı ve dışarı çıktı.
"David ile artık çok istikrarlı bir kaleciye sahipsiniz. Ve o, Arsenal'in kalecisi olmaya alıştı. Brentford'da kaleciyken çok iş yükü vardı, sonra buraya geldi ve benim durumuma çok benzer bir şekilde, taraftarların favorisi Aaron Ramsdale'in yerini aldı, bu yüzden bu baskıyla başa çıkmak, ayrıca seyirciyi etkilemek ve iyi bir kaleci olmak zorundaydı ve ilk sezonunda bunu zor buldu. Şimdi, Aaron gittiğinden beri, gerçekten bu role alıştı.
"Raya'yı izlemekten gerçekten keyif alıyorum. Sakin ve kendine güveni var. Hikayesine bakarsanız, 16 yaşında Blackburn'a geldi, yani şu anki konumuna kadar İngiliz liglerinde oynadı. Yani tüm seviyeleri geçirdi ve eminim bu da ona yardımcı oluyor."
Arsenal'e 'Onları susturun' mesajı
Seaman, Arsenal'in Premier Lig'de başarıya ulaşamadığını iddia eden kulüp eleştirmenlerine "susmalarını" söyledi.
O, "Bence onlar [sınırı aşıp şampiyonluğu kazanacaklar]" diye ekledi. Tüm bu gürültü yüzünden onların ligi kazanmasını çok istiyorum. Çok fazla kin ve kıskançlık olduğunu düşünüyorum. Ama bir şeyler kazanmak zorundasınız. Onları susturmak için bir şeyler kazanmak zorundasınız.
"Kariyerim, 19 yaşımdan beri insanlara yanıldıklarını kanıtlamakla geçti. Arsenal'de de durum aynı. Ligde şampiyon olmalarını ve sonunda bunu başarmalarını istiyorum. Ama bu o kadar kolay değil. Zor bir mücadele ama bunu başardıklarında, [daha fazlasını kazanmaya] devam edebilirler."
Arsenal, ligin üst sıralarında bir dalgalanma yaşanırken, son beş lig maçından sadece ikisini kazandı.
