"Gerçekten sinir bozucu!" - David Seaman, Man City'de sıradan kurtarışları abartılı bir şekilde kutlayan Gianluigi Donnarumma'yı eleştirdi.

Seaman, Arsenal'in 2004'ten bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazanmaya çalıştığı bu dönemde, takımın mevcut kalecisi Raya'nın "çok istikrarlı" olduğunu düşünüyor. Arsenal şu anda Manchester City'nin 6 puan önünde yer alıyor.

Seaman, manevi halefi hakkında şunları ekledi: "Büyük kurtarışlar yapıyor. Arkaya doğru eğilerek iki kurtarış yaptı, topu çubuğa çarptırdı, ayağa kalktı ve birisi ribaundu vurdu ama o kurtardı. Ve bu sezon Brighton'a karşı inanılmaz bir kurtarış yaptı, birisi topu eğdi ve o dokundu, top çubuğa çarptı ve dışarı çıktı.

"David ile artık çok istikrarlı bir kaleciye sahipsiniz. Ve o, Arsenal'in kalecisi olmaya alıştı. Brentford'da kaleciyken çok iş yükü vardı, sonra buraya geldi ve benim durumuma çok benzer bir şekilde, taraftarların favorisi Aaron Ramsdale'in yerini aldı, bu yüzden bu baskıyla başa çıkmak, ayrıca seyirciyi etkilemek ve iyi bir kaleci olmak zorundaydı ve ilk sezonunda bunu zor buldu. Şimdi, Aaron gittiğinden beri, gerçekten bu role alıştı.

"Raya'yı izlemekten gerçekten keyif alıyorum. Sakin ve kendine güveni var. Hikayesine bakarsanız, 16 yaşında Blackburn'a geldi, yani şu anki konumuna kadar İngiliz liglerinde oynadı. Yani tüm seviyeleri geçirdi ve eminim bu da ona yardımcı oluyor."