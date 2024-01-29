"Gerçekten çok üzgünüm" - Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Barcelona dedikodularına sert yanıt verdiMatt O'Connor-Simpson ve Can ÖzerGettyBarcelonaMikel ArtetaTransfersArsenalPremier LeagueLaLigaArsenal Menajeri Mikel Arteta, yaz aylarında Barcelona'nın başına geçeceği yönündeki haberlere sert bir yanıt verdi. Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaXavi yazın Barcelona'dan ayrılacakBarça için Arteta'nın ismi geçiyorArsenal Menajeri bu haberleri yalanladı