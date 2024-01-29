"Gerçekten çok üzgünüm" - Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Barcelona dedikodularına sert yanıt verdi

Matt O'Connor-Simpson ve Can Özer
Arteta-Arsenal-2023-24Getty
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Arsenal Menajeri Mikel Arteta, yaz aylarında Barcelona'nın başına geçeceği yönündeki haberlere sert bir yanıt verdi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Xavi yazın Barcelona'dan ayrılacak
  • Barça için Arteta'nın ismi geçiyor
  • Arsenal Menajeri bu haberleri yalanladı

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