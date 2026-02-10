"Gerçekle pek alakası yok" - Marc Anthony, "yıkılmış" Brooklyn'in düğün iddialarının ardından Beckham ailesinin kavgasını ele alıyor.

Söz konusu düğün töreninde hazır bulunan DJ Fat Tony, Amerikalı müzisyen ve aktör Antony'nin "odadaki en güzel kadın"ı sahneye çağırırken Peltz yerine Victoria'yı dansa davet ettiğini iddia etti.

Brooklyn, annesinin ilk dansını "kaçırdığını" ve konukların önünde "çok uygunsuz" bir şekilde davrandığını iddia ediyor. "Hayatım boyunca hiç bu kadar rahatsız ve aşağılanmış hissetmemiştim" dedi.

Anthony, bu iddialara yanıt vererek, bunların "gerçekle pek alakası olmadığını" söyledi ve talihsiz bir dizi olayda oynadığı iddia edilen role yanıt verdi. Pop yıldızı ve aktris Jennifer Lopez'in eski eşi The Hollywood Reporter'a şunları söyledi: "Ailenin başına gelenler hakkında söyleyecek hiçbir şeyim yok.

Onlar harika, muhteşem bir aile. Çocuklar doğmadan önce tanışmıştım onlarla. Cruz'un vaftiz babasıyım. Aileye çok yakınım. Ama orada olanlarla ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok" dedi.