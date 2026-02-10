Goal.com
Brooklyn Beckham Marc AnthonyGetty/GOAL
Chris Burton

"Gerçekle pek alakası yok" - Marc Anthony, "yıkılmış" Brooklyn'in düğün iddialarının ardından Beckham ailesinin kavgasını ele alıyor.

Marc Anthony, İngiltere'nin en ünlü ailelerinden birinde yaşanan kavgayı tırmandıran Brooklyn Beckham'ın düğün dramasında kısmen sorumlu olduğu iddialarına yanıt verdi. Anthony'nin, Manchester United efsanesi David'in eşi Victoria'yı sahneye davet ederek, gelini Nicola Peltz ve oğlu Brooklyn'i utandıran tartışmalı bir dansa davet ettiği söyleniyor.

  • Brooklyn, sosyal medyada patlayıcı bir paylaşımda bulundu.

    Brooklyn, sosyal medyada Beckham klanını parçalayan çatlakları ortaya çıkaran patlayıcı bir paylaşımla anne ve babasına karşı çıktı. Ebeveynlerini, Peltz ile olan ilişkisini "sürekli olarak mahvetmeye çalışmakla" ve hayatını gereğinden fazla zorlaştırmakla suçladı.

    Onunla ilişkisi artık onarılamayacak kadar bozulmuş olan Brooklyn, köprüler kurmak istemediğini iddia ediyor. Hayatının en mutlu günü olması gereken 2022'de partneri Peltz ile evlendiği gün yaşanan olaylar, Brooklyn'in Beckham markasıyla bağlarını koparmasına neden oldu.

  • Marc AnthonyGetty

    Anthony, Beckham-Peltz düğünü iddialarına yanıt verdi

    Söz konusu düğün töreninde hazır bulunan DJ Fat Tony, Amerikalı müzisyen ve aktör Antony'nin "odadaki en güzel kadın"ı sahneye çağırırken Peltz yerine Victoria'yı dansa davet ettiğini iddia etti.

    Brooklyn, annesinin ilk dansını "kaçırdığını" ve konukların önünde "çok uygunsuz" bir şekilde davrandığını iddia ediyor. "Hayatım boyunca hiç bu kadar rahatsız ve aşağılanmış hissetmemiştim" dedi.

    Anthony, bu iddialara yanıt vererek, bunların "gerçekle pek alakası olmadığını" söyledi ve talihsiz bir dizi olayda oynadığı iddia edilen role yanıt verdi. Pop yıldızı ve aktris Jennifer Lopez'in eski eşi The Hollywood Reporter'a şunları söyledi: "Ailenin başına gelenler hakkında söyleyecek hiçbir şeyim yok.

    Onlar harika, muhteşem bir aile. Çocuklar doğmadan önce tanışmıştım onlarla. Cruz'un vaftiz babasıyım. Aileye çok yakınım. Ama orada olanlarla ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok" dedi.

  • DJ Fat Tony, Victoria dansının perdesini kaldırdı

    DJ Fat Tony daha önce This Morning programında şöyle demişti: "Olay şuydu – ve ben de bunun uygunsuz olduğunu söyledim – çünkü zamanlaması yanlıştı. Olay şöyleydi: Marc Anthony sahnede performans sergiliyordu, sonra Brooklyn'i sahneye çağırdı.

    Brooklyn sahneye çıktı ve bir dakika sonra herkes Nicola'nın sahneye çıkıp ilk dansı yapmasını bekliyordu, ama Marc salondaki en güzel kadının sahneye gelmesini istedi ve sonra 'Victoria, sahneye gel' dedi."

    Brooklyn'in "kelimenin tam anlamıyla yıkıldığını, çünkü ilk dansını karısıyla yapacağını sandığını, sonra Nicola'nın ağlayarak odadan çıktığını" ekledi. Şöyle devam etti: "Brooklyn sahnede kalakaldı, dansı yaptılar ve Marc Anthony 'ellerini annenin kalçalarına koy' dedi, bu Latin bir şeydi ve tüm durum odadaki herkes için gerçekten çok garipti."

  • Brooklyn Beckham David Beckham VictoriaGetty/GOAL

    Beckham ailesi kavgası: Brooklyn, David ve Victoria'dan ayrıldı

    Brooklyn, kardeşleri Romeo, Cruz ve Harper dahil olmak üzere ailesiyle barışmak istemediğini belirtti. 26 yaşındaki oyuncu, kamuoyunun gözü önünde geçen hayatında "ilk kez" kendisi için "ayaklandığını" söyledi.

    Kayınpederi, milyarder yatırımcı Nelzon Peltz, bu şaşırtıcı olaydan uzak durmak için elinden geleni yaptı. WSJ Invest Live'da şunları söyledi: "Ailem son zamanlarda basında yer aldı mı? Ben hiç fark etmedim."

    Brooklyn ve kızı Nicola'ya "basından uzak durun" tavsiyesinde bulunan Peltz, "Kızım harika, damadım Brooklyn harika ve onların uzun ve mutlu bir evlilikleri olmasını diliyorum" diye ekledi.

    David ve Victoria, Brooklyn ile olan tartışmaları hakkında çok az yorum yaptı. David, MLS Kupası şampiyonu Inter Miami'de Arjantinli GOAT Lionel Messi ile birlikte çalışmaya odaklanırken, Victoria ise lüks moda markasıyla meşgul.

