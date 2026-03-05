"Gerçek futbol Avrupa'da oynanır" - USMNT, Christian Pulisic ve diğer üst düzey oyuncuların ev sahibi Dünya Kupası öncesinde MLS'de kalmayacaklarının nedenini acımasızca açıkladı

Oyun Amerika'da büyümeye devam ederken, yeni ortaya çıkan oyuncuları kendi ülkelerinde tutmak zor oldu. Bunun nedeni, Atlantik'i geçince daha yüksek seviyede rekabet ve daha yüksek maaşlar bulunmasıdır.

Avrupa'da gelişme fırsatları, birçok USMNT yıldızına fayda sağlarken, bu bölgede yetişen diğer oyuncular ise yıldızlar ve çizgilerle uluslararası bağlılık yemini etmeye ikna edildi. Sonuç olarak, kolektif standartlar yükseldi ve "Altın Nesil"in oluşmasına olanak sağlandı.

Bu grup şimdi kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası'na hazırlanıyor ve FIFA dünya sıralamasında rahatça ilk 20'de yer alan takım etrafında iyimserlik artmaya devam ediyor. Mauricio Pochettino, hala ABD'de forma giyen birkaç oyuncuyu kadroyaçağıracak.

Arjantinli GOAT Lionel Messi'nin varlığı, dünya çapında ilgiyi üzerine çeken bu bölüme hoş bir destek olmaya devam ediyor, ancak Amerikan yeteneklerinin yerinde kalarak benzer düzeyde heyecan ve coşku yaratacağı bir gün gelecek mi?