Getty
Çeviri:
"Gerçek futbol Avrupa'da oynanır" - USMNT, Christian Pulisic ve diğer üst düzey oyuncuların ev sahibi Dünya Kupası öncesinde MLS'de kalmayacaklarının nedenini acımasızca açıkladı
Messi, MLS'ye büyük bir destek sağladı ama bundan sonra ne olacak?
Oyun Amerika'da büyümeye devam ederken, yeni ortaya çıkan oyuncuları kendi ülkelerinde tutmak zor oldu. Bunun nedeni, Atlantik'i geçince daha yüksek seviyede rekabet ve daha yüksek maaşlar bulunmasıdır.
Avrupa'da gelişme fırsatları, birçok USMNT yıldızına fayda sağlarken, bu bölgede yetişen diğer oyuncular ise yıldızlar ve çizgilerle uluslararası bağlılık yemini etmeye ikna edildi. Sonuç olarak, kolektif standartlar yükseldi ve "Altın Nesil"in oluşmasına olanak sağlandı.
Bu grup şimdi kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası'na hazırlanıyor ve FIFA dünya sıralamasında rahatça ilk 20'de yer alan takım etrafında iyimserlik artmaya devam ediyor. Mauricio Pochettino, hala ABD'de forma giyen birkaç oyuncuyu kadroyaçağıracak.
Arjantinli GOAT Lionel Messi'nin varlığı, dünya çapında ilgiyi üzerine çeken bu bölüme hoş bir destek olmaya devam ediyor, ancak Amerikan yeteneklerinin yerinde kalarak benzer düzeyde heyecan ve coşku yaratacağı bir gün gelecek mi?
- Getty
Amerikalı yetenekler neden Avrupa'ya yönelmeye devam edecek?
Bu soru New Jersey doğumlu Rossi'ye yöneltildiğinde, eski Manchester United, Fiorentina, Villarreal ve Real Salt Lake forveti - Wiz Slots ile birlikte konuşurken - GOAL'a şunları söyledi: "Bu büyük bir zorluk, ama gerçek futbol Avrupa'da oynanıyor. Gerçek futbol Avrupa'da oynanıyor. Herkesin olmak istediği yer orası.
"Amerika'daki büyük lig MLS'dir. MLS, Amerikan sporu gibi yönetilir, ancak futbolun uluslararası bir spor olduğunu unutmamalıyız. NFL'yi, NBA'yi, beyzbolu Amerikan tarzında yönetebilirsiniz, çünkü bunlar Amerikan sporlarıdır. Bunlar üç Amerikan sporudur, ama futbol uluslararası bir spordur. Bu nedenle, Premier Lig, Serie A ve Bundesliga ile aynı seviyeye gelmek için önlerinde çok uzun bir yol var. Ve haklı olarak, Avrupa'da oynamayı hedeflemeliler."
Rossi, Amerikan futbolunu geride tutan bariz kusurlar olduğunu düşünüyor ve maaş sınırlaması, canlı tartışmalara neden olmaya devam eden konulardan biri. Eski İtalya milli futbolcusu Rossi şunları ekledi: "Genç oyuncuları geliştirip takımda tutmak için doğru yapı bu değil. Sahipler için harika olduğunu düşünüyorum, ama yukarıdan aşağıya doğru inşa edilen şeyleri sevmiyorum. Her zaman aşağıdan yukarıya doğru inşa edilmesine inanırım."
Yerli yıldızların MLS'de kalacağı bir gün gelecek mi?
Takvim değişiklikleri ileMLS'nin Avrupa liglerine daha uygun hale gelmesi için çabalar sürerken, umut edilen şey, yerli yıldızların artık yurtdışına transfer olmayı düşünmelerine gerek kalmaması, çünkü Amerika'da her isteklerinin karşılanabilmesidir.
Avrupa ve Amerika'da yaşamış bir başka isim olan eski Chelsea, Manchester City ve New York Red Bulls kanat oyuncusu Shaun Wright-Phillips, gelecek vaat eden oyuncuların kalmaya başlayıp başlamayacağı sorulduğunda GOAL'e şöyle cevap vermişti: "Umarım öyle olur. Oradaki spor için gerçekten öyle olmasını umuyorum. Bir ülkenin bunu yapabilmesi güzel bir şey.
"Hemen hemen her ülke bunu yapabilir - büyük bir taraftar kitlesi olmadığını söylediğimiz ülkeler bile, orada kariyer yapabilirsiniz. Sadece Amerikalılar bununla mücadele ediyor. Orta Amerika'dan gelen oyuncular var, hayatta kalıyorlar ve oynuyorlar, ama 'Amerika'yı terk etmeliyim ya da emekli olmalıyım' diye düşünenler Amerikalılar."
- (C)Getty Images
Dünya Kupası, MLS için bir yapı taşı görevi görebilir.
2026 Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri'nin daha fazla yapı taşı yerleştirmesine yardımcı olacaktır. Geleceğin süperstarlarının uzak yabancı maceralar yerine evlerinin konforunu tercih etmeleri için bunların kaç tanesinin gerekli olacağı henüz belli değildir.
Reklam