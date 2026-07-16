Genoa'nın yaz kampı bugün Trentino'daki Moena'da başlıyor. Kırmızı-mavi kulübün resmi kanallarından bildirildiği üzere, saat 18.00'de Moena'daki Benatti Spor Sahası'nda ilk antrenman yapılacak: spor salonunda yapılacak ilk bölümün ardından takım sahaya geçecek.
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Genoa, kamp kadrosu resmi olarak açıklandı
Daniele De Rossi, kadroya çağrılan 31 oyuncunun listesini de açıkladı. Dünya Kupası’nda Norveç ve Meksika karşısında iyi bir performans sergileyen stoperler Ostigard ve Vásquez, önümüzdeki günlerde takıma katılarak diğer oyuncularla bir araya gelecek.
İşte kadro listesi: Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons, Norton-Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha, Vogliacco, Wiafe (22 Temmuz'dan itibaren).
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