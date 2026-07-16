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cm grafica de rossi genoa 2025 26 tattica 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Genoa, kamp kadrosu resmi olarak açıklandı

Genoa
Serie A

De Rossi’nin takımı, Trentino’da sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Genoa'nın yaz kampı bugün Trentino'daki Moena'da başlıyor. Kırmızı-mavi kulübün resmi kanallarından bildirildiği üzere, saat 18.00'de Moena'daki Benatti Spor Sahası'nda ilk antrenman yapılacak: spor salonunda yapılacak ilk bölümün ardından takım sahaya geçecek.


  • Daniele De Rossi, kadroya çağrılan 31 oyuncunun listesini de açıkladı. Dünya Kupası’nda Norveç ve Meksika karşısında iyi bir performans sergileyen stoperler Ostigard ve Vásquez, önümüzdeki günlerde takıma katılarak diğer oyuncularla bir araya gelecek.


    İşte kadro listesi: Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons, Norton-Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha, Vogliacco, Wiafe (22 Temmuz'dan itibaren).




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