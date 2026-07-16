Genoa, kamp kadrosu resmi olarak açıklandı

Daniele De Rossi, kadroya çağrılan 31 oyuncunun listesini de açıkladı. Dünya Kupası’nda Norveç ve Meksika karşısında iyi bir performans sergileyen stoperler Ostigard ve Vásquez, önümüzdeki günlerde takıma katılarak diğer oyuncularla bir araya gelecek.





İşte kadro listesi: Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons, Norton-Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha, Vogliacco, Wiafe (22 Temmuz'dan itibaren).











