6 Şubat 1997 doğumlu Sow, İsviçre Milli Takımı ile 56 maça çıktı, CDS – La Tua Casa della Salute’te sağlık kontrollerinden geçti ve çok yıllı bir sözleşme imzaladı.





Sow, sonuncusu Amerika’daki olmak üzere iki Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası’nda yer aldı. Eintracht Frankfurt ile 2021/22’de Avrupa Ligi’ni kazandı ve Young Boys formasıyla 2017/18 ve 2018/19’da iki kez İsviçre ligi Super League’de şampiyon oldu. Kulüp kariyerinde ayrıca Borussia M’gladbach’ın da formasını giyen Sow, üst düzey gençlik ulusal liglerindeki geçmişi ile birlikte Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ndeki maçlarını da kapsayan toplamda 421 karşılaşmada 30 gol ve 39 asist kaydetti. 2023’ten bu yana Sevilla FC formasıyla La Liga’da ise 87 maça çıkıp 8 gol attı.



