24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Ehizibue UdineseGetty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Genoa, bir serbest oyuncu daha: Ehizibue alındı

Genoa
Transfers
Serie A
K. Ehizibue

Kırmızı-mavili kulüp, eski Udinese savunmacısını kadrosuna kattı

Stephan El Shaarawy'nin ardından, Daniele De Rossi'nin Genoa'sı yeniden bonservisi elinde olan oyuncular listesinden bir ismi kadrosuna katıyor. Kingsley Ehizibue'nun kırmızı-lacivertli ekibe transferi tamamlandı. 1995 doğumlu savunmacı için son saatlerde yapılan hamle belirleyici oldu. Kanat oyuncusu, rutin sağlık kontrollerinden geçmek için önümüzdeki saatlerde İtalya'ya inecek. Nijerya kökenli Hollandalı oyuncu için, 2022 ile 2026 yılları arasında Udinese'de geçirdiği dört sezonun ardından Serie A'da yeni bir macera ufukta görünüyor; bu süreçte 116 maça çıktı ve 4 gol attı.

  • Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre, başarılı bir hamleyle Genoa yönetimi Hollandalı oyuncuyla anlaşmaya vardı; oyuncunun öğleden sonra İtalya'da olması bekleniyor. Hatırlatalım, Genoa, Norton-Cuffy'nin yerine Woyo Coulibaly ile zaten anlaşmıştı. Ancak oyuncunun şehre gelişinin ardından Leicester ile yürütülen görüşmeler transfer döneminin son saatlerinde bozuldu.


    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Como crest
Como
COM