Stephan El Shaarawy'nin ardından, Daniele De Rossi'nin Genoa'sı yeniden bonservisi elinde olan oyuncular listesinden bir ismi kadrosuna katıyor. Kingsley Ehizibue'nun kırmızı-lacivertli ekibe transferi tamamlandı. 1995 doğumlu savunmacı için son saatlerde yapılan hamle belirleyici oldu. Kanat oyuncusu, rutin sağlık kontrollerinden geçmek için önümüzdeki saatlerde İtalya'ya inecek. Nijerya kökenli Hollandalı oyuncu için, 2022 ile 2026 yılları arasında Udinese'de geçirdiği dört sezonun ardından Serie A'da yeni bir macera ufukta görünüyor; bu süreçte 116 maça çıktı ve 4 gol attı.
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Genoa, bir serbest oyuncu daha: Ehizibue alındı
Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre, başarılı bir hamleyle Genoa yönetimi Hollandalı oyuncuyla anlaşmaya vardı; oyuncunun öğleden sonra İtalya'da olması bekleniyor. Hatırlatalım, Genoa, Norton-Cuffy'nin yerine Woyo Coulibaly ile zaten anlaşmıştı. Ancak oyuncunun şehre gelişinin ardından Leicester ile yürütülen görüşmeler transfer döneminin son saatlerinde bozuldu.
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