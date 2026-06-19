Roma ile Dybala arasındaki görüşmeler, şu an için Roma’nın 2,5 milyon avroluk teklifi ile oyuncunun ve menajer ekibinin 3 milyon avro artı prim talebi arasında durma noktasına gelmiştir. Dybala, sözleşmesinin yenilenmesini beklemekte ve Roma’da kalmaktan memnun olacaktır; Gian Piero da onun takımda kalmasını istemektedir. Juventus’un bu ilk temasa devam edip etmeyeceğini ve 2015’ten 2022’ye kadar Juve forması giyen, 293 maçta 115 gol atarak 5 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazanan 1993 doğumlu Arjantinli oyuncuya bu ilginin nasıl bir etki yapacağını göreceğiz. Juve’nin Dybala’ya yönelik bu sansasyonel geri dönüşü, Bernardo Silva hayali sona erdikten ve Brahim Diaz konusunda yaşanan zorlukların ardından, orta saha hattına kalite katma ihtiyacından kaynaklanıyor olabilir.















