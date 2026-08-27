Jonathan David ile Juventus, ayrılığı getirebilecek bir çözüm bulmak için çalışmayı sürdürüyor. 2000 doğumlu Kanadalı forvet, artık Luciano Spalletti’nin teknik projesinin dışında kaldı ve Continassa’daki varlığı, Juventus’un transfer stratejisinde ciddi bir engele dönüşme riski taşıyor. Bir yıl önce Lille’den bonservissiz olarak gelen, ancak 12,5 milyon euro ek maliyet ve sezon başına net 6 milyon euro maaşla kadroya katılan David, Juventus’un maaş bütçesinde önemli bir yük oluşturuyor. Onun takımda kalması, fiilen, Spalletti’nin istediği özelliklere sahip başka bir forvetin gelişini zorlaştıracak, hatta imkansız hale getirecek.





Transfer döneminin kapanmasına beş gün kala, Gazzetta.it’in aktardığına göre Kanadalı oyuncunun tavrı netliğini koruyor: David, yalnızca bir üst düzey kulübe gitmek ve Juventus’tan bir ayrılık tazminatı almak şartıyla forma değiştirmeye hazır. Ancak bu hedef, en azından şimdilik, somut bir karşılık bulmuş değil. Beklentilerini karşılayabilecek tek ihtimal Atletico Madrid olabilir; İspanyol ekibi, Barcelona’nın ilgisine giderek daha fazla kapılan Julian Alvarez’in yerine David’in düşünülebilir olup olmadığını anlamak için bir yoklama yaptı.



