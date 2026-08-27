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CM Grafica David Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Gazzetta: Jonathan David, Juventus'tan ayrılmak için tazminat istiyor

Juventus
Transfers
J. David

Juventus ile Kanadalı forvet arasında, transfer için bir çözüm bulmak amacıyla temaslar sürüyor

Jonathan David ile Juventus, ayrılığı getirebilecek bir çözüm bulmak için çalışmayı sürdürüyor. 2000 doğumlu Kanadalı forvet, artık Luciano Spalletti’nin teknik projesinin dışında kaldı ve Continassa’daki varlığı, Juventus’un transfer stratejisinde ciddi bir engele dönüşme riski taşıyor. Bir yıl önce Lille’den bonservissiz olarak gelen, ancak 12,5 milyon euro ek maliyet ve sezon başına net 6 milyon euro maaşla kadroya katılan David, Juventus’un maaş bütçesinde önemli bir yük oluşturuyor. Onun takımda kalması, fiilen, Spalletti’nin istediği özelliklere sahip başka bir forvetin gelişini zorlaştıracak, hatta imkansız hale getirecek.


Transfer döneminin kapanmasına beş gün kala, Gazzetta.it’in aktardığına göre Kanadalı oyuncunun tavrı netliğini koruyor: David, yalnızca bir üst düzey kulübe gitmek ve Juventus’tan bir ayrılık tazminatı almak şartıyla forma değiştirmeye hazır. Ancak bu hedef, en azından şimdilik, somut bir karşılık bulmuş değil. Beklentilerini karşılayabilecek tek ihtimal Atletico Madrid olabilir; İspanyol ekibi, Barcelona’nın ilgisine giderek daha fazla kapılan Julian Alvarez’in yerine David’in düşünülebilir olup olmadığını anlamak için bir yoklama yaptı.


  • Kıdem tazminatı

    Üst düzey bir hedefin yokluğunda David, kiralık ihtimaline karşı direnmeye devam ediyor. Gazeteye göre oyuncunun çevresi, ayrılığı teşvik edecek önemli bir çıkış tazminatı talep ederek bonservisiyle bir satış ihtimalini de daha karmaşık hale getiriyor. Bu, Juventus için küçümsenmeyecek bir düğüm: Kanadalı oyuncunun sezon başına net 6 milyon eurodan dört yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle anlaşmanın feshedilmesi için Juventus'un, oyuncunun böyle bir talebi ileri sürebileceği belirli bir sözleşme maddesi olmamasına rağmen, masaya hatırı sayılır bir rakam koyması gerekecek.



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  • Kiralık transfer

    Durumu çözmenin en kolay yolu hâlâ kiralama formülü. Birkaç hafta öncesine kıyasla David de bugün bu yöndeki teklifleri dinlemeye daha açık görünüyor. Paris FC, şu ana kadar birçok ret yanıtı almış olsa da durumu izlemeyi sürdürüyor, ancak oyuncunun ilgisini çekmiyor.


    Bu nedenle en cazip seçenek Atlético Madrid olarak öne çıkıyor; David’in hedefleriyle Juventus’un ihtiyaçlarını bağdaştırabilecek tek seçenek bu olabilir. Ancak zaman daralıyor. Juventus’un kesinliklere ihtiyacı var ve hâlâ masada olan çeşitli çözümler, tam da transfer döneminin son günlerinde birbiriyle kesişme riski taşıyor. Somut tehlike, işin son ana kalması ve tüm operasyonların son saatlere sıkışması; hareket alanı da giderek daralıyor.



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